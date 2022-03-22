Петербургский бизнесмен хочет открыть в России аналог IKEA

Петербургская дизайн-студия «Люксорта-Сервис» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ИДЕЯ». Предполагается, что марка станет аналогом IKEA в России.

По словам директора студии, который на днях подал иск на квадриллион рублей к IKEA, его компания пострадала, поскольку создавала проекты под мебель шведского бренда.

Также предприниматель заявил, что намерен пустить выигранные в суде деньги на создание производства и открытие магазинов «Идея».

Как вам такая инициатива?