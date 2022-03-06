И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ

Учитывая, что в данный момент происходит на Украине, от ЛГБТ россиян тоже просто обязаны отключить.

Ведь еще 25 февраля, как сообщает портал Иносми, глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур переживал в своем Твиттере: "На фоне трагедии и разрушений, которые, как ни прискорбно, разворачиваются на Украине, мы должны помнить о ценностях и завоеванных в нелегкой борьбе свободах, которые отличают нас от Путина, в первую очередь о правах ЛГБТ+".

А если серьезно, то подводя итог вышесказанному, нужно подчеркнуть, что почти никто из компаний, приостановивших деятельность, не выдал чёткого заявления: «Мы против войны с Украиной и потому больше никогда не будем работать в России».

Тех, кто выдал можно пересчитать по пальцам одной руки. Дежурные объяснения "партнеров" звучат примерно так: "Изучаем ситуацию" и "в связи со сложившимися обстоятельствами...".

А "обстоятельства" и "ситуация" — это логистика, которая сейчас затруднена, нестабильные курсы валют, оправдание "я как все" или "на нас надавили".

В общем, как пишет телеграм-канал "Политджойстик": "Хочется, чтобы Жириновский поскорее вышел из больницы, увидел всё это, и сказал нам, что будет дальше. Мы смеялись над ним, а оказалось - он почище Ванги. С Украиной всё уже понятно. А вот дальше что?".