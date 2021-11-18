FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6255 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
19 ситуаций, в которых лень вышла на новый уровень

19 ситуаций, в которых лень вышла на новый уровень (20 фото)

Автор:
18 ноября 2021 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: креатив   лень   люди   подборка   смекалка   фото   
302
20

Лень - не только двигатель прогресса, но и стимул к проявлению креативности.

В идеальном мире человек не должен лениться, однако спешим вас удивить ― лень иногда может быть полезной. Так что забросьте на время свой ежедневник, в котором вы ставите галочки напротив списка дел, и как следует поленитесь, ведь иногда это может быть очень продуктивно.

Надпись у дома слева гласит: «То же самое»

×
×

Когда лень держать планшет в руках

Лайфхак от мастера, чтобы не перевешивать часы

Если лень лепить снеговика, используй любую горизонтальную поверхность, присыпанную снегом

Телефонные звонки могут быть менее утомительными

Поленился выключить гирлянду — и лень окупилась

Елка моего отца

Охранник нашел себе замену

Дочь попросила соорудить крепость, но было лень

Когда не хочется подбирать ковер в Photoshop

Вдруг осенило, что можно и без тумбочки

Когда лень выключать свет

Не хотел украшать дом, и на помощь пришел Гринч

Самый ленивый торт и самая большая свечка

Попросила мужа убрать елку: кто-то расценит как лайфхак, а кто-то ― как лень

Придумал, как покачать дочь не меняя положения

А этот гений нашел решение, чтобы выбрасывать мусор не спускаясь к бакам

Ленивая тропинка, вытоптанная за многие годы

Ну и настоящий гений в нашей подборке

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: креатив   лень   люди   подборка   смекалка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Ковид-ограничения: как раньше уже не будет Ковид-ограничения: как раньше уже не будет 17 людей, которых сразил острый приступ лени 17 людей, которых сразил острый приступ лени Человеческая лень беспредельна и безгранична Человеческая лень беспредельна и безгранична 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря 30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца 30 самых сумасшедших и креативных предложений руки и сердца Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1096060



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии "Бриллиантовая рука"
0
45
"С войны не держал боевого оружия": несмешная фраза Юрия Никулина в комедии...
Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции
0
426
Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции
Набирающие популярность в сообществах
А как выезжать верхнему?
0
8
А как выезжать верхнему?
Студентка из Китая нашла гениальный способ чтения в темноте
0
22
Студентка из Китая нашла гениальный способ чтения в темноте
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео)
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
5

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#Ynews#автомобили#авто аварии#позитив#сша#сарказм
#Юмор#история#СССР#животные#фотографии#дтп#автомир#Разное#Москва#Жизнь
#Россия#факты#люди#прикол#аварии#новости#картинки#подборка#ретро#работа

На что жалуетесь?

Вернуться