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Народная смекалка не&nbsp;знает границ

Народная смекалка не знает границ

Автор:
12 июня 2024 08:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   подборка   починил   смекалка   фантазия   фото   
797
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Зачем покупать комплектующие для ремонта, когда исправить неполадку можно подручными средствами? Именно так думают некоторые пользователи интернета.

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Это приспособление работает так хорошо, что если бы мне пришлось сделать что-то подобное, я бы какое-то время не менял зеркало на новое, потому что позабыл бы, что что-то не так.

Сначала я подумал, что это временное решение, а потом вспомнил, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Похоже на машину, которую кто-то сделал бы в период апокалипсиса.

Это работает! Могу ли я заплатить вам, чтобы вы сделали мне такую же дверь?

Когда дорогой сенсорный санитайзер сломан, на помощь придёт доступный ручной диспенсер.

Она погружает меня в атмосферу «Людей в чёрном».

Кажется, её руки вы тоже заменили.

Проблема в том, что это клей марки Gorilla и он расширяется при высыхании.

В некоторых кругах это называют «творческим решением проблем», похлопывают по спине и повышают зарплату.

Это напоминает мне существо, нависшее над городом в «Очень странных делах».

-Насколько ты ленив? -Да.

Это сделано из банки с молоком? Ух ты!

Как же чертовски приятно обнаружить, что пора перешить или заменить рабочие ботинки, когда я в 5 утра ступаю в холодную лужу.

Вы поймёте всю мощь этого изобретения только став родителями!

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Метки: креатив   подборка   починил   смекалка   фантазия   фото   
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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