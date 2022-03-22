Петербургский бизнесмен хочет открыть в России аналог IKEA

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– Это IKEA?
– Нет, это ИДЕЯ
Петербургская дизайн-студия «Люксорта-Сервис» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ИДЕЯ». Предполагается, что марка станет аналогом IKEA в России.
По словам директора студии, который на днях подал иск на квадриллион рублей к IKEA, его компания пострадала, поскольку создавала проекты под мебель шведского бренда.
Также предприниматель заявил, что намерен пустить выигранные в суде деньги на создание производства и открытие магазинов «Идея».
Как вам такая инициатива?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хозяин дома, в котором И. А. Крылов нанимал квартиру, составил контракт и принес ему для подписи. В этом контракте между прочим написано было, чтобы он, Крылов, был осторожен с огнем, а буде, чего боже сохрани, дом сгорит по его неосторожности, то он обязан тотчас заплатить стоимость дома, именно 60 000 руб. асс. Крылов подписал контракт и к сумме 60 000 прибавил еще два нуля, что составило 6 000 000 руб. асе. "Возьмите, - сказал Крылов, отдавая контракт хозяину. - Я на все пункты согласен, но, для того чтобы вы были совершенно обеспечены, я вместо 60 000 руб. асс. поставил 6 000 000. Это для вас будет хорошо, а для меня все равно, ибо я не в состоянии заплатить ни той, ни другой суммы".