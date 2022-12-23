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Чиновники СССР хотели запретить фильмы про Петрова и Васечкина

Чиновники СССР хотели запретить фильмы про Петрова и Васечкина

Автор:
23 декабря 2022 20:06
Сообщество : Кино
Метки: Цензура   интересное   история   кино   режиссеры   советское кино   факты   
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Одни из самых узнаваемых пионеров Советского Союза 80-х. Но мало кто знает, что создателя фильмов про Машу Старцеву, Васю Петрова и Петю Васечкина обвинили в преклонении перед загнивающим Западом, а фильмы положили на полку.
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Метки: Цензура   интересное   история   кино   режиссеры   советское кино   факты   
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