Налетай, подорожало: икеевские акулы теперь самое выгодное капиталовложение

И буквально на следующий день страна увидела в действии советы незабвенного экономиста кота Матроскина, убедившего в свое время всех в том, что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.

Стоимость плюшевой рыбки составляла около 1500 рублей (а по распродаже и того меньше). А теперь цены на игрушечных акул взлетели до небес и даже выше. Вот как оценивают предприимчивые граждане «свою прелесть»: