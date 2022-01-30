25 интересных фактов о нашем мире

2005
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Один из способов сделать жизнь более насыщенной и захватывающей — оставаться любознательным и дать своей жажде знаний взять верх. Ведь это неиссякаемый источник энергии и мотивации! Черпать из него можно где угодно - например, в Инстаграм-аккаунте Facts by Guff. Там каждый день появляются все новые и новые интересные факты - о природе, науке, людях и многом другом.
1. В Коста-Рике рыбак нашел крокодила, раненного выстрелом в голову, и выходил его, а затем отпустил на волю. Но тот не захотел расставаться с новым другом, вернулся и лег спать у него на крыльце. После этого они дружили еще 20 лет
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2. В институте морских исследований млекопитающих (Миссисипи) дельфинов учили собирать мусор, попадающий в бассейн, и отдавать его людям в обмен на награду (рыбу)
Один из дельфинов начал прятать кусочки бумаги под камнем и рвать их на более мелкие клочки, чтобы получить больше рыбы.
3. Сканирование мозга собак показывает, что они не только любят нас в ответ, но и воспринимают как свою семью
4. Пауки-павлины иногда носят на голове капли воды, как шляпу, чтобы произвести впечатление на своих потенциальных партнеров
5. Роджер Мур отказался от роли Джеймса Бонда в том числе потому, что "девушки Бонда" были минимум в два раза моложе него
Ему было уже за пятьдесят, а им всем чуть за двадцать. "Они все годились мне чуть ли не во внучки, и это начинало становиться отвратительным", - объяснял он.
6. Аль Капоне заставил производителей молока ставить на бутылках отметки о сроке годности. Это произошло после того, как его племянница отравилась несвежим молоком
7. В Индии женщине из низшей касты не разрешили пользоваться своим колодцем представители более высшей касты. После этого ее муж за 40 дней вырыл колодец, который стал источником воды для целой деревни
9. В 1849 году в США раб по имени Генри Браун залез в ящик и отправил себя по почте в штат, где рабство было признано незаконным. Когда он вылез из коробки, то был свободным человеком
10. Это "близнецы Джимы", пара идентичных близнецов, разлученных при рождении и отданных в разные семьи
Оба носили имя Джеймс (Джим), были первым браком женаты на женщинах с именем Линда, а вторым - на женщинах с именем Бетти, и у каждого была собака по кличке Той. Оба назвали своих сыновей именем Джеймс Аллан. Братья встретились друг с другом в возрасте 39 лет.
11. Осьминог по кличке Отто известен тем, что однажды вырубил освещение в своем аквариуме, забравшись на его край и выстрелив струей воды в раздражавшую его яркую лампу
Также он постоянно "жонглировал" раками-отшельниками, бросал камушки в стекло и переставлял все украшения в аквариуме с места на место, изображая из себя дизайнера интерьера.
12. В 1963 году в Израиле нашли древний сосуд с семенами возрастом 2000 лет. В 2005 году эти семена посадили и они проросли - так на Земле снова появилось дерево, которое исчезло с ее лица почти 1800 лет назад
13. Морган Фримен носит серьги, стоимости которых достаточно для того, чтобы оплатить гроб в случае, если он умрет в каких-то непредвиденных обстоятельствах и вдали от дома. Это старый морской обычай
14. В России есть памятник лабораторной мыши в честь всех мышей, отдавших свою жизнь ради науки
15. Во время Первой мировой войны почтовая голубка по кличке Шер Ами была ранена в грудь, лишилась глаза и лапки. И все же она сумела доставить сообщение, которое спасло жизни 194 солдат
16. Акулы пережили четыре из пяти массовых вымираний. Они старше, чем человечество, гора Эверест, динозавры и даже деревья
18. Северный белый носорог - фактически вымерший на сегодня вид (осталось всего две самки). Этот вид существовал 55 миллионов лет, пережил ледниковый период, землетрясения и падения метеоритов, но не смог выжить рядом с людьми
19. Один студент как-то опоздал на семинар и принял два записанных на доске уравнения за домашнее задание. Это были две нерешенные математические проблемы. Он решил их обе, хоть и признался, что "домашка" показалась ему трудноватой
Этим "студентом" был Джордж Данциг во время учебы по докторской программе в Калифорнийском университете в Беркли в 1939 году. Данциг изучал статистику под руководство Ежи Неймана.
