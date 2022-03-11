Главные миллионеры союзного масштаба

Желание выделиться из безликой серой массы особенно остро наблюдалось у представительниц прекрасной половины. Но вот возможности купить яркие интересные наряды у женщин не было.

Идея, что называется, витала в воздухе: жители города Фрунзе Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер решили объединить усилия и удовлетворить потребности общества.

Благодаря наличию связей Газенфранца в Румынии будущие воротилы бизнеса раздобыли чехословацкие прядильные станки и сырье. Для размещения производства использовали пустующее помещение ткацкой фабрики. На работу пригласили её персонал – из тех, кто готов был подработать в свободное время, не задавая лишних вопросов.

Главной проблемой было налаживание сбыта. Но, как известно, деньги решают если не всё, то многое. И воротилы теневого швейного бизнеса разобрались и с этой проблемой.

И тут, что называется, успех вскружил мужчинам голову: Зигфрид приобрёл роскошный дом и иномарку, жене дарил эксклюзивные украшения. Зингер, что называется, пошёл вразнос – окружил себя цветником прелестных любовниц и кутил с ними в Прибалтике.

В 60-х сведения о богачах дошли до столицы. Люди в погонах, которым уже было невозможным просто дать взятку, арестовали воротил швейного бизнеса и их ближайшее окружение. Судьба мужчин, несмотря на богатство, оказалась незавидной: их вместе с близкими подельниками приговорили к расстрелу.