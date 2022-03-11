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"Только не это!": Бузова захотела стать лицом отечественного фастфуда

"Только не это!": Бузова захотела стать лицом отечественного фастфуда (6 фото)

Автор:
11 марта 2022 09:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: McDonald's   Макдоналдс   бизнес   бузова   еда   фаст-фуд   шоу бизнес   
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Предварительно Оленька опростоволосилась, приняв фото Макдака из 90-х за современое, но это уже мелочи.

На фоне новости о приостановке деятельности в России сети McDonald's, в стране стали быстро обсуждать варианты замены американской еды. Премьер Медведев заявил, что мы сами с усами: и картошку фри пожарим, и котлеты, и булки сварганим. Так что без гамбургеров и прочего россияне не останутся.


Мэр Москвы Собянин заявил, что правительство столицы выделит 500 миллионов рублей для создания сети быстрого питания. Эти меры помогут в течении полугода-года заменить McDonald's отечественными предприятиями, ведь на 99% эта сеть снабжалась продуктами российских поставщиков.


Не осталась в стороне и Ольга Бузова. Сначала она попалась на удочку, приняв старую фотографию очереди в Мак за сделанную после заявления о закрытии сети фастуда (ну, это комментировать сложно, т.к. интеллект - не самая сильная сторона певицы), а затем подсуетилась и заявила, что готова поторговать лицом. "Вам нужен БузФуд в России?" - спросила она подписчиков.



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Помнится, ранее Бузова уже открывала сеть ресторанов "BUZfood", которые продержались совсем недолго, несмотря на первоначальный ажиотаж и довольно высокие цены на салаты и гамбургеры.




Бизнес артистки прогорел и едальни закрыли. В комментариях Бузовой напомнили об этом факте. Впрочем, певица эти выпады не заметила и, похоже, настроилась еще раз вклиниться в бизнес по производству фаст-фуда.


А вы, уважаемые фишкяне, пойдете в российское заведение фаст-фуд или предпочтете есть дома?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: McDonald's   Макдоналдс   бизнес   бузова   еда   фаст-фуд   шоу бизнес   
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29  комментариев
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58k
Dominus 2 часа назад
Уберите эту тварь с экранов !
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2k
RenamedUser_007 18 минут назад
А зачем придумывать что-то новое? Есть "Теремок", есть "Крошка-картошка", наверняка ещё куча компаний. Чем плохи "Пышечные", "Пирожковые", "Чебуречные" и т.д. и т.п. Или обязательно, чтобы называлось по-иностранному и котлета в булке была?
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390
sapsanbosh 24 минуты назад
Вопрос дискуссионный. Вы, комментаторы, кого хотите? Ксюшу Собчак, Волочкову, Галкина и иже с ними?! Критиковать легко. Предложите что-то конструктивное.
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7k
Николай 40 минут назад
Чур меня...
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67k
Доктор Джонс 42 минуты назад
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1k
Григорий Водениктов 43 минуты назад
если эта членососка будет лицом фастфуда это страйк, это будут санкции на бургерную уже от РФ
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50
Motorola 47 минут назад
Деревянная на всю голову
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4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
Та самая "в ТУДА" затычка
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15k
alexis Час назад
В Бузфуд наверное блек-джека не хватало.
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4k
[email protected]@bux Час назад
Это самая страшная санкция на сегодня
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24k
Ваня Час назад
сурен с вазгеном руки потирают - макдак закрыли, счастье-то какое...
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Да дайте ей мозги уже , ото от этого пи-здеца блевать нечем (
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3k
Andy Час назад
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9k
MakDag 2 часа назад
Сеть платных туалетов "Бузунитаз".
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43k
Прораб 2 часа назад
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5k
VL 2 часа назад
угомоните уже эту курицу...
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3k
Andy 2 часа назад
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Для Бузовой есть отдельная ниша - лицо секс-шопов. Ну, или другая часть тела, лицо там как то не очень востребовано
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Бузова без мыла готова пролезть. Эта выгоду не упустит.
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566
Шурман 2 часа назад
Куй бы с ней . Я даже с ее творчеством не знаком . Две идиотки что Собчак что она , вторая президентом хотела быть а в случае чего сразу из страны свалила с своим золотым дождем .
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50
Motorola Шурман 46 минут назад
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
пусть арбузами лучше торгует идет на рынок.
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