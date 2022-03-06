И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ

Ну, что ж, друзья. Такое впечатление, что наши "западные партнеры" в попытке понять смысл народного словянского выражения "сгорел сарай - гори и хата", решили устроить россиянам, а заодно и белорусам экономический апокалипсис. Но пока все происходящее больше напоминает снежную лавину, которая со страшной скоростью несется в том числе и в направлении тех, кто ее вызвал.
«Безумие — это дорога с односторонним движением, причём, в отличие от автострады, съездов на ней нет», — сказал однажды Стивен Кинг.
Ну, раз дорога, значит, поехали...
Что там у нас из новенького из санкций?
Группа Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent) объявила о закрытии всех магазинов в России. Прекратил работу Karl Lagerfeld. Ну, что ж, покойтесь с миром...
Остановили продажи H&M, Nike и Zara. Перестал обрабатывать заказы ASOS, скандально извесная компания iHerb остановила доставку непроверенных БАДов "из-за проблем с логистикой".
При этом никто не заявил, что уходит с рынка навсегда.
Об остановке техподдержки заявили Boeing, Airbus и Embraer. Между тем, японские авиалинии не летающие в Европу чуть больше 10 дней уже просят помощи у правительства, финские – отправляют в неоплачиваемый отпуск сотни пилотов и бортпроводников. Лизингодатели пробуют обойти санкции Евросоюза и оставить отданные в аренду самолеты в России, как реквизированные. Параллельно прорабатываются способы обслуживания бортов и поставки запчастей через третьи страны. Это лишь часть того, как реагирует на антироссийские ограничения мировой авиарынок. Об этом рассказывают Вести.
Mercedes, BMW и Volvo остановили производство и поставки. Тоже самое General Motors и Volkswagen. Заморозил весь бизнес Daimler Truck, Nissan остановил поставки Pathfinder. Поставки Toyota и Lexus также остановлены, в простой уходит завод Toyota в Петербурге.
Пока ни одна марка не заявила о том, что покидает Россию совсем, хотя эксперты не исключают такой вариант.
В тоже время корейские производители ранее сообщили, что в перспективе не планируют останавливать поставку в Россию автомобилей и другой техники.
Чешские производители пива Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard прекратили поставки в Россию из-за «военной спецоперации» на Украине. Ранее аналогичное решение принял производитель алкоголя Diageo. Об этом сообщает ТАСС. Создатели мемов уже отреагировали:
Источник:
Samsung как бы ушел, но не ушел. Как сообщил РИА Новости источник в компании, в ближайшее время после решения вопросов с логистикой они возобновят работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание продолжает производится в полном объеме.
Яблочники Apple оказались в числе первых, гордо заявив на весь мир о своей решимости прекратить продажи. Эксперты и сочувствующие аплодировали целые сутки, но всё случилось гораздо быстрее обычного. Уже 3 марта магазины re:Store снова открыли свои двери для покупателей в Москве. Правда, уже по другим ценам.
В сфере "технологии и кино" об остановке продажи продукции заявил Dell , AMD и Intel не хотят поставлять процессоры.
Впрочем, не смотря на санкции Запада поставлять автомобили, смартфоны и бытовую технику в Россию продолжит Южная Корея, этот вопрос даже не обсуждается.
Компания Adobe — разработчик программ Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom — заявила о прекращении продаж.
В ответ в России разблокировали RuTraker, попавший под запрет 6 лет назад.
Walt Disney, Paramount и Warner Bros. приостановили выход своих фильмов в прокат (какая жалость (нет) не увидим Бэтмана). Разработчик Valve ограничил для российских пользователей способы покупки игр в Steam.
Россияне:
Особо хочется отметить заявление Microsoft о приостановке продажи товаров и предоставлении услуг в России. Все опять же не так плохо. Во-первых, компания приостановила работу с оговоркой "временно", во-вторых, на многих предприятиях и даже в вузах России, попавши под санкции уже давно ведется планомерная работа по переходу на другие ОС. Как видим, все живы, никто не умер.
"Шок"-новость этой недели, конечно, заявление о приостановке работы магазинов IKEA. Предварительно на 3 месяца (до 31 мая). Но может быть и дольше — есть также план на 6 мес. При этом, сотрудникам продолжат выплачивать зарплаты и оставят льготы, также они должны будут продолжать операционную работу на складах и администрирование. IKEA даже создаст фонд для поддержки сотрудников в это время. Это говорит о том, что шведский бред рассчитывает вернуться на рынок.
Про ограничения для доступа россиян к известному и самому популярному ресурсу PornHub, мы уже писали.
Но пока в гонке санкционного безумия лидирует новость про карательные меры, под которые попали котики и Тургеневский дуб, отстранённый от конкурса «Европейское дерево года». Посаженный 200 лет назад на Орловской земле главным западником в великой русской литературе, рвавшимся в Париж к Полине Виардо, Тургеневский дуб тоже подпал под западные санкции. Вот как повернулась история: ну его-то за что?, - пишет обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань.
