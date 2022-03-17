Во время прямого эфира трэш-блогера RTechka умер мужчина

Блогера RTechka и раньше ловили на жестокости. На молодого человека, проживающего в селе Погорелое Городище в Тверской области неоднократно жаловалась пользователи сети за жестокость в прямом эфире. Как правило, блогер во время стрима приводил домой лиц без определенного места жительства и накачивал их спиртным, снимая, как ведут себя пьяные люди.

Правоохранители, реагируя на сигналы пользователей, проводили с RTechka беседы, но, по-видимому, зря. На этот раз блогер привел домой мужчину и накачал его спиртным, заставив выпить на камеру несколько банок алкоголя. Также есть видеосвидетельства того, что в процессе съемки блогер избивал "испытуемого" табуретом.

Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!