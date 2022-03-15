Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок

Ушли? Перо вам в...и ветер в спину. Мы найдем что выпить, точнее что попить, когда мучает жажда. Наше, родное, любимое, незаслуженно задвинутое в дальний угол всех холодильников. И пусть Родина...