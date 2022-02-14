"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов

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Эта советско-итальянская комедия до сих пор считается одним из лучших приключенческих фильмов нашей страны.
Изначально, сценарий написанный Брагинским и Рязановым назывался "Спагетти по-русски". Когда его предложили итальянцам - те отказались, фильм получился бы излишне сентиментальным, напоминающим "Берегись автомобиля". А это бы не принесло много денег от проката. Сценарий был полностью переписан и фильм сделали приключенческим.
Рязанов сначала видел в советском милиционере, который стал другом итальянского авантюриста, Иннокентия Смоктуновского
Есть официальная причина съемок комедии - итальянская фирма задолжала СССР много денег за фильм "Ватерлоо". И вот, решили снимать новый фильм, где средства с итальянской стороны были частично использованы.
Превалирующее большинство трюков исполнил итальянский каскадер Сержио Миони. Вот только контракт с Миони был закончился до последних съемочных дней и несколько трюков исполнили советские каскадеры - трюки с пожарной машиной, например, и эпизоды, когда машины оказываются в грязи.
Для съемок было куплено пять "Москвичей" и пять "Жигулей". В части сцен участвовали итальянские "Фиаты" - 124 и 1300.
Рязанов сначала видел в советском милиционере, который стал другом итальянского авантюриста, Иннокентия Смоктуновского
Есть официальная причина съемок комедии - итальянская фирма задолжала СССР много денег за фильм "Ватерлоо". И вот, решили снимать новый фильм, где средства с итальянской стороны были частично использованы.
Превалирующее большинство трюков исполнил итальянский каскадер Сержио Миони. Вот только контракт с Миони был закончился до последних съемочных дней и несколько трюков исполнили советские каскадеры - трюки с пожарной машиной, например, и эпизоды, когда машины оказываются в грязи.
Для съемок было куплено пять "Москвичей" и пять "Жигулей". В части сцен участвовали итальянские "Фиаты" - 124 и 1300.
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Советская сторона фильма пригласила звезду Андрея Миронова. Евгений Евстигенеев оказался в кино достаточно спонтанно, так как итальянцы не могли предоставить актера на эту роль. Аросева Ольга сначала не очень вдохновилась съемками в небольшой роли, однако перспектива оказаться в Италии на две недели съемок ее очень вдохновила.
Рязанов просил с итальянской стороны актеров не менее известных. Он предлагал продюсеру Дино де Лаурентису подходящие на его взгляд кандидатуры, которые тот неизменно отвергал, якобы актеры заняты в съемках. Но истинная причина была в том, что де Лаурентис не хотел тратиться на звезд, не веря, что комедия окупится в прокате.
С итальянской стороны были предоставлены довольно-таки "бюджетные" актеры. Антония Сантилли была студенткой, практически без опыта в съемках, ведь она была фотомоделью. Она снималась до этого в низкобюджетных фильмах для взрослой аудитории.
Нинетто Даволли был относительно известным, а Алигьеро Носкезе - обычным артистом пародии на ТВ. Последний, кстати, как потом выяснилось, помогал главарям масонской ложи, готовившей переворот.
Тано Чимароза снимался немного, чаще всего играл мафиози, Луиджи Баллиста - обычный "эпизодник". Ну что ж, пришлось Рязанову работать с тем, что есть.
Рязанов просил с итальянской стороны актеров не менее известных. Он предлагал продюсеру Дино де Лаурентису подходящие на его взгляд кандидатуры, которые тот неизменно отвергал, якобы актеры заняты в съемках. Но истинная причина была в том, что де Лаурентис не хотел тратиться на звезд, не веря, что комедия окупится в прокате.
С итальянской стороны были предоставлены довольно-таки "бюджетные" актеры. Антония Сантилли была студенткой, практически без опыта в съемках, ведь она была фотомоделью. Она снималась до этого в низкобюджетных фильмах для взрослой аудитории.
Нинетто Даволли был относительно известным, а Алигьеро Носкезе - обычным артистом пародии на ТВ. Последний, кстати, как потом выяснилось, помогал главарям масонской ложи, готовившей переворот.
Тано Чимароза снимался немного, чаще всего играл мафиози, Луиджи Баллиста - обычный "эпизодник". Ну что ж, пришлось Рязанову работать с тем, что есть.
