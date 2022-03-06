Налетай, подорожало: икеевские акулы теперь самое выгодное капиталовложение

Не успели россияне отойти от резкого скачка цен на продукты и электронику, как их снова накрыло волной «счастья». Правда, очень сомнительного, хоть и довольно пушистого.
Популярные сайты объявлений заполонили предложения приобрести очень ценную вещь – плюшевую рыбу Blåhaj, которая довольно давно стала популярным и модным трендом, стабильно сохранявшим свои позиции в списке потребительских предпочтений.
Но на фоне закрытия в России сети магазинов ИКЕА (по утверждению представителей, временного) народ массово посетил их с целью приобретения всего нужного и не очень, в том числе и милых акулок Блохэй.
И буквально на следующий день страна увидела в действии советы незабвенного экономиста кота Матроскина, убедившего в свое время всех в том, что для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
Стоимость плюшевой рыбки составляла около 1500 рублей (а по распродаже и того меньше). А теперь цены на игрушечных акул взлетели до небес и даже выше. Вот как оценивают предприимчивые граждане «свою прелесть»:
Вы бы рискнули использовать харизматичную плюшку в качестве объекта капиталовложения? А каким, по вашему мнению, будет следующий тренд, бьющий все рекорды по цене и абсурду?
Источник:
- Детский микроскоп: советская копия американской игрушки
- "Нет у.е.!" Роспотребнадзор объявил вне закона ценники на товары в условных еденицах
- Нутрициолог показала, как выглядят дешевые продукты для всей семьи, но в Сети сомневаются, что это бюджетно
- Игрушки, которые напугают даже взрослого
- Бабушкин хрусталь: сколько сегодня стоит посуда из советского серванта
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось22