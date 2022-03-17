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Во время прямого эфира трэш-блогера RTechka умер мужчина

Во время прямого эфира трэш-блогера RTechka умер мужчина (2 фото)

Автор:
17 марта 2022 16:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: RTechka   Ynews   полиция   проверка   следственный комитет   смерть в прямом эфире   трэш-стрим   
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Очередной трэш-стрим закончился трагедией. Следственный комитет начал проверку.

Блогера RTechka и раньше ловили на жестокости. На молодого человека, проживающего в селе Погорелое Городище в Тверской области неоднократно жаловалась пользователи сети за жестокость в прямом эфире. Как правило, блогер во время стрима приводил домой лиц без определенного места жительства и накачивал их спиртным, снимая, как ведут себя пьяные люди.


Правоохранители, реагируя на сигналы пользователей, проводили с RTechka беседы, но, по-видимому, зря. На этот раз блогер привел домой мужчину и накачал его спиртным, заставив выпить на камеру несколько банок алкоголя. Также есть видеосвидетельства того, что в процессе съемки блогер избивал "испытуемого" табуретом.


Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!

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После очередной дозы спиртного несчастному стало плохо и он потерял сознание, а потом умер.


Попытки "оживить" подопытного успеха не имели. Сейчас тело мужчины отправлено в морг. По факту случившегося следователи начали проверку.


Осторожно! Просим воздержаться от просмотра беременных и впечатлительных!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: RTechka   Ynews   полиция   проверка   следственный комитет   смерть в прямом эфире   трэш-стрим   
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9  комментариев
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755
Copycat Час назад
Часто вижу новости про каких то вот подобных блогеров\стримеров и так приятно для себя отметить что я не смотрел этих ушлепков, и вообще в первый раз о них слышу)
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20k
Luc72 7 минут назад
У меня видео не кажет. Таки добровольно пили или нет? Если добровольно, то в чем его хотите обвинить то?
Тут явно надо над законодательством поработать, а не пытаться что то "притянуть" уже существующее.
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3k
Timka 23 минуты назад
Хороший вопрос для наших "правоохранителей". Как раз из разряда "когда убьют тогда приходите"...
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2k
Radugananebe 41 минуту назад
Интересно, почему не прижучили урода раньше? Или потому что до этого никто в прямом эфире не умирал?
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5k
Shtoppi Час назад
Почему таких отморозней не отлавливают при первых звоночках и не отправляют на психиатрическое освидетельствование, и дальнейшее пожизненное лечение?
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4k
Parus59 Час назад
Нафига ты притащил сюда этого ублюдка? Или сам такой? Сочувствуешь?
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4k
Tuskub Час назад
Плюс поставлю (пока - "минус"), когда будет информация о "посадке" "стримера" (да какой, к черту, "стример"??)! Этого ублюдка надо сажать и надолго - минимум три статьи УК по нем "плачут"...а некоторые - и до пожизненного...((
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