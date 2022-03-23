Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит"

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Получил "Оскар", был невыездным, борьба с цензурой... Уже почти полвека эта картина смотрится на одном дыхании и вся разобрана на цитаты.
Мы все смотрели этот фильм не единожды, знаем его наизусть, а ведь знаем далеко не всё о, наверное, главном творении Владимира Меньшова.
Постельная сцена, которой не случилось
После того, как фильм одобрило высшее руководство, Меньшова всё же убедили вырезать постельную сцену, где главная героиня приходит к женатому любовнику.
Мало кто знает, что превалирующее большинство актрис, которые претендовали на роль Катерины, мгновенно отказались сниматься, узнав, что придётся сняться обнажённой. Так что лежать в постели с Олегом Павловичем Табаковым пришлось жене Владимира Меньшова Вере Алентовой.
Правда вот никакой эротики так и не случилось, сцену урезали, поэтому актрисы, отказавшиеся от роли, наверняка долго кусали себе потом локти.
Мало кто знает, что превалирующее большинство актрис, которые претендовали на роль Катерины, мгновенно отказались сниматься, узнав, что придётся сняться обнажённой. Так что лежать в постели с Олегом Павловичем Табаковым пришлось жене Владимира Меньшова Вере Алентовой.
Правда вот никакой эротики так и не случилось, сцену урезали, поэтому актрисы, отказавшиеся от роли, наверняка долго кусали себе потом локти.
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Цензура
Когда фильм был окончен и его показали членам комитета по цензуре, критики сдержанно похвалили режиссёра за проделанную работу. Но намекнули, что фильм может оказаться "на полке" из-за слишком уж откровенных, для советской реальности, сцен. Следующий показ уже должен был быть для высокого начальства - руководства Московского горкома партии.
Директор "Мосфильма" посоветовал Меньшову вырезать несколько сцен, чтобы увеличить шансы на разрешение к показу. Режиссёр категорически отказался "резать" картину.
Через несколько дней Меньшов позвонил директору киностудии, чтобы осведомиться о решении вышестоящего руководства.
Картина получила признание самого Брежнева. И он был не единственным политическим деятелем, который был в восторге от "Москва слезам не верит" - Рональд Рейган на встрече с Михаилом Горбачёвым рассказал, что пересматривал его 8 раз.
Первый раз Рейган посмотрел фильм перед саммитом с советским коллегой, чтобы окунуться в менталитет русского человека. Ну а остальные семь раз просто потому что ему очень понравилось.
Директор "Мосфильма" посоветовал Меньшову вырезать несколько сцен, чтобы увеличить шансы на разрешение к показу. Режиссёр категорически отказался "резать" картину.
Через несколько дней Меньшов позвонил директору киностудии, чтобы осведомиться о решении вышестоящего руководства.
Картина получила признание самого Брежнева. И он был не единственным политическим деятелем, который был в восторге от "Москва слезам не верит" - Рональд Рейган на встрече с Михаилом Горбачёвым рассказал, что пересматривал его 8 раз.
Первый раз Рейган посмотрел фильм перед саммитом с советским коллегой, чтобы окунуться в менталитет русского человека. Ну а остальные семь раз просто потому что ему очень понравилось.
Муравьёва не любит свою роль
Норовистая и острая на язык Людмила в исполнении Ирины Муравьёвой, стала настоящим бриллиантом фильма. Фразочки её героини быстро улетели в народ, а сама актриса ответственно и увлечённо работала на съёмках. Но после просмотра уже готовой картины она горько расплакалась.
"Моя героиня мне совсем не понравилась. Грубая, неотёсанная, местами пошлая. Всё, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран в моём исполнении".
А если учесть, что Людмила стала надолго одной из самых ярких ролей актрисы, то обида не утихала долго.
"Моя героиня мне совсем не понравилась. Грубая, неотёсанная, местами пошлая. Всё, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран в моём исполнении".
А если учесть, что Людмила стала надолго одной из самых ярких ролей актрисы, то обида не утихала долго.
Хотела стать дипломатом, а стала актрисой
Роль дочери Катерины Саши Тихомировой исполнила Наталья Вавилова. Мало кто знает, что до съемок она даже и не задумывалась о карьере актрисы: девушка училась на специальных курсах при МИД СССР, чтобы подготовиться ко вступительным экзаменам в МГИМО. Родители, конечно же, были счастливы и одобряли выбор дочери. Ничего удивительного, что когда она рассказала им, о предложении Меньшова сыграть роль Александры Тихомировой, они категорически были против. Но они не подозревали, что у съемочной группы есть козырь в рукаве - Алексей Баталов, которого и отправили уговаривать родителей отпустить девушку на съемки. Перед его обаянием устоять не мог никто и родители сдались.
По окончании съёмок, когда фильм мгновенно завоевал народную любовь, Наталья Вавилова уже и не думала поступать в МГИМО, а успешно сдала вступительные во ВГИК.
По окончании съёмок, когда фильм мгновенно завоевал народную любовь, Наталья Вавилова уже и не думала поступать в МГИМО, а успешно сдала вступительные во ВГИК.
"Оскар" без права выезда
Когда картина вышла в прокат, то сразу стала пользоваться бешеным успехом не только у себя на Родине: множество стран выкупили права на её показ. В большинстве из них съёмочную группу встречала буря оваций. Вот только в США Владимир Меньшов въехать не смог.
Когда американская киноакадемия отправила режиссёру официальное приглашение на церемонию награждения премией "Оскар", то советские спецслужбы расстарались, чтобы Меньшов американскую визу не получил. Статуэтку получал атташе по культуре посольства Советского Союза.
Причиной для отказа стал банальнейший донос: в нём говорилось о словах Меньшова на тему снятия с должности формального главы СССР Николая Подгорного. Ну а второй донос положили на стол партийному руководству, после поездки Меньшова за границу, где он имел неосторожность вслух восхититься количеству и качеству продуктов в магазинах. В таких поездках всегда было сопровождающий, который всё кропотливо конспектировал и потом передавал куда надо. Вот тогда чиновники и решили, что достаточно Меньшов накатался за рубеж и хватит ему восхищаться уровнем и качеством жизни загнивающего Запада.
Когда американская киноакадемия отправила режиссёру официальное приглашение на церемонию награждения премией "Оскар", то советские спецслужбы расстарались, чтобы Меньшов американскую визу не получил. Статуэтку получал атташе по культуре посольства Советского Союза.
Причиной для отказа стал банальнейший донос: в нём говорилось о словах Меньшова на тему снятия с должности формального главы СССР Николая Подгорного. Ну а второй донос положили на стол партийному руководству, после поездки Меньшова за границу, где он имел неосторожность вслух восхититься количеству и качеству продуктов в магазинах. В таких поездках всегда было сопровождающий, который всё кропотливо конспектировал и потом передавал куда надо. Вот тогда чиновники и решили, что достаточно Меньшов накатался за рубеж и хватит ему восхищаться уровнем и качеством жизни загнивающего Запада.
Источник:
АНТИФИШКИ
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