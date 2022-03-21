«С нами живет ещё кто-то»: жильцы обнаружили на своём чердаке жуткие вещи

Наверное, все из вас смотрели фильмы ужасов про старые проклятые дома, с озлобленными призраками или демонами. Но, как оказалось, подобные домишки встречаются даже в реальной жизни.
Так произошло с одной семьей из Австралии, которая решила арендовать практически новый дом. Во время генеральной уборки супруги поднялись на чердак и поняли, что с ними живет кто-то ещё. Они обнаружили весьма загадочные и жуткие находки.
Неизвестный развесил на стенах старые плёночные фотографии, пакетики с непонятными жидкостями, а также пластыри и клочки волос.
Когда семья обратилась в полицию, там сказали, что «если нет трупов или следов убийства, нам там делать нечего».
Теперь молодожёнам придётся избавляться от жутких находок самостоятельно. Или искать новое жилье.
Источник:
АНТИФИШКИ
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