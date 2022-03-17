Кто бы сомневался: Nike возвращается в Россию

Помните, как мы обсуждали «беглецов» и решили, что они не уйдут окончательно? Вот и первые «грачи» прилетели обратно.
В этом месяце в России настоящий обувной бум. Граждане услышали, что крупные производители и поставщики уходят с рынка на неопределённый срок, и кинулись штурмовать обувные магазины. От туфель до сапог - «подбирают» всё. Траты россиян на обувь по сравнению с предыдущим месяцем выросли аж на 70%. Как говорится, хватай и беги.
Получается забавная вещь: производители-то уходят, скорее всего, они сделают паузу на 1-2 месяца. И этот период простоя они уже окупили мартовской выручкой.
Но уходят не все. Представители компании Inventive Retail Group, в состав которой входят магазины одежды и обуви Nike, Street Beat и The North Face, посмотрели на этот безумный ажиотаж, прикинули прибыль, и передумали «приостанавливать деятельность». Как заявили в компании:
«За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а повышение цен не отпугнуло клиентов. Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества».
Это они так аккуратно намекнули, что завалены заказами.
В общем, большая часть обувных брендов свалит или уже свалила. А эти останутся и за пару месяцев получат годовую прибыль. Ну хоть кто-то умеет считать деньги. И это при том, что продавать будут с учётом космического курса доллара, ценники уже выросли на 30-50% и всё равно у них куча заказов, только успевай обрабатывать.
Когда вернутся остальные, такой халявы уже не будет. Ну и … с ними, будут умнее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я - гражданин России. Не кидался, не кинулся и не кинусь.
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