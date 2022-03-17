Во время прямого эфира трэш-блогера RTechka умер мужчина

Очередной трэш-стрим закончился трагедией. Следственный комитет начал проверку.
Блогера RTechka и раньше ловили на жестокости. На молодого человека, проживающего в селе Погорелое Городище в Тверской области неоднократно жаловалась пользователи сети за жестокость в прямом эфире. Как правило, блогер во время стрима приводил домой лиц без определенного места жительства и накачивал их спиртным, снимая, как ведут себя пьяные люди.
Правоохранители, реагируя на сигналы пользователей, проводили с RTechka беседы, но, по-видимому, зря. На этот раз блогер привел домой мужчину и накачал его спиртным, заставив выпить на камеру несколько банок алкоголя. Также есть видеосвидетельства того, что в процессе съемки блогер избивал "испытуемого" табуретом.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
После очередной дозы спиртного несчастному стало плохо и он потерял сознание, а потом умер.
Попытки "оживить" подопытного успеха не имели. Сейчас тело мужчины отправлено в морг. По факту случившегося следователи начали проверку.
Осторожно! Просим воздержаться от просмотра беременных и впечатлительных!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тут явно надо над законодательством поработать, а не пытаться что то "притянуть" уже существующее.
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Что значит "звоночках"? Его надо сначала в чём-то обвинить. менты могут завести дело только по факту смерти или тяжких телесных. А такого не было. А по другим вещам если клиент не жалуется, то значит его всё устраивает.