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"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов

"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов (7 фото)

Автор:
14 февраля 2022 15:38
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   актеры   интересное   италия   кино   советское кино   факты   фильмы   
1178
7
Эта советско-итальянская комедия до сих пор считается одним из лучших приключенческих фильмов нашей страны.
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Метки: СССР   актеры   интересное   италия   кино   советское кино   факты   фильмы   
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4  комментария
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1k
Mixan 37 минут назад
И только на съемках стало понятно, что лев не очень-то слушается команд. Какие-то эпизоды снимали по несколько дней, так как лев просто ленился.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А по фильму и не скажешь ,особенно в сцена бега за трамваем и т.д.
Талантливо снято ,легкий ,комедийный фильм с трюками интересными и довольно таки сложными
Советская классика ! Умели снимать
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19k
Luc72 18 минут назад
Ольга классная...
В чем угодно...

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2k
Алексей 20 минут назад
Антония Сантилли ещё много где снималась...
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455
Flexx U 59 минут назад
Золотой фонд кино.
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