Чиновники СССР хотели запретить фильмы про Петрова и Васечкина

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Одни из самых узнаваемых пионеров Советского Союза 80-х. Но мало кто знает, что создателя фильмов про Машу Старцеву, Васю Петрова и Петю Васечкина обвинили в преклонении перед загнивающим Западом, а фильмы положили на полку.
1 июня 1984 года по первой программе Центрального телевидения показали две серии телевизионного художественного фильма для детей "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
А уже 28 и 29 июля того же года состоялась премьера двухсерийного продолжения – "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
А уже 28 и 29 июля того же года состоялась премьера двухсерийного продолжения – "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные".
Дети были в восторге, в детской прессе писали хвалебные статьи от кинокритиков и педагогов. Писатель и режиссёр Владимир Алеников одержал победу над лицемерной советской бюрократией и обо всех перипетиях истории фильма он рассказал в книге "Свой почерк в режиссуре".
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Алеников родился в 1948 году в Ленинграде. В 70-е начал свою работу в киножурнале "Ералаш" - сначала драматургом, а потом режиссёром. И вот тогда же он придумал весёлых школьных друзей - худенького и пронырливого Петю Васечкина и упитанного спокойного Васю Петрова.
В 1983 году Владимир Михайлович смог перенести свои истории уже на экран. Но фильмы всё никак не могли дойти до телеэкрана и это при том, что первая часть получила несколько наград на зарубежных фестивалях детского кино.
В 1983 году Владимир Михайлович смог перенести свои истории уже на экран. Но фильмы всё никак не могли дойти до телеэкрана и это при том, что первая часть получила несколько наград на зарубежных фестивалях детского кино.
Началось всё с итогового просмотра руководством готовых картин.
Руководитель творческого объединения "Экран" Борис Михайлович Хессин (от его решения зависел показ художественных фильмов на Центральном телевидении) стучал кулаками по столу и гневно орал:
- Эти фильмы в эфир не выйдут никогда! Эти дети разговаривают и держатся не как наши дети! И вообще… Что за тексты они поют? Кто эти стихи написал?
- Я,- тихо ответил Алеников.
- Ах, вот оно что! Теперь понятно! Ладно, эти стихи и диалоги, но ведь и музыка не пионерская. И даже пластика не пионерская! Этого мы на экранах никогда, вы слышите, товарищ Алеников, ни-ког-да пропагандировать не будем! Это не советские фильмы! Это какие-то сплошные американизмы!
Руководитель творческого объединения "Экран" Борис Михайлович Хессин (от его решения зависел показ художественных фильмов на Центральном телевидении) стучал кулаками по столу и гневно орал:
- Эти фильмы в эфир не выйдут никогда! Эти дети разговаривают и держатся не как наши дети! И вообще… Что за тексты они поют? Кто эти стихи написал?
- Я,- тихо ответил Алеников.
- Ах, вот оно что! Теперь понятно! Ладно, эти стихи и диалоги, но ведь и музыка не пионерская. И даже пластика не пионерская! Этого мы на экранах никогда, вы слышите, товарищ Алеников, ни-ког-да пропагандировать не будем! Это не советские фильмы! Это какие-то сплошные американизмы!
Режиссёр писал, что ему пришлось бороться за свои фильмы. И не только из желания показать своё творчество. Картины, положенные на полку, ставили крест на профессиональной карьере, ведь ни одна студия больше не пригласит такого неблагонадёжного режиссёра Аленикова.
На закрытых показах фильмы про пионеров посмотрели многие деятели советской культуры. И в адрес Гостелерадио СССР и ТО "Экран" посыпались письма с просьбами пустить картину в эфир. Причём письма были и от тех, кого нельзя игнорировать: композитор Дмитрий Кабалевский, худрук первого в мире Детского музыкального театра Наталия Сац, писатели Анатолий Алексин и Сергей Михалков.
На закрытых показах фильмы про пионеров посмотрели многие деятели советской культуры. И в адрес Гостелерадио СССР и ТО "Экран" посыпались письма с просьбами пустить картину в эфир. Причём письма были и от тех, кого нельзя игнорировать: композитор Дмитрий Кабалевский, худрук первого в мире Детского музыкального театра Наталия Сац, писатели Анатолий Алексин и Сергей Михалков.
Владимир Михайлович обратился к могущественному Сергею Герасимовичу Лапину (председатель Гостелерадио), который был известным антисемитом и самодуром. По телефону режиссёр упомянул, что первый фильм про Петрова и Васечкина получил награды на иностранных кинофестивалях. В ответ он услышал гневное: "Нам, дорогой мой, Запад не указ! Они специально дают свои хорошие призы нашим плохим картинам, чтобы выставить нас на посмешище! Мы еще разберёмся, что это за умник ухитрился отправить ваш фильм на этот кинофестиваль!"
После этого спича Лапин уточнил у Аленикова, сколько ему лет. Узнав, что всего-то 35, то посоветовал режиссёру освоить другую профессию.
После этого спича Лапин уточнил у Аленикова, сколько ему лет. Узнав, что всего-то 35, то посоветовал режиссёру освоить другую профессию.
Любой человек был бы деморализован подобным, но отчаянный Алеников решился пойти на крайние меры: пригласил на просмотр фильмов о Петрове и Васечкине главного редактора журнала "Музыкальная жизнь" Ирину Юрьевну Андропову, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС, который скончался в феврале 1984 года.
Владимир Михаилович зарезервировал зал для "семьи Ю. В. Андропова" и о посещении таких высочайших гостей тут же узнал Лапин. Через неделю "Приключения Петрова и Васечкина" пустили в эфир.
Кстати, Ирина Юрьевна на показ так и не приехала.
Владимир Михаилович зарезервировал зал для "семьи Ю. В. Андропова" и о посещении таких высочайших гостей тут же узнал Лапин. Через неделю "Приключения Петрова и Васечкина" пустили в эфир.
Кстати, Ирина Юрьевна на показ так и не приехала.
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