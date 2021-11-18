19 ситуаций, в которых лень вышла на новый уровень

В идеальном мире человек не должен лениться, однако спешим вас удивить ― лень иногда может быть полезной. Так что забросьте на время свой ежедневник, в котором вы ставите галочки напротив списка дел, и как следует поленитесь, ведь иногда это может быть очень продуктивно.

Надпись у дома слева гласит: «То же самое»