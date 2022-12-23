Чиновники СССР хотели запретить фильмы про Петрова и Васечкина

Началось всё с итогового просмотра руководством готовых картин.

Руководитель творческого объединения "Экран" Борис Михайлович Хессин (от его решения зависел показ художественных фильмов на Центральном телевидении) стучал кулаками по столу и гневно орал:

- Эти фильмы в эфир не выйдут никогда! Эти дети разговаривают и держатся не как наши дети! И вообще… Что за тексты они поют? Кто эти стихи написал?

- Я,- тихо ответил Алеников.

- Ах, вот оно что! Теперь понятно! Ладно, эти стихи и диалоги, но ведь и музыка не пионерская. И даже пластика не пионерская! Этого мы на экранах никогда, вы слышите, товарищ Алеников, ни-ког-да пропагандировать не будем! Это не советские фильмы! Это какие-то сплошные американизмы!