В фильме было разрушено немало львов. Большая их часть никогда не была на указанных местах.
Сцену, где Андрей Миронов ныряет в реку, снимали в Милане. Там как раз было тепло.
Для взрыва бензоколонки построили макет бензоколонки. Его сделали настолько похоже, что машины, которые проезжали мимо, останавливались, чтобы заправиться,
На Ульяновском аэродроме снимали сцену с посадкой самолета на шоссе, ведь ни одно шоссе не выдержало бы нагрузки, которая получается при приземлении. Взлетную полосу превратили в шоссе, а пилот самолета требовал от Эльдара Рязанова распоряжение, на основе которого ему можно было бы нарушить инструкции. Но Министерство гражданской авиации отказало. Тогда пилот сказал, чтобы роли автомобилистов сыграли другие пилоты, которые смогут вовремя сориентироваться, если что-то пойдет не так. Так и поступили.
Сцену, где Андрей Миронов ныряет в реку, снимали в Милане. Там как раз было тепло.
Для взрыва бензоколонки построили макет бензоколонки. Его сделали настолько похоже, что машины, которые проезжали мимо, останавливались, чтобы заправиться,
На Ульяновском аэродроме снимали сцену с посадкой самолета на шоссе, ведь ни одно шоссе не выдержало бы нагрузки, которая получается при приземлении. Взлетную полосу превратили в шоссе, а пилот самолета требовал от Эльдара Рязанова распоряжение, на основе которого ему можно было бы нарушить инструкции. Но Министерство гражданской авиации отказало. Тогда пилот сказал, чтобы роли автомобилистов сыграли другие пилоты, которые смогут вовремя сориентироваться, если что-то пойдет не так. Так и поступили.
Антония Сантилли не умела водить автомобиль. В Советском Союзе ее научили и в сценах погони она сыграла самостоятельно. Не обошлось без каскадеров, конечно, но большинство эпизодов остались за актрисой.
Для Сантилли съемки у Рязанова стал практически единственным полноценным фильмом. Почти сразу же по окончании съемок она оставила кинокарьеру.
Дино де Лаурентис, когда увидел, что Рязанов снял настоящий приключенческий фильм с трюками, не уступающими голливудским, то пожалел, что не пригласил в кино звезд Италии, без которых запускать фильм в прокат в Европе, просто не было смысла.
Для Сантилли съемки у Рязанова стал практически единственным полноценным фильмом. Почти сразу же по окончании съемок она оставила кинокарьеру.
Дино де Лаурентис, когда увидел, что Рязанов снял настоящий приключенческий фильм с трюками, не уступающими голливудским, то пожалел, что не пригласил в кино звезд Италии, без которых запускать фильм в прокат в Европе, просто не было смысла.
В сценарии эпизодов со львом было не так уж много. Но когда хозяева животного прочитали сценарий, то убедили режиссера, что лев можно намного больше. И роль льва была увеличена. И только на съемках стало понятно, что лев не очень-то слушается команд. Какие-то эпизоды снимали по несколько дней, так как лев просто ленился. Рязанов, по слухам, после "Итальянцев" зарекся работать с животными в кадре.
Андрей Миронов многие трюки выполнил сам. Висел на ковровой дорожке, спускаясь на ней из окна "Астории". И он же полз по пожарной лестнице в сцене погони.
Трюк на разводном мосту исполняли цирковые артисты Но Миронову пришлось повисеть на высоте тридцать метров для пущей достоверности. Судно, которое проходило под мостом было недостаточно высоким и его пришлось слегка надстроить.
Андрей Миронов многие трюки выполнил сам. Висел на ковровой дорожке, спускаясь на ней из окна "Астории". И он же полз по пожарной лестнице в сцене погони.
Трюк на разводном мосту исполняли цирковые артисты Но Миронову пришлось повисеть на высоте тридцать метров для пущей достоверности. Судно, которое проходило под мостом было недостаточно высоким и его пришлось слегка надстроить.
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Метки: СССР актеры интересное италия кино советское кино факты фильмы
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А по фильму и не скажешь ,особенно в сцена бега за трамваем и т.д.
Талантливо снято ,легкий ,комедийный фильм с трюками интересными и довольно таки сложными
Советская классика ! Умели снимать
В чем угодно...