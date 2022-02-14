"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов

Советская сторона фильма пригласила звезду Андрея Миронова. Евгений Евстигенеев оказался в кино достаточно спонтанно, так как итальянцы не могли предоставить актера на эту роль. Аросева Ольга сначала не очень вдохновилась съемками в небольшой роли, однако перспектива оказаться в Италии на две недели съемок ее очень вдохновила.



Рязанов просил с итальянской стороны актеров не менее известных. Он предлагал продюсеру Дино де Лаурентису подходящие на его взгляд кандидатуры, которые тот неизменно отвергал, якобы актеры заняты в съемках. Но истинная причина была в том, что де Лаурентис не хотел тратиться на звезд, не веря, что комедия окупится в прокате.



С итальянской стороны были предоставлены довольно-таки "бюджетные" актеры. Антония Сантилли была студенткой, практически без опыта в съемках, ведь она была фотомоделью. Она снималась до этого в низкобюджетных фильмах для взрослой аудитории.

Нинетто Даволли был относительно известным, а Алигьеро Носкезе - обычным артистом пародии на ТВ. Последний, кстати, как потом выяснилось, помогал главарям масонской ложи, готовившей переворот.

Тано Чимароза снимался немного, чаще всего играл мафиози, Луиджи Баллиста - обычный "эпизодник". Ну что ж, пришлось Рязанову работать с тем, что есть.