В Воронежской области вооруженный мужчина в военной экипировке напал на отдел полиции и ранил сотрудника

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Нападавший подъехал к отделению ОМВД в городе Лиски, ранил постового, попытался взорвать отделение, после чего скрылся на авто.
Сегодня, 16 сентября, в 5.30 утра, неизвестный мужчина в военной экипировке проник в ОМВД г. Лиски. Мужчина попытался взорвать полицейский участок. В ходе нападения он применил оружие и ранил постового, после чего попытался взорвать отделение полиции.
После этого нападавший скрылся в неизвестном направлении на автомобиле "Нива". В настоящее время ГУ МВД РФ по Воронежской области распространило ориентировку, нападавшего ищут. На месте нападения работают спецслужбы. Сообщается, что автомобиль, на котором скрылся преступник, был с нечитаемыми номерами. Зато на авто разглядели рекламу местной фермы «Эко-Нива- Агро»- предприятия, занимающегося животноводством, молочным производством и заготовкой зерна - сообщает телеграм-канал Mash
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Сотрудники полиции и бойцы спецназа прочесывает городские кварталы в поисках преступника, напавшего на отделение полиции
Телеграм-канал Baza сообщает, что предварительно установлена личность владельца авто, на котором перемещался напавший - 34-летний Владимир Страхов, но был ли он за рулем авто, пока не выяснено.
Также в СМИ опубликовали информацию о возможной причастности напавшего к тройному убийству: тела женщины и ее двух малолетних дочерей обнаружены в доме, в 20 километрах от Лисок. По пока неподтвержденным данным, убийца имел конфликт с погибшей, а сам он - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
Также в СМИ опубликовали информацию о возможной причастности напавшего к тройному убийству: тела женщины и ее двух малолетних дочерей обнаружены в доме, в 20 километрах от Лисок. По пока неподтвержденным данным, убийца имел конфликт с погибшей, а сам он - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
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На счет оружия. Вы не отрицаете, что преступник может приобрести его, но при этом мотивируете (возможно на личном опыте), что остальные просто не в состоянии им воспользоваться? Я как и многие люди в РФ служил и как пользоваться знаю. Дальше что?
Боятся наши правители своего народа, так что КС нам в ближайшее время не светит.
Ранее в 20 км от Лисок были найдены тела семьи Ибрагимовых, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими.
У этой особи конкретно крышу сорвало!. Чем быстрее его остановят, тем лучше.
Шизофреники активизируются....
Версия конечно может быть, но адекватность всё равно под большим сомнением...
Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел в полиции в Лисках, может быть причастен к трем убийствам. Среди убитых ребёнок.
Тела семьи Ибрагимовых обнаружены в 20 км от Лисок, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими. Нападавший ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
Игрушку как на фото (дробовик) разбирать не надо. Магазин должен быть отстегнут и не заряжен. Для переноски можете использовать хоть спортивную сумку. Охотничий билет нужен в лесу, а так - еду в тир, или несу в мастерскую. А дома я могу держать пару магазинов пустыми на случай внезапной проверки участковым и один снаряжённый на случай ЧП. В большинстве конфликтов с оружием достаточно было его демонстрации чтобы «успокоить» хулигана.
Если для меня встанет вопрос применения оружия - это будет значить, что дело приняло настолько крутой оборот, что за свои действия я буду готов отправиться в места «не столь отдаленные».
Речь ведь даже не столько про оружие, а про право на самозащиту. Никто из власть-придержащих не чешется что-бы у обычного человека было такое право, я бы сказал что они там скорее чешутся по совершенно противоположному поводу