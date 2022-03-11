"Только не это!": Бузова захотела стать лицом отечественного фастфуда

Предварительно Оленька опростоволосилась, приняв фото Макдака из 90-х за современое, но это уже мелочи.
На фоне новости о приостановке деятельности в России сети McDonald's, в стране стали быстро обсуждать варианты замены американской еды. Премьер Медведев заявил, что мы сами с усами: и картошку фри пожарим, и котлеты, и булки сварганим. Так что без гамбургеров и прочего россияне не останутся.
Мэр Москвы Собянин заявил, что правительство столицы выделит 500 миллионов рублей для создания сети быстрого питания. Эти меры помогут в течении полугода-года заменить McDonald's отечественными предприятиями, ведь на 99% эта сеть снабжалась продуктами российских поставщиков.
Не осталась в стороне и Ольга Бузова. Сначала она попалась на удочку, приняв старую фотографию очереди в Мак за сделанную после заявления о закрытии сети фастуда (ну, это комментировать сложно, т.к. интеллект - не самая сильная сторона певицы), а затем подсуетилась и заявила, что готова поторговать лицом. "Вам нужен БузФуд в России?" - спросила она подписчиков.
Помнится, ранее Бузова уже открывала сеть ресторанов "BUZfood", которые продержались совсем недолго, несмотря на первоначальный ажиотаж и довольно высокие цены на салаты и гамбургеры.
Бизнес артистки прогорел и едальни закрыли. В комментариях Бузовой напомнили об этом факте. Впрочем, певица эти выпады не заметила и, похоже, настроилась еще раз вклиниться в бизнес по производству фаст-фуда.
А вы, уважаемые фишкяне, пойдете в российское заведение фаст-фуд или предпочтете есть дома?
Источник:
АНТИФИШКИ
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