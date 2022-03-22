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Петербургский бизнесмен хочет открыть в России аналог IKEA

Петербургский бизнесмен хочет открыть в России аналог IKEA (1 фото)

Автор:
22 марта 2022 16:26
Метки: ikea   бизнес   магазин   
474
1

– Это IKEA?

– Нет, это ИДЕЯ

Петербургская дизайн-студия «Люксорта-Сервис» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ИДЕЯ». Предполагается, что марка станет аналогом IKEA в России.


По словам директора студии, который на днях подал  иск на квадриллион рублей к IKEA, его компания пострадала, поскольку создавала проекты под мебель шведского бренда.


Также предприниматель заявил, что намерен пустить выигранные в суде деньги на создание производства и открытие магазинов «Идея». 

Как вам такая инициатива?

Источник:

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Метки: ikea   бизнес   магазин   
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17  комментариев
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92
MPEG-8 2 часа назад
На торговом знаке всё и закончится.
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910
Copycat 9 минут назад
Ну если назовет "Идея" прям я только порадуюсь отсылке к Таркову)
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204
Кристофер Робин 11 минут назад
Идея? И де я нахожусь?
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5k
CruelAsm 14 минут назад
А чего не квинтиллион? Гулять так гулять.

Хозяин дома, в котором И. А. Крылов нанимал квартиру, составил контракт и принес ему для подписи. В этом контракте между прочим написано было, чтобы он, Крылов, был осторожен с огнем, а буде, чего боже сохрани, дом сгорит по его неосторожности, то он обязан тотчас заплатить стоимость дома, именно 60 000 руб. асс. Крылов подписал контракт и к сумме 60 000 прибавил еще два нуля, что составило 6 000 000 руб. асе. "Возьмите, - сказал Крылов, отдавая контракт хозяину. - Я на все пункты согласен, но, для того чтобы вы были совершенно обеспечены, я вместо 60 000 руб. асс. поставил 6 000 000. Это для вас будет хорошо, а для меня все равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы".
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461
Станислав Килин Полчаса назад
У нас в Чите такой магазин на ул.Шилова уже лет 10, с такой же вывеской " Идея" работает. Опоздал петербуржец
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2k
Мефодий Полчаса назад
"Как русский бизнесмен выбил из IKEA 25 млрд рублей и попал в тюрьму Константин Пономарев в 2010 году отсудил у шведской корпорации рекордную сумму. Спустя десять лет он был назван самым крупным неплательщиком НДФЛ и приговорен к 10 годам тюрьмы.9 дек. 2020 г."
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1k
poбт Час назад
есть идея - есть икея
слоган икеи
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25k
Юрьевич Час назад
У этого бизьнисьмена даже фантазии чтобы придумать товарный знак не хватило... На этой подделке дело скорее всего и закончится... Ну или будет таскать китайскую мебель и здесь в тридорого её продавать.
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54k
Татьяна Юсова Час назад
Мне не нравится цветовая гамма. Что-то напоминает... Символ даунов?
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4k
livaneth Час назад
В Басманном суде может и выиграть
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19
Uganda 2 часа назад
квадриллиона мало, давай два
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44k
Элек Мек 2 часа назад
Вот ведь чёртов креативщик,на ходу подмётки рвёт.
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187
slonik4070 2 часа назад
И как оказалось, ничего своего то у нас и нет....
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