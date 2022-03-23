Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит"

Когда картина вышла в прокат, то сразу стала пользоваться бешеным успехом не только у себя на Родине: множество стран выкупили права на её показ. В большинстве из них съёмочную группу встречала буря оваций. Вот только в США Владимир Меньшов въехать не смог.

Когда американская киноакадемия отправила режиссёру официальное приглашение на церемонию награждения премией "Оскар", то советские спецслужбы расстарались, чтобы Меньшов американскую визу не получил. Статуэтку получал атташе по культуре посольства Советского Союза.

Причиной для отказа стал банальнейший донос: в нём говорилось о словах Меньшова на тему снятия с должности формального главы СССР Николая Подгорного. Ну а второй донос положили на стол партийному руководству, после поездки Меньшова за границу, где он имел неосторожность вслух восхититься количеству и качеству продуктов в магазинах. В таких поездках всегда было сопровождающий, который всё кропотливо конспектировал и потом передавал куда надо. Вот тогда чиновники и решили, что достаточно Меньшов накатался за рубеж и хватит ему восхищаться уровнем и качеством жизни загнивающего Запада.