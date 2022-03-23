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Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит"

Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит" (6 фото)

Автор:
23 марта 2022 18:27
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Цензура   интересное   режиссеры   советское кино   факты   
1661
6
Получил "Оскар", был невыездным, борьба с цензурой... Уже почти полвека эта картина смотрится на одном дыхании и вся разобрана на цитаты.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Цензура   интересное   режиссеры   советское кино   факты   
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3  комментария
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хитрый особист Час назад
Меньшов - глыба!Пять фильмов снял - все пять шедевры!
И не прогибался никогда!
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6k
Фомич 7 минут назад
Слышал, что Баталов тоже был не в восторге от роли Гоши.
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13k
Роман 50 минут назад
Хоспади, эти малоизвестные факты публикуют каждый день.
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