Таинственные предметы: для чего все эти штуки?

Предлагаю для вас подборку объектов, чьё таинственное предназначение было рассекречено.
Мир полон загадочных предметов, по которым так сразу и не скажешь, для чего они нужны. Но прежде чем избавляться от, казалось бы, бесполезной непонятной штуковины, всегда можно обратиться за помощью к знатокам из интернета. Поверьте, им частенько бывает достаточно пары фотографий, чтобы определить, что за вещь перед ними и для чего она нужна. Мы собрали для вас подборку объектов, чьё таинственное предназначение было рассекречено.
Терракотовая штука с подсолнухами на каждом конце
Подставка для тако или хот-догов.
Работает это примерно так:
Странный стеклянный шар, закреплённый винтиками в металлическом каркасе
Регистратор Кэмпбелла–Стокса или регистратор солнечного света.
Работает это так: под шаром размещается специальная бумага со шкалой. По прожжённому на ней следу определяется интенсивность и продолжительность солнечного света.
Для чего нужны эти странные очки?
Это винтажные солнцезащитные очки.
По такому же принципу устроены очки, которыми пользуются в Артике, чтобы защитить глаза от бликующего на солнце снега.
Что за деревянный ящичек с выдвижной крышкой?
Старый школьный пенал.
Пролетая над областью за пределами Тусона, мы увидели эту дыру, и похоже, что в ней есть вода
Карьер для добычи медной руды.
Пластиковая штука, она открывается, внутри плотная ткань, сзади стрелка. Понятия не имею, как это используется
Это нужно для удаления шерсти с одежды.
Металлические штуки на обратной стороне туалетного столика
Это для крепления зеркала.
Эх, а так хотелось, чтобы этот механизм открывал какой-нибудь секретный отсек!
Найдено над кухонной раковиной, 10-13 см в диаметре, при нажатии на кнопку ничего не происходит
Это диск от тараканов. Дата указана, чтобы вы знали, когда его заменить.
Жёлтая будка с шестом и фонарём
Это фонарь на солнечной батарее.
Что это за горшок в камине квартиры, которую я снимаю в Италии?
Это сковорода для жарки каштанов.
Что это за складной крючок?
Складной крючок для застёгивания пуговиