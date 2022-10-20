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Папанов снимался в "Золотом телёнке", но вы его там так и не увидели

Папанов снимался в "Золотом телёнке", но вы его там так и не увидели

Автор:
20 октября 2022 19:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Анатолий Папанов   Цензура   интересное   советские актеры   советское кино   фильмы   
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Да, Анатолий Папанов сыграл в этой картине Васисуалия Лоханкина. Но эпизоды с ним были вырезаны...

Источник:

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Метки: Анатолий Папанов   Цензура   интересное   советские актеры   советское кино   фильмы   
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3  комментария
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757
Дмитрий 5 часов назад
Правильно сделали что убрали ,никчемная сцена для хорошего актера.
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1M
Великий Немой 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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124k
DeOrio 5 часов назад
Месяц назад пост был.
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