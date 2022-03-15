А если уж они решили уйти окончательно, тогда надо поставить условие: если сокращаете сотрудников, тогда выплачиваете им выходное пособие от 6 до 12 месячных зарплат.

«Они готовы потерять наш рынок и в убыток себе уйти с него? Пусть тогда оплатят и стабильность тех людей, которых они подводят таким решением и которые добросовестно работали на них».

И уж точно потом не пускать эти компании обратно. Мировой рынок уже поделен и найти новый кусок прибыли они не смогут. И если решили уйти навсегда - сначала пусть оплатят сотрудникам выходное пособие и забудут про всё оборудование, которое здесь останется. И пусть заранее готовятся к сокращениям и снижению прибыли у себя - на наш рынок они никогда больше не вернутся.

Если готовы на это - тогда не тяните и проваливайте прямо сейчас. А с остальными руководителями компаний, разумными и умеющими считать деньги, надо договариваться. При условии, что они сохранят сотрудников и перестанут выкидывать номера с «приостановлением деятельности», с ними всегда найдут общий язык. И даже предложат хорошие условия - например, занять ниши тех, кто сбежал. А значит, они получат ещё больше прибыли. Если, конечно, у них голова работает.