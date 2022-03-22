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"Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию

"Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию (18 фото)

Автор:
22 марта 2022 16:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   идеи   интересное   интернет   люди   находки   подборка   фото   
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Открытия - повсюду! Обнаруживать что-то новое можно хоть каждый день. Эти пользователи сети нашли странные вещицы, и не зная их предназначения, спросили у знатоков на форумах. Посмотрим на самые интересные примеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   идеи   интересное   интернет   люди   находки   подборка   фото   
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1  комментарий
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Nikita Полчаса назад
Последнее - скорей всего челюсть рыбы, которая питается ракообразными и моллюсками....
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