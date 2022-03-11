FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество СССР 204 поста • 123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Главные миллионеры союзного масштаба

Главные миллионеры союзного масштаба (3 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:50
Сообщество : СССР
Метки: Миллионер   СССР   бизнес   деньги   наказание   фарцовщик   
471
3

Нехватка товаров первой необходимости в эпоху СССР стала отправной точкой в развитии теневого бизнеса. И за небольшой промежуток времени отдельные граждане сумели добиться небывалых успехов в этом направлении.

Желание выделиться из безликой серой массы особенно остро наблюдалось у представительниц прекрасной половины. Но вот возможности купить яркие интересные наряды у женщин не было.

Идея, что называется, витала в воздухе: жители города Фрунзе Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер решили объединить усилия и удовлетворить потребности общества.

Благодаря наличию связей Газенфранца в Румынии будущие воротилы бизнеса раздобыли чехословацкие прядильные станки и сырье. Для размещения производства использовали пустующее помещение ткацкой фабрики. На работу пригласили её персонал – из тех, кто готов был подработать в свободное время, не задавая лишних вопросов.

Главной проблемой было налаживание сбыта. Но, как известно, деньги решают если  не всё, то многое. И воротилы теневого швейного бизнеса разобрались и с этой проблемой.

И тут, что называется, успех вскружил мужчинам голову: Зигфрид приобрёл роскошный дом и иномарку, жене дарил эксклюзивные украшения. Зингер, что называется, пошёл вразнос – окружил себя цветником прелестных любовниц и кутил с ними в Прибалтике.

В 60-х сведения о богачах дошли до столицы. Люди в погонах, которым уже было невозможным просто дать взятку, арестовали воротил швейного бизнеса и их ближайшее окружение. Судьба мужчин, несмотря на богатство, оказалась незавидной: их вместе с близкими подельниками приговорили к расстрелу.


×
×

Борис Ройфман, начавший свой незаконный путь бизнесмена в 40-х, работал на предприятии общества глухонемых. И быстро понял, что эту категорию граждан можно спокойно привлекать к незаконному труду. И оперативно открыл швейный цех в Калинине (сейчас Тверь). Дело, что называется, пошло. Но хотелось большего. И новоиспеченный предприниматель отправился покорять столицу.

Дав кому следует взятку, Борис получил не просто должность заведующего мастерскими Краснопресненского психоневрологического диспансера, а практически статус божества: помещение, неограниченные трудовые ресурсы, гарантия отсутствия жалоб с их стороны.

Вскоре на пути Ройфмана встретился Шая Шакерман – человек, наладивший сбыт готовой продукции. Деньги к тому моменту текли уже не ручейком, а полноводной рекой. Что парадоксально, деловой партнер стал и убийцей детища Ройфмана. У Шакермана скончалась супруга, и тот завел интрижку с её замужней сестрой. Супруг женщины не стерпел измены и слил информацию о цеховиках куда следует. Дело ожидаемо завершилось расстрелом.


Мальчик Ян рос смышлёным и ещё с детства демонстрировал сообразительность. О чём свидетельствует поступление юноши на юрфак МГУ. В студенческие годы Рокотова арестовали по подозрению в причастности к антисоветской организации и приговорили к высылке из Москвы. Парень не покинул столицу, понадеявшись на авось, и получил уже реальный срок – 8 лет.

После освобождения он попытался зарабатывать на одежде, но это было слишком мелко. И Рокотов начал скупать антиквариат, драгоценности, золото, валюту.

Используя весь свой природный потенциал, он сумел заполучить статус чуть ли не первого фарцовщика страны. И постепенно стал миллионером. Но жил скромно, в коммуналке, а основную часть капитала таскал с собой в чемодане, периодически оставляя его на хранение знакомым или используя камеры хранения.

В 60-х активную борьбу с фарцовщиками начал Хрущёв. Рокотов давно уже был на карандаше у КГБ, но взять его с поличным не получалось. Теперь с разрешения вышестоящего руководства можно было активизироваться. И в 1961 году Рокотова взяли вместе с чемоданом. Который в буквальном смысле оказался золотым: внутри обнаружилось порядка 1,5 млн долларов, в том числе в золоте. Рокотов с ближайшими помощниками Яковлевым и Файбишенко получили по 8 лет. Затем срок продлили до 15 лет по личному указу Хрущёва.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: Миллионер   СССР   бизнес   деньги   наказание   фарцовщик   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Rus77 2 часа назад
Опять школьник пост пишет!? Рокотова, Файбишенко и Яковлева приговорили к расстрелу по закону, принятому после совершения деяния. Все кассационные жалобы были отклонены, и приговор был приведен в исполнение в Бутырской тюрьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш 20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля 20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день? Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день? Что в СССР можно было купить на рубль Что в СССР можно было купить на рубль На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины На Кипре назвали ранее засекреченные имена владельцев "золотых паспортов" из РФ и Украины "Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка" "Тянкекс" или "Тинь-Янь"? Реакция соцсетей на слияние "Яндекса" и "Тинькофф банка"
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17815



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Якутянка в отеле Египта потребовала вернуть на место российский флаг
0
186
Якутянка в отеле Египта потребовала вернуть на место российский флаг
Набирающие популярность в сообществах
Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию
0
10
Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию
Граффити, узоры и необычная символика: самые яркие здания России
0
1
Граффити, узоры и необычная символика: самые яркие здания России
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надеюсь она не поняла прикола
0
0

Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#Россия#автомобили#в мире#фейл#забавно#аварии
#Юмор#животные#история#СССР#кино#автомир#дети#дтп#милота#США
#прикол#интересно#факты#подборка#мир#собака#санкции#еда#Приколы#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться