Кто бы сомневался: Nike возвращается в Россию

В этом месяце в России настоящий обувной бум. Граждане услышали, что крупные производители и поставщики уходят с рынка на неопределённый срок, и кинулись штурмовать обувные магазины. От туфель до сапог - «подбирают» всё. Траты россиян на обувь по сравнению с предыдущим месяцем выросли аж на 70%. Как говорится, хватай и беги.

Получается забавная вещь: производители-то уходят, скорее всего, они сделают паузу на 1-2 месяца. И этот период простоя они уже окупили мартовской выручкой.

Но уходят не все. Представители компании Inventive Retail Group, в состав которой входят магазины одежды и обуви Nike, Street Beat и The North Face, посмотрели на этот безумный ажиотаж, прикинули прибыль, и передумали «приостанавливать деятельность». Как заявили в компании:

«За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а повышение цен не отпугнуло клиентов. Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества».

Это они так аккуратно намекнули, что завалены заказами.