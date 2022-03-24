Конгениальные очевидности, упрощающие жизнь и быт

Сбегать в магазин, отремонтировать какую-нибудь примитивную штуку, да просто отыскать завалившийся куда-то пульт – эти и десятки других простых действий нужно выполнять каждый день. Между тем как время можно сэкономить и потратить на что-то более приятное.





Воздух в доме стал сухим, а увлажнителя нет? Это решается просто