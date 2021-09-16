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В Воронежской области вооруженный мужчина в военной экипировке напал на отдел полиции и ранил сотрудника

В Воронежской области вооруженный мужчина в военной экипировке напал на отдел полиции и ранил сотрудника (4 фото)

Автор:
16 сентября 2021 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Лиски   нападение   новости Воронежа   омвд   полиция   
2073
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Нападавший подъехал к отделению ОМВД в городе Лиски, ранил постового, попытался взорвать отделение, после чего скрылся на авто.
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Сотрудники полиции и бойцы спецназа прочесывает городские кварталы в поисках преступника, напавшего на отделение полиции

Телеграм-канал Baza сообщает, что предварительно установлена личность владельца авто, на котором перемещался напавший - 34-летний Владимир Страхов, но был ли он за рулем авто, пока не выяснено.
Также в СМИ опубликовали информацию о возможной причастности напавшего к тройному убийству: тела женщины и ее двух малолетних дочерей обнаружены в доме, в 20 километрах от Лисок. По пока неподтвержденным данным, убийца имел конфликт с погибшей, а сам он - ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.

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Метки: ynews   Лиски   нападение   новости Воронежа   омвд   полиция   
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2k
Trilik 2 часа назад
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−2
Fans 36 минут назад
There’s a huge risk to the U.S. economy right now and almost no one is paying attention: Right now, the U.S. has a rare opportunity to borrow at such slender rates that our total interest expense will keep falling even as our total debt load rises rapidly. The U.S. gets to lavish money on worthwhile initiatives without risking a surge in interest expense that, at most times, would swamp the federal budget.#accelerationism
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668
uid-5j7c27kq 55 минут назад
Какие уже уйобищние камеры там висят, давно пора менять хоть на Китай с Али по 5 баксов за камеру, и то лучше будет
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5k
Pravednik84 Час назад
Хмм... Почти в тему... Многие хотят поголовно вооружить общество, мол вооружённый человек может самооборониться. Давайте рассмотрим этот инцедент повнимательнее: хмм, ну как то подготовленные бойцы доблестной милиции с УДОБНЫМ ДЛЯ ДОСТАВАНИЯ ОТКРЫТЫМ НОШЕНИЕМ ОРУЖИЯ не очень то сдюжили, и я их не виню (тут как бы не та ситуация). Но вы то точно сдюжите, я в вас верю!
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1k
Александр Час назад
Бывший ЧОПовец, подозревается в тройном убийстве.
Ранее в 20 км от Лисок были найдены тела семьи Ибрагимовых, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими.
У этой особи конкретно крышу сорвало!. Чем быстрее его остановят, тем лучше.
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12k
Великий Кормчий Час назад
Осень, да к тому же полнолуние на днях...
Шизофреники активизируются....
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566
MerryGoRound Час назад
Видимо там сотрудники этого отделения явно чем то уже настолько насолили этому мужчине, что ему уже было плевать. Ну, или бандиские разборки в городе за влияние....а-ля вернулись 90ые...
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16k
Maks Es Час назад
А до того он грохнул семью Ибрагимовых.
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566
Mowgley 2 часа назад
Mash обновил сообщение:

Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел в полиции в Лисках, может быть причастен к трем убийствам. Среди убитых ребёнок.
Тела семьи Ибрагимовых обнаружены в 20 км от Лисок, в том числе тело маленькой девочки. По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими. Нападавший ЧОПовец, сотрудничавший с фермой.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Это вам не стаканчик, тут не погеройствуешь. Это не пожилая женщина, что можно пнуть просто так. В общем показательный пример готовности мвд к предотвращению любой угрозы и защите общества от преступности.
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16k
Serg2001 2 часа назад
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4k
Денис 2 часа назад
Менты зашли на страничку и минусят всех?
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Это вам не дерзкое нападение на полицейских во Флориде...
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14k
Booka1a 2 часа назад
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35k
Alex 2 часа назад
Это что за менты такие у нас?
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25
Шурман 2 часа назад
Если честно красавчик , раз они не хрена делать не умеют ( это не только про Россию ) так лучше им показать как нужно это делать , целые кучи подразделений и тд , толку от них 0 . Просто сидят на бюджете и по тихому в все распихивают по карманам , где показательное сжигание наркоты или уничтожение измятого оружия ? его нет , хотя оно есть но только на бумагах .
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25
Шурман Vazari Час назад
Это уже повесили на него . Вот и пошел за правдой .
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Вот всегда было интересно. Все кто может прочесывают местность. Один только вопрос! Кого ищут? Какие приметы? Всех мужиков подходящего возраста шмонать будут? Преступник же однозначно будет ездить по городу всё на той же ниве, в той же одежде с тем же оружием. Нахрена эта бутафория?
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
И это ещё выборы не прошли . ..
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4k
Денис 2 часа назад
Все что нужно знать о сегодняшней полиции! Это не теткам руки выкручивать за маски, тут смелость нужна. Один человек практически захватил участок полиции, что могут 100 таких? Ну и нахера нам такие полицаи?
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