Папанов снимался в "Золотом телёнке", но вы его там так и не увидели

630
4
1
Да, Анатолий Папанов сыграл в этой картине Васисуалия Лоханкина. Но эпизоды с ним были вырезаны...
Но персонаж Лоханкина подпал под цензуру.
Те люди, что были ответственны за допуск фильма к прокату внезапно увидели, как Михаил Швейцер "издевается над интеллигенцией". А кто-то из них вообще заявил, что им непонятно зачем нужен эпизод с Васисиуалием.
Те люди, что были ответственны за допуск фильма к прокату внезапно увидели, как Михаил Швейцер "издевается над интеллигенцией". А кто-то из них вообще заявил, что им непонятно зачем нужен эпизод с Васисиуалием.
Швейцер спорит не стал, чтобы на фильм не ополчились ещё больше. И после этого компромисса Госкино приняли фильм практически без замечаний.
Однако, вдова Папанова Надежда Каратаева сохранила киноплёнку с вырезанным эпизодом "Вороньей слободки". В 1992 году этот трёхминутный эпизод был показан по телевизору, когда был вечера памяти Анатолия Папанова.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит"
- О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский
- Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли
- Что было за кадром фильма "Мой ласковый и нежный зверь"
- Почему "кюрасю" заменили на "нофелет"
Новости партнёров