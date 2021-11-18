19 ситуаций, в которых лень вышла на новый уровень

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Лень - не только двигатель прогресса, но и стимул к проявлению креативности.
В идеальном мире человек не должен лениться, однако спешим вас удивить ― лень иногда может быть полезной. Так что забросьте на время свой ежедневник, в котором вы ставите галочки напротив списка дел, и как следует поленитесь, ведь иногда это может быть очень продуктивно.
Надпись у дома слева гласит: «То же самое»
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Когда лень держать планшет в руках
Лайфхак от мастера, чтобы не перевешивать часы
Если лень лепить снеговика, используй любую горизонтальную поверхность, присыпанную снегом
Телефонные звонки могут быть менее утомительными
Поленился выключить гирлянду — и лень окупилась
Елка моего отца
Охранник нашел себе замену
Дочь попросила соорудить крепость, но было лень
Когда не хочется подбирать ковер в Photoshop
Вдруг осенило, что можно и без тумбочки
Когда лень выключать свет
Не хотел украшать дом, и на помощь пришел Гринч
Самый ленивый торт и самая большая свечка
Попросила мужа убрать елку: кто-то расценит как лайфхак, а кто-то ― как лень
Придумал, как покачать дочь не меняя положения
А этот гений нашел решение, чтобы выбрасывать мусор не спускаясь к бакам
Ленивая тропинка, вытоптанная за многие годы
Ну и настоящий гений в нашей подборке
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