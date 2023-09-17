Девушка спасла себя от насильника-мигранта, расцарапав его рожу

Он кричал, что изнасилует ее и ее пожилых родителей.



Девушка моментально среагировала и напала на маньяка. Стала царапать ему лицо и прогонять прочь.



Вскоре маньяка задержали, им оказался незаменимый иностранный специалист - уроженец Узбекистана.

Чуркобесы сами напрашиваются,на то,чтобы их убивали,и по тихому прикапывали.