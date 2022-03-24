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Конгениальные очевидности, упрощающие жизнь и быт

Конгениальные очевидности, упрощающие жизнь и быт (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: изобретательность   люди   подборка   смекалка   фантазия   фото   я починил   
5129
17

Мир держится на изобретателях, которые совершенно безвозмездно делятся идеями и трудами своих рук и мозга с окружающими. Чтобы сделать нашу жизнь чуточку проще и комфортнее.

Сбегать в магазин, отремонтировать какую-нибудь примитивную штуку, да просто отыскать завалившийся куда-то пульт – эти и десятки других простых действий нужно выполнять каждый день. Между тем как время можно сэкономить и потратить на что-то более приятное.


Воздух в доме стал сухим, а увлажнителя нет? Это решается просто

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Когда используется вся полезная площадь тележки


Неосторожное движение – и пакет с чипсами порван. Чтобы сохранить ценное содержимое, можно воспользоваться дыроколом


В таком органайзере удобно хранить не только тапочки, но и бытовую химию


Ну и что, что насадка для пылесоса потерялась? Разве это проблема?


Когда солнышко припекает, а сроки поджимают



Когда нужна киянка, а есть только молоток и резинка


Если качество матраса в общежитии оставляет желать лучшего, то всегда можно соорудить гамак


Ремонт очков: быстро, качественно и бесплатно


Креативная и доступная защита ноутбука от перегрева


Так бейсболка не деформируется после стирки


Решение проблемы резко пахнущих подростков



Подставка, клей, колпачок: так ребёнок никогда не потеряет фломастеры и расставит их по цветам


Идея быстрого разборного гардероба


Нет путанице: храним и перевозим цепочки правильно


Проблема потерянных пультов теперь решена


А какими проверенными бытовыми хитростями пользуетесь вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: изобретательность   люди   подборка   смекалка   фантазия   фото   я починил   
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14  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
вот пусть поспит в таком "удобном", утром расскажет )
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−50
Thomsen 8 минут назад
Блин, ну сколько можно втыкать слово "конгениальный" туда, где оно абсолютно неуместно? С "гениальностью" у него лексически вообще мало общего.
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Alex 10 минут назад
Глядя на булавку, невольно на ум приходят следующие строки...
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−8
9k
Павел 2 часа назад
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АРОН 2 часа назад
А ведь действительно удобно и просто!
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