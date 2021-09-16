В Воронежской области вооруженный мужчина в военной экипировке напал на отдел полиции и ранил сотрудника

Телеграм-канал Baza сообщает, что предварительно установлена личность владельца авто, на котором перемещался напавший - 34-летний Владимир Страхов, но был ли он за рулем авто, пока не выяснено.

Также в СМИ опубликовали информацию о возможной причастности напавшего к тройному убийству: тела женщины и ее двух малолетних дочерей обнаружены в доме, в 20 километрах от Лисок. По пока неподтвержденным данным, убийца имел конфликт с погибшей, а сам он - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.