Что касается котиков, «Международная Федерация кошек» запретила российским хвостатым выступать на всевозможных выставках и конкурсах. «Санкции против российских котиков? Вы там совсем охренели?» Кстати, в англоязычном сегменте соцсетей под публикациями о запрете открылся реальный портал в ад.
В комментах тысячи возмущённых постов и публикаций, в которых зарубежные владельцы котов, кошечек и прочей домашней живности посылают нахрен свои правительства, которые пытаются вылепить из русских «пугало для битья». Один француз даже уточнил, когда «Федерация французских вегетарианцев» на законодательном уровне запретит русским кушать мясо?. Об этом пишет телеграм-канал SwissVatnik.
А, что радует, так это то, что про короновирус как будто все забыли. Последние два дня вирусится мем о том, что COVID-19, к которому мы все уже так привыкли, тоже прекратил свою деятельность в России.
Теперь о хорошем:
Компания Danone опровергла информацию о своем уходе с российского рынка. Не планирует прекращать свою деятельность в России и сеть гипермаркетов Metro.
Не собирается прекращать работу в России и Coca-Cola: «Все операционные, производственные и логистические мощности в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников», — сказали в Coca-Cola.
Дальше всех шагнул президент Франции Эмманюэль Макрон. На встрече с 15 представителями крупного французского бизнеса, который работает в России, он рекомендовал им не уходить из России. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Иностранные бренды «Ашан», «Макдональдс», «KFC» и «Бургер Кинг» пока об уходе также не заявляли. Они "изучают ситуацию".
Учитывая, что в данный момент происходит на Украине, от ЛГБТ россиян тоже просто обязаны отключить.
Ведь еще 25 февраля, как сообщает портал Иносми, глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур переживал в своем Твиттере: "На фоне трагедии и разрушений, которые, как ни прискорбно, разворачиваются на Украине, мы должны помнить о ценностях и завоеванных в нелегкой борьбе свободах, которые отличают нас от Путина, в первую очередь о правах ЛГБТ+".
А если серьезно, то подводя итог вышесказанному, нужно подчеркнуть, что почти никто из компаний, приостановивших деятельность, не выдал чёткого заявления: «Мы против войны с Украиной и потому больше никогда не будем работать в России».
Тех, кто выдал можно пересчитать по пальцам одной руки. Дежурные объяснения "партнеров" звучат примерно так: "Изучаем ситуацию" и "в связи со сложившимися обстоятельствами...".
А "обстоятельства" и "ситуация" — это логистика, которая сейчас затруднена, нестабильные курсы валют, оправдание "я как все" или "на нас надавили".
В общем, как пишет телеграм-канал "Политджойстик": "Хочется, чтобы Жириновский поскорее вышел из больницы, увидел всё это, и сказал нам, что будет дальше. Мы смеялись над ним, а оказалось - он почище Ванги. С Украиной всё уже понятно. А вот дальше что?".
Источник:
- Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний
- События на Украине 4 марта. Прямая трансляция / Пост обновляется
- Импортозамещение по-русски, или слабоумие и отвага наших современников
- События на Украине 3 марта. Прямая трансляция / Пост обновляется
- События на Украине 2 марта. Прямая трансляция / Пост обновляется
АНТИФИШКИ
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Первое, что заметили во всем мире, цены на бензин опять поползли вверх. Значит, скоро подорожает все остальное.
Первый удар приняла не себя Европа. Банки, авиаперевозчики теряют огромные деньги. Энергоносители дорожают.
Какие-то страны отказались вводить санкции не потому что им так близка Россия, а в стремлении противостоять давлению США. Но они подвергаются давлению. Например, ОАЭ отказались вводить санкции и в ответ получили снижение финансового рейтинга.
Часть объявленых санкций - чистая формальность. Например, некоторые автопроизводители и так не поставили автомобили по причине нехватки электронных комплектующих. И все смотрят друг на друга. В любой момент любой партнер может ослабить санкции на что-то или законодательно сделать лазейку и чтоб занять освободившееся место.
Я, 2 марта:
-любимая, с айфоном, к сожалению, облом, я куплю тебе крутой "сяоми"
APPLE, 3 марта:
-все для вас,любимых
...ну не педерасты они после этого?
На кого рассчитаны санкции понятно)
А некоторые санкц даже приветствуют !!!!!
Давайте еще хоспода хе хе
А сильно выросшим ценам на всё тоже надо восторженно-патриотически радоваться?
оптимисты.....
Это пока тут все бравируют и веселятся, посмотрим, через года два скажете
Мировые марки машин ушли, Kia
и Hyndai уже наверное новый завод строят, самсунг тоже
И главное газ по 2400$ теперь, а не по 500$
Россия уже стала изгоем с клеймом страны-агрессора, преступления кремлёвского режима тщательно скрываются и цензурируются на территории его страны.
Кремль заявляет, что санкции ему не страшны. В действительности, уже введённые санкции могут буквально за несколько месяцев полностью обнулить экономику России. Итог - кроме нищеты, безработицы, роста цен - попадание в кабальную зависимость от Китая, сдача ему ресурсов Сибири за символическую цену. Россию распродадут "за еду".