История стала очень популярной, обросла легендами и была использована в фильме "Умница Уилл Хантинг".
История стала очень популярной, обросла легендами и была использована в фильме "Умница Уилл Хантинг".
20. В немецком городке под название Фуггерай стоимость аренды жилья не поднималась с 1520 года. Она составляет один рейнский гульден в год (что-то около 1 доллара)
Это один из старейших проектов социального жилья в мире.
21. После автомобильной аварии актер озвучивания Мел Бланк (голос Багза Банни) оказался в коме. В течение двух недель от него не могли добиться никакой реакции - пока невролог не задал ему вопрос: "Как ты чувствуешь себя сегодня, Багз Банни?"
И Бланк ответил голосом своего мультяшного героя: "Э... просто отлично, док. А у тебя как дела?".
22. Если вам нравится черный юмор, вы, по всей вероятности, обладает более высокими интеллектом и эмоциональной стабильностью, чем те, кто его отвергает
23. У оленей в зимнее время года синеют глаза, чтобы животные могли лучше видеть в условиях пониженной освещенности
24. Мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, в среднем живут на 5 лет дольше, чем мужчины, которые этого не делают
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как только Умберто переступил порог ресторана, к нему тут же подошел хозяин заведения и, поклонившись, предложил пройти за свободный столик. Но король даже не сдвинулся с места, а лишь удивленным взглядом смотрел на ресторатора. Перед собой Умберто увидел… свой собственный портрет, но только не на картине, а в живом виде. Рост, лицо, пышные белые усы и даже цвет глаз – все эти свои характерные особенности король отметил и у человека, который стоял напротив него.
Наконец, Умберто пришел в себя и проследовал к столику. Но хозяина он не отпустил, а пригласил составить ему компанию.
Когда ресторатор опустился на стул, король поинтересовался, как его зовут.
– Умберто, ваше королевское величество, – удивленно ответил тот.
– Умберто? – задумчиво произнес король. – А где и когда родился?
– В Турине 14 марта 1844 года.
– То есть в тот же день и в том же месте, что и я. – На лице Умберто появилось явное изумление.
Даже королям случается встречать своих таинственных двойников
А чуть позже выяснилось, что жену ресторатора зовут так же, как и королеву, – Малгожата. Более того, оказалось, что и король, и хозяин ресторана даже женились в одно и то же время: 2 апреля 1866 года.
Разговор все больше и больше увлекал короля.
– А дети? Их у вас много?
– Один сын.
– А зовут?
– Витторио.
– Невероятно. Точно так, как и наследника трона. – Король на секунду задумался. – А с каких пор вы хозяйничаете в этом ресторане? – последовал его очередной вопрос.
– Я открыл этот ресторан 8 января 1878 года.
Но в этот же день Умберто был коронован.
В процессе явно затянувшегося разговора они узнали и о других общих моментах в их судьбах. Король и ресторатор были участниками одних и тех же сражений, оба получили медали за храбрость, оба увлекались легкой атлетикой.
Короля очень заинтересовал человек, так похожий на него, поэтому Умберто предложил продолжить разговор на легкоатлетических соревнованиях, которые должны были проходить на следующий день.
Однако намеченный разговор не состоялся. «Ресторатор мертв. Несчастный случай с оружием…» – сообщил королю кто-то из его окружения.
– Очень жаль, – вздохнул Умберто I. – Хотя с другой стороны… не очень комфортно начинаешь себя чувствовать, когда узнаешь о наличии своей живой копии. Впрочем, не все совпало в наших судьбах. Он уже мертв, а я…
Умберто I не успел закончить: раздались выстрелы, и король упал замертво…