17 самоироничных фото людей, оказавшихся дома в действительно нелепой ситуации

Люди из разных стран поделились в интернете самоироничными фотографиями нелепых ситуаций, которые происходили у них дома. Правда, в тот момент им было не до смеха.
У всех нас случаются такие дни, про которые мы иронично говорим: «Что-то пошло не так». И от нелепых и досадных ситуаций мы не застрахованы даже дома. То что-нибудь разобьем, то сломаем, то соседи затопят, а то и вовсе питомцы закрываются изнутри. И это далеко не всё, что может случиться.
Кот закрыл дверь, когда его хозяин вышел на балкон
Хвостатый просто привстал на задние лапки, а передними повис на ручке двери, опустив её в итоге вниз. К счастью, у его хозяина был с собой телефон, и он позвонил тем, у кого имелся второй экземпляр ключей от квартиры. Пришлось некоторое время подождать, просидев запертым на балконе. Во взгляде кота читается: «Я тебе говорил, дай мне рыбки? Вот теперь посиди и подумай».
На частной ферме сломалась автоматизированная система кормления цыплят
Пир горой! И, похоже, некоторые цыплята уже так наелись, что не обращают внимание на эту кучу зерна.
Хозяин дома утверждает, что он точно видел таракана
Похоже, насекомое осталось цело в отличие от духового шкафа.
Красивый вид: рассветное солнце, плавающие не спеша лебеди
Всё бы ничего, но как же выйти из дома?
Пришла зима, и прямо в дом
Вот что бывает, когда забываешь закрыть окно.
Хозяин этой кухни решил сам установить микроволновую печь, не обращаясь к услугам профессионалов
Однако всё прошло не так гладко, как он планировал.
Хозяева этого дома только закончили капитальный ремонт
И вот… Кажется, природа была против их ремонта.
В квартире так жарко, что свечи растаяли без зажженного фитиля
Где-то в Далласе, северный Техас
Даже просто глядя на этот замерзший коридор между квартирами, чувствуешь мороз по коже.
Вдвойне неудачное падение с лестницы
Еще один забывчивый хозяин квартиры, который оставил окно открытым, уезжая на несколько дней
Когда соседи сверху заливают, а у тебя в квартире натяжные потолки
Свисающие с потолка ноги принадлежат сотруднику службы по борьбе с вредителями
Однако вместо вредителей он нашел слабое место в полу чердака. К счастью, всё закончилось благополучно. А мастера еще и на День благодарения пригласили.
Такое случается со стеклянными поверхностями электрических плит
И снова зима заглянула в гости
Этот милый пёс заперся в доме, причем в тот момент, когда хозяин был снаружи
Но что-то по его мордочке не заметно, что ему стыдно.
Кажется, это ведро не поможет
Источник:
АНТИФИШКИ
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