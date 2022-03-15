И сделают это гораздо раньше, чем планировали.
Большинство западных компаний пытаются сохранить своё место в России. И обязательно постараются вернуться - так считает экономист Егор Клопенко. Возможно, они вернуться под другим брендом - лишь бы не потерять ту нишу, которую они завоёвывали долгие годы.
Компании тратили десятки и сотни миллионов долларов на подбор сотрудников, зарплату, рекламу и маркетинг, аренду помещений, работу с поставщиками. Всё это стоило огромных денег и усилий. И что теперь - они должны всё бросить и навсегда уйти? При том, что российские власти: запретили вывозить технологическое и остальное оборудование, и пообещали национализировать активы «ушедших» бизнесов.
«Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно».
А если уж они решили уйти окончательно, тогда надо поставить условие: если сокращаете сотрудников, тогда выплачиваете им выходное пособие от 6 до 12 месячных зарплат.
«Они готовы потерять наш рынок и в убыток себе уйти с него? Пусть тогда оплатят и стабильность тех людей, которых они подводят таким решением и которые добросовестно работали на них».
И уж точно потом не пускать эти компании обратно. Мировой рынок уже поделен и найти новый кусок прибыли они не смогут. И если решили уйти навсегда - сначала пусть оплатят сотрудникам выходное пособие и забудут про всё оборудование, которое здесь останется. И пусть заранее готовятся к сокращениям и снижению прибыли у себя - на наш рынок они никогда больше не вернутся.
Если готовы на это - тогда не тяните и проваливайте прямо сейчас. А с остальными руководителями компаний, разумными и умеющими считать деньги, надо договариваться. При условии, что они сохранят сотрудников и перестанут выкидывать номера с «приостановлением деятельности», с ними всегда найдут общий язык. И даже предложат хорошие условия - например, занять ниши тех, кто сбежал. А значит, они получат ещё больше прибыли. Если, конечно, у них голова работает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Подозреваю, что даже наклейки "можем повторить" из Китая привезли.
"Спорим на что нить, что нихрена не уйдут?
Свинью от корыта с кормом не отгонишь просто так
Все хитр... умные стали, как та же Икеа, продекларировали, что уходят, распродали весь лежалый товар за годы, а потом все: "Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора! Это шутка была!", вернее, "трудности с логистик-о-О-о-й, ой, о-о-о-й... Мы здеся...""
Ушли? Перо вам в...и ветер в спину. Мы найдем что выпить, точнее что попить, когда мучает жажда. Наше, родное, любимое, незаслуженно задвинутое в дальний угол всех холодильников. И пусть Родина...
Аффтар, ты хоть раз в жизни российский ТК в руках держал?
Он гласит, что при сокращении работника, работодатель выплачивает ему пособие за 2 (два) месяца!!! Потом, при устройстве на биржу занятости, еще до третьего месяца.
Какие ты тут от 6 до 12 месяцев рисуешь?!
Пропагандонства пост.
Минус.
А теперь - легко! Лада - мерседес! Лада - БМВ! И прочие....
Или наша молодёжь только на западные ништяки молиться умеет? Делайте своё!
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А сотрудники ухи не объедятся?
Заодно и налоги поднять. Пора брать с них как положено. Ну а те кто заикнулись про уход пусть платят штрафы за русофобию.