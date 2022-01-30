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25 интересных фактов о нашем мире

25 интересных фактов о нашем мире (26 фото)

Автор:
30 января 2022 16:25
Сообщество : Факты
Метки: интересно   интересные факты   ну надо же   познавательно   факты   хочу все знать   
2005
26
Один из способов сделать жизнь более насыщенной и захватывающей — оставаться любознательным и дать своей жажде знаний взять верх. Ведь это неиссякаемый источник энергии и мотивации! Черпать из него можно где угодно - например, в Инстаграм-аккаунте Facts by Guff. Там каждый день появляются все новые и новые интересные факты - о природе, науке, людях и многом другом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   ну надо же   познавательно   факты   хочу все знать   
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4k
B@r@bux Час назад
Интересно, если днк может сохраниться в 2000-летних семенах, то почему она не сохраняется в телах мамонтов?
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17k
Алексей 40 минут назад
Не городок, а квартал в центре города Аугсбурга.
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3k
ых Час назад
Эта трагическая история произошла в 1904 году с королем Италии Умберто I. А начало ей положила встреча, казалось бы, в самом обычном месте – в скромном ресторанчике города Монза, куда его величество зашел перекусить.

Как только Умберто переступил порог ресторана, к нему тут же подошел хозяин заведения и, поклонившись, предложил пройти за свободный столик. Но король даже не сдвинулся с места, а лишь удивленным взглядом смотрел на ресторатора. Перед собой Умберто увидел… свой собственный портрет, но только не на картине, а в живом виде. Рост, лицо, пышные белые усы и даже цвет глаз – все эти свои характерные особенности король отметил и у человека, который стоял напротив него.

Наконец, Умберто пришел в себя и проследовал к столику. Но хозяина он не отпустил, а пригласил составить ему компанию.

Когда ресторатор опустился на стул, король поинтересовался, как его зовут.

– Умберто, ваше королевское величество, – удивленно ответил тот.

– Умберто? – задумчиво произнес король. – А где и когда родился?

– В Турине 14 марта 1844 года.

– То есть в тот же день и в том же месте, что и я. – На лице Умберто появилось явное изумление.

Даже королям случается встречать своих таинственных двойников

А чуть позже выяснилось, что жену ресторатора зовут так же, как и королеву, – Малгожата. Более того, оказалось, что и король, и хозяин ресторана даже женились в одно и то же время: 2 апреля 1866 года.

Разговор все больше и больше увлекал короля.

– А дети? Их у вас много?

– Один сын.

– А зовут?

– Витторио.

– Невероятно. Точно так, как и наследника трона. – Король на секунду задумался. – А с каких пор вы хозяйничаете в этом ресторане? – последовал его очередной вопрос.

– Я открыл этот ресторан 8 января 1878 года.

Но в этот же день Умберто был коронован.

В процессе явно затянувшегося разговора они узнали и о других общих моментах в их судьбах. Король и ресторатор были участниками одних и тех же сражений, оба получили медали за храбрость, оба увлекались легкой атлетикой.

Короля очень заинтересовал человек, так похожий на него, поэтому Умберто предложил продолжить разговор на легкоатлетических соревнованиях, которые должны были проходить на следующий день.

Однако намеченный разговор не состоялся. «Ресторатор мертв. Несчастный случай с оружием…» – сообщил королю кто-то из его окружения.

– Очень жаль, – вздохнул Умберто I. – Хотя с другой стороны… не очень комфортно начинаешь себя чувствовать, когда узнаешь о наличии своей живой копии. Впрочем, не все совпало в наших судьбах. Он уже мертв, а я…

Умберто I не успел закончить: раздались выстрелы, и король упал замертво…
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Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Это был чебурашки который ищет друзей.
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Мультголова

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