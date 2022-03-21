17 самоироничных фото людей, оказавшихся дома в действительно нелепой ситуации

У всех нас случаются такие дни, про которые мы иронично говорим: «Что-то пошло не так». И от нелепых и досадных ситуаций мы не застрахованы даже дома. То что-нибудь разобьем, то сломаем, то соседи затопят, а то и вовсе питомцы закрываются изнутри. И это далеко не всё, что может случиться.

Кот закрыл дверь, когда его хозяин вышел на балкон

Хвостатый просто привстал на задние лапки, а передними повис на ручке двери, опустив её в итоге вниз. К счастью, у его хозяина был с собой телефон, и он позвонил тем, у кого имелся второй экземпляр ключей от квартиры. Пришлось некоторое время подождать, просидев запертым на балконе. Во взгляде кота читается: «Я тебе говорил, дай мне рыбки? Вот теперь посиди и подумай».