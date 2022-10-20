Папанов снимался в "Золотом телёнке", но вы его там так и не увидели

Но персонаж Лоханкина подпал под цензуру.

Те люди, что были ответственны за допуск фильма к прокату внезапно увидели, как Михаил Швейцер "издевается над интеллигенцией". А кто-то из них вообще заявил, что им непонятно зачем нужен эпизод с Васисиуалием.