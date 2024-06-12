Народная смекалка не знает границ

Зачем покупать комплектующие для ремонта, когда исправить неполадку можно подручными средствами? Именно так думают некоторые пользователи интернета.
Это приспособление работает так хорошо, что если бы мне пришлось сделать что-то подобное, я бы какое-то время не менял зеркало на новое, потому что позабыл бы, что что-то не так.
Сначала я подумал, что это временное решение, а потом вспомнил, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Похоже на машину, которую кто-то сделал бы в период апокалипсиса.
Это работает! Могу ли я заплатить вам, чтобы вы сделали мне такую же дверь?
Когда дорогой сенсорный санитайзер сломан, на помощь придёт доступный ручной диспенсер.
Она погружает меня в атмосферу «Людей в чёрном».
Кажется, её руки вы тоже заменили.
«Теперь оно не будет постоянно выскакивать!» — так сказал мой 95-летний дедушка после ремонта смартфона
Проблема в том, что это клей марки Gorilla и он расширяется при высыхании.
В некоторых кругах это называют «творческим решением проблем», похлопывают по спине и повышают зарплату.
Это напоминает мне существо, нависшее над городом в «Очень странных делах».
-Насколько ты ленив? -Да.
Это сделано из банки с молоком? Ух ты!
Как же чертовски приятно обнаружить, что пора перешить или заменить рабочие ботинки, когда я в 5 утра ступаю в холодную лужу.
Вы поймёте всю мощь этого изобретения только став родителями!
Источник:
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