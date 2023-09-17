Девушка спасла себя от насильника-мигранта, расцарапав его рожу

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19-летняя Кристина, возвращаясь после прогулки с питомцем, встретилась возле двери с незнакомцем. Мужчина стал говорить ей неприятные вещи, а так же ломиться в дверь, вслед за ней.
Он кричал, что изнасилует ее и ее пожилых родителей.
Девушка моментально среагировала и напала на маньяка. Стала царапать ему лицо и прогонять прочь.
Вскоре маньяка задержали, им оказался незаменимый иностранный специалист - уроженец Узбекистана.
Чуркобесы сами напрашиваются,на то,чтобы их убивали,и по тихому прикапывали.
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автор а че со звуком?
это к слову о "Он кричал, что изнасилует ее и ее пожилых родителей"
видеодомофоны всегда звук пишут
Ну и что это за собака, которая не чихуяхуя, в нормальных размеров? Должна откусить у мигранта часть гениталий!
На рассмотрение в Госдуму.
Надо заводить такого, чтобы сразу яйца рвал насильнику.