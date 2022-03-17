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Кто бы сомневался: Nike возвращается в Россию

Кто бы сомневался: Nike возвращается в Россию (2 фото)

Автор:
17 марта 2022 21:37
Сообщество : Жить в России
Метки: заказы   кампания   магазин   найк   обувь   покупатели   санкции   
783
2

Помните, как мы обсуждали «беглецов» и решили, что они не уйдут окончательно? Вот и первые «грачи» прилетели обратно.

В этом месяце в России настоящий обувной бум. Граждане услышали, что крупные производители и поставщики уходят с рынка на неопределённый срок, и кинулись штурмовать обувные магазины. От туфель до сапог - «подбирают» всё. Траты россиян на обувь по сравнению с предыдущим месяцем выросли аж на 70%. Как говорится, хватай и беги.

Получается забавная вещь: производители-то уходят, скорее всего, они сделают паузу на 1-2 месяца. И этот период простоя они уже окупили мартовской выручкой.

Но уходят не все. Представители компании Inventive Retail Group, в состав которой входят магазины одежды и обуви Nike, Street Beat и The North Face, посмотрели на этот безумный ажиотаж, прикинули прибыль, и передумали «приостанавливать деятельность». Как заявили в компании:

«За последние две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, а повышение цен не отпугнуло клиентов. Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества».

Это они так аккуратно намекнули, что завалены заказами.

В общем, большая часть обувных брендов свалит или уже свалила. А эти останутся и за пару месяцев получат годовую прибыль. Ну хоть кто-то умеет считать деньги. И это при том, что продавать будут с учётом космического курса доллара, ценники уже выросли на 30-50% и всё равно у них куча заказов, только успевай обрабатывать.

Когда вернутся остальные, такой халявы уже не будет. Ну и … с ними, будут умнее.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: заказы   кампания   магазин   найк   обувь   покупатели   санкции   
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16  комментариев
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1k
Трям 4 часа назад
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9k
Бритва 2 часа назад
вот мы и сделали just do it, но в ответ санкции.
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9k
Бритва 2 часа назад
была у меня в детстве синяя шапка с какой-то белой соплей. потом узнал,что это логотип найк.
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< Граждане... кинулись штурмовать обувные магазины >>>

Я - гражданин России. Не кидался, не кинулся и не кинусь.
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388
Z Z Mamin Sibiriak 24 минуты назад
Вы не кинетесь, я не кинусь - но мак за три дня сделал годовую выручку....
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4k
Suvar_ 2 часа назад
я думаю за вход уже надо платить. сначала пусть откроют в ЛДНР и Крыму представительства/магазины, далее в города до 500 тыс, далее в миллионниках только после этого в столицах и в последнюю очередь в Питере и Москве.
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5k
Shtoppi 3 часа назад
Да они все только на словах "ушли". Никакой барыга не уйдет с рынка оставив занятую нишу, иначе потом можно просто не вернутся, потому как свято место пусто не бывает.
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20k
иванов дмитрий 3 часа назад
вариант , что решили распродать остатки перед уходом ?
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−15
elina 3 часа назад
ну и ходите всей страной в найках
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Нуу, супер оптимистично. Тьфу.
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5k
Mowgley 4 часа назад
Nike
Do not it
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27k
Батончик с маком 4 часа назад
А мы уже в кедах
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342
Виктор Глущенко Hallo FreeSpace Полчаса назад
В том году Адидас сделал весеннюю коллекцию для ЛГБТ сообщества . Надеюсь ты не из этих ?
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