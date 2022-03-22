"Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию

594
18
Открытия - повсюду! Обнаруживать что-то новое можно хоть каждый день. Эти пользователи сети нашли странные вещицы, и не зная их предназначения, спросили у знатоков на форумах. Посмотрим на самые интересные примеры.
"Нашла это, когда разбирала вещи в доме бабушки. Что это такое?"
"С помощью этой штуки можно присыпать поверхность мукой. Ее можно также использовать, чтобы посыпать печенье сахарной пудрой, и всё в таком духе".
×
×
"Странное фарфоровое изделие. Для чего оно?"
"Это подставка, предназначена для столового серебра".
"Вот что нашла. Выглядит как огромная печать"
Похоже на индийский батик, или действительно "печать" для ткани. С ее помощью на ткань наносили краситель на восковой основе. Получался такой узор".
"Что за странная сковородка?"
"Она со специальным носиком, с помощью которого можно сливать лишнюю жидкость во время готовки"
"Наши эти листы, будто сделанные из резины, на берегу на Карибах. Что это может быть?"
"Эти листы обычно используют при сборе каучука с каучуковых деревьев".
"Мне сделали подарок. Боюсь спросить, что это"
"Так это же книжная закладка. Основную часть оставляете на нужной странице. А подвеска должна расположиться на корешке книги".
"Заметили маленькую бетонную скамеечку. Для чего она?"
"Скорее всего, это подставки, с помощью которых пассажиры садились и спускались с конной повозки".
"Меня угостил сосед-китаец. Что с этим делать?"
"Это цицания широколистная (Zizania latifolia), водяной рис. Его стебель и зерна съедобны. Можете нарезать его небольшими кусочками и жарить, помешивая, в течение минуты. А затем готовить с небольшим количеством соевого соуса, пока не исчезнет резкий запах. Необычное блюдо".
"Нажал на кнопку на духовке, и вылез целый контейнер. Для чего его задумали?"
"Для заливания воды во время готовки, чтобы в духовке появился пар, если это нужно для блюда".
"Увидел в мусоре. Штучка размером с ладонь. Что это?"
"Вырезанный лазером "вечный’ календарь".
"Что это за штука? Часть над ручкой вращается"
"С его помощью можно управлять воздушным змеем. У меня такой был, когда я был совсем маленьким".
"Плотная металлическая пружина с пластиковыми концами, длиной 20 см"
"Это девайс для удаления волос с лица".
"Это появилось из старого баллончика с монтажной пеной"
Ответ автора: "Оказывается, строители еще давно оставили этот баллончик во дворе. В баллончик попала вода, он заржавел и протёк. В результате - пена вышла на поверхность".
"Увидел странную дверь в скале. Биарриц, Франция"
"Скорее всего, за этой "дверью" - сток дождевой воды".
"Странная бетонная конструкция. Где-то 4 метра в длину. Для чего?"
"Кажется, это домик для летучих мышей".
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 19 любопытных снимков, которыми поделились в сети
- 20+ интересных и забавных фото с просторов сети
- 22 любопытные находки людей в обычной жизни
- 20+ курьезных фото с просторов сети
- 20+ интересных фото, которыми поделились пользователи сети
16
Понравилось16
Новости партнёров