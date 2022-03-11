Главные миллионеры союзного масштаба

Нехватка товаров первой необходимости в эпоху СССР стала отправной точкой в развитии теневого бизнеса. И за небольшой промежуток времени отдельные граждане сумели добиться небывалых успехов в этом направлении.
Желание выделиться из безликой серой массы особенно остро наблюдалось у представительниц прекрасной половины. Но вот возможности купить яркие интересные наряды у женщин не было.
Идея, что называется, витала в воздухе: жители города Фрунзе Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер решили объединить усилия и удовлетворить потребности общества.
Благодаря наличию связей Газенфранца в Румынии будущие воротилы бизнеса раздобыли чехословацкие прядильные станки и сырье. Для размещения производства использовали пустующее помещение ткацкой фабрики. На работу пригласили её персонал – из тех, кто готов был подработать в свободное время, не задавая лишних вопросов.
Главной проблемой было налаживание сбыта. Но, как известно, деньги решают если не всё, то многое. И воротилы теневого швейного бизнеса разобрались и с этой проблемой.
И тут, что называется, успех вскружил мужчинам голову: Зигфрид приобрёл роскошный дом и иномарку, жене дарил эксклюзивные украшения. Зингер, что называется, пошёл вразнос – окружил себя цветником прелестных любовниц и кутил с ними в Прибалтике.
В 60-х сведения о богачах дошли до столицы. Люди в погонах, которым уже было невозможным просто дать взятку, арестовали воротил швейного бизнеса и их ближайшее окружение. Судьба мужчин, несмотря на богатство, оказалась незавидной: их вместе с близкими подельниками приговорили к расстрелу.
Борис Ройфман, начавший свой незаконный путь бизнесмена в 40-х, работал на предприятии общества глухонемых. И быстро понял, что эту категорию граждан можно спокойно привлекать к незаконному труду. И оперативно открыл швейный цех в Калинине (сейчас Тверь). Дело, что называется, пошло. Но хотелось большего. И новоиспеченный предприниматель отправился покорять столицу.
Дав кому следует взятку, Борис получил не просто должность заведующего мастерскими Краснопресненского психоневрологического диспансера, а практически статус божества: помещение, неограниченные трудовые ресурсы, гарантия отсутствия жалоб с их стороны.
Вскоре на пути Ройфмана встретился Шая Шакерман – человек, наладивший сбыт готовой продукции. Деньги к тому моменту текли уже не ручейком, а полноводной рекой. Что парадоксально, деловой партнер стал и убийцей детища Ройфмана. У Шакермана скончалась супруга, и тот завел интрижку с её замужней сестрой. Супруг женщины не стерпел измены и слил информацию о цеховиках куда следует. Дело ожидаемо завершилось расстрелом.
Мальчик Ян рос смышлёным и ещё с детства демонстрировал сообразительность. О чём свидетельствует поступление юноши на юрфак МГУ. В студенческие годы Рокотова арестовали по подозрению в причастности к антисоветской организации и приговорили к высылке из Москвы. Парень не покинул столицу, понадеявшись на авось, и получил уже реальный срок – 8 лет.
После освобождения он попытался зарабатывать на одежде, но это было слишком мелко. И Рокотов начал скупать антиквариат, драгоценности, золото, валюту.
Используя весь свой природный потенциал, он сумел заполучить статус чуть ли не первого фарцовщика страны. И постепенно стал миллионером. Но жил скромно, в коммуналке, а основную часть капитала таскал с собой в чемодане, периодически оставляя его на хранение знакомым или используя камеры хранения.
В 60-х активную борьбу с фарцовщиками начал Хрущёв. Рокотов давно уже был на карандаше у КГБ, но взять его с поличным не получалось. Теперь с разрешения вышестоящего руководства можно было активизироваться. И в 1961 году Рокотова взяли вместе с чемоданом. Который в буквальном смысле оказался золотым: внутри обнаружилось порядка 1,5 млн долларов, в том числе в золоте. Рокотов с ближайшими помощниками Яковлевым и Файбишенко получили по 8 лет. Затем срок продлили до 15 лет по личному указу Хрущёва.
Источник:
АНТИФИШКИ
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