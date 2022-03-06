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Налетай, подорожало: икеевские акулы теперь самое выгодное капиталовложение

Налетай, подорожало: икеевские акулы теперь самое выгодное капиталовложение (7 фото)

Автор:
06 марта 2022 11:22
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Инвестиция   абсурд   ажиотаж   акула   игрушка   икея   магазин   цена   
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Не успели россияне отойти от резкого скачка цен на продукты и электронику, как их снова накрыло волной «счастья». Правда, очень сомнительного, хоть и довольно пушистого.

Популярные сайты объявлений заполонили предложения приобрести очень ценную вещь – плюшевую рыбу Blåhaj, которая довольно давно стала популярным и модным трендом, стабильно сохранявшим свои позиции в списке потребительских предпочтений.


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Но на фоне закрытия в России сети магазинов ИКЕА (по утверждению представителей, временного) народ массово посетил их с целью приобретения всего нужного и не очень, в том числе и милых акулок Блохэй.


И буквально на следующий день страна увидела в действии советы незабвенного экономиста кота Матроскина, убедившего в свое время всех в том, что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.

Стоимость плюшевой рыбки составляла около 1500 рублей (а по распродаже и того меньше). А теперь цены на игрушечных акул взлетели до небес и даже выше. Вот как оценивают предприимчивые граждане «свою прелесть»:

Вы бы рискнули использовать харизматичную плюшку в качестве объекта капиталовложения? А каким, по вашему мнению, будет следующий тренд, бьющий все рекорды по цене и абсурду?

Источник:

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Метки: Инвестиция   абсурд   ажиотаж   акула   игрушка   икея   магазин   цена   

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12  комментариев
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, как много неведомых мне ранее вещей узнал я в последнюю неделю! Как же я выживал в этом сложном мире без них?
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30k
Юр21 Час назад
Дураков, как известно, и в церкви бьют.
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5k
Артем Кощеев Час назад
А мне вот в свете происходящих событий сала очень не хватает. Боюсь заходить на авито, чтоб не расстроиться от цен спекулянтов
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66k
Доктор Джонс Час назад
И что - это покупают? Полный издец...
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6k
Думай о хорошем! Час назад
по вашему мнению, будет следующий тренд, бьющий все рекорды по цене - сахар, гречка, макароны, бензин, запчасти к импортным автомобилям, комплектующие компьютеров, телефоны, бытовая техника, собачий корм, мебель, обувь-одежда, проезд в ОТ, услуги ЖКХ, отпуск в Крыму.... продолжить?
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9k
MakDag 2 часа назад
"Тупой и еще тупее тупого: Плюшевые челюсти". Сюр какой-то...
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315
Copycat 2 часа назад
Мы на днях с другом шутили что можем организовать помощь в поддержку россиян - так как им запрещено покупать игры в стим, мы организуем программу помощи по которой энтузиасты будут помогать геймерам по средством того что будут покупать им нужные им игры через функцию "купить игру в подарок другу")
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36k
Антон 2 часа назад
Лох не мамонт, не вымрет!
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ми.нет эта акула делает? (Исходя из цены)
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