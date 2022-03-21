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«С нами живет ещё кто-то»: жильцы обнаружили на своём чердаке жуткие вещи

«С нами живет ещё кто-то»: жильцы обнаружили на своём чердаке жуткие вещи (5 фото)

Автор:
21 марта 2022 22:28
Сообщество : Истории
Метки: Австралия   Мельбурн   вещи   жуть   интересно   находка   необычно   фото   
1857
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Наверное, все из вас смотрели фильмы ужасов про старые проклятые дома, с озлобленными призраками или демонами. Но, как оказалось, подобные домишки встречаются даже в реальной жизни.

Так произошло с одной семьей из Австралии, которая решила арендовать практически новый дом. Во время генеральной уборки супруги поднялись на чердак и поняли, что с ними живет кто-то ещё. Они обнаружили весьма загадочные и жуткие находки.

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Неизвестный развесил на стенах старые плёночные фотографии, пакетики с непонятными жидкостями, а также пластыри и клочки волос.

Когда семья обратилась в полицию, там сказали, что «если нет трупов или следов убийства, нам там делать нечего».

Теперь молодожёнам придётся избавляться от жутких находок самостоятельно. Или искать новое жилье.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   Мельбурн   вещи   жуть   интересно   находка   необычно   фото   
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3  комментария
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27k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Будет как в кино : "А давай останемся и посмотрим, что случиться дальше...!"
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7k
babsbaberley 22 минуты назад
Полиция, она везде одинаковая. Когда станут убивать, тогда и звонить им надо. Приедут, мелом обведут аккуратно.
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5k
Mowgley 46 минут назад
Кенгура, кто ж еще
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