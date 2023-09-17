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Девушка спасла себя от насильника-мигранта, расцарапав его рожу

Девушка спасла себя от насильника-мигранта, расцарапав его рожу

Автор:
17 сентября 2023 19:06
Метки: Девушка   мигранты   нападение   
745
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19-летняя Кристина, возвращаясь после прогулки с питомцем, встретилась возле двери с незнакомцем. Мужчина стал говорить ей неприятные вещи, а так же ломиться в дверь, вслед за ней.

Он кричал, что изнасилует ее и ее пожилых родителей.

Девушка моментально среагировала и напала на маньяка. Стала царапать ему лицо и прогонять прочь.

Вскоре маньяка задержали, им оказался незаменимый иностранный специалист - уроженец Узбекистана.

Чуркобесы сами напрашиваются,на то,чтобы их убивали,и по тихому прикапывали.

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Метки: Девушка   мигранты   нападение   
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16  комментариев
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181
Knives22 3 часа назад
Реакция прохожих потрясающая.
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10k
Игорь Час назад
Чего то собакен себя не показал
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3k
poбт 2 часа назад
понятно что темка создана лишь ради последнего предложения, но все таки...
автор а че со звуком?
это к слову о "Он кричал, что изнасилует ее и ее пожилых родителей"
видеодомофоны всегда звук пишут
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Знает, что самое жуткое в этой ситуации - что "животное" не боится нападать на девушку среди белого дня, на глазах у других людей! Вот это очень нехороший симптом. То есть он точно(!) знает , что при любых его неприятностях , придет к властям этого района главный в их диаспоре и гарантировано решить вопрос в сторону "этого". Если бы местные власти применяли закон к подобным , то никогда бы это существо так открыто, не напало бы на девушку. Я не удивлюсь, если вдруг "внезапно" выяснится, что на "бедного, несчастного узбека" напала "садистка с собакой и хотела его убить". Долго прожила в Подмосковье и в жизни сталкивалась лично с подобными животными. Очень плохо, что нередко этих мразей "крышуют" местные власти. Отсюда и их наглость и вседозволенность.
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12k
Rus77 2 часа назад
На бутылку чёрта!
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7k
Allmaster 3 часа назад
Чурку даже собака не пугает?
Ну и что это за собака, которая не чихуяхуя, в нормальных размеров? Должна откусить у мигранта часть гениталий!
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1k
Андрей 3 часа назад
На как я понял, он не насильник никакой, просто друг друга буями обложили, абрек в бой метнулся, понятно он что неправ, ну насильник это другое немного.
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76k
Viktor 3 часа назад
Да не "по тихому прикапывали", а показательно вывешивали на столбах с табличкой на груди за что! Как полицаев и предателей в войну.

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13k
Djeff 3 часа назад
За совершение преступлений "иностранными специалистами", сроки наказаний должны утраиваться.
На рассмотрение в Госдуму.
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117k
parallax 3 часа назад
Пса на мыло. Не смог защитиь хозяйку.
Надо заводить такого, чтобы сразу яйца рвал насильнику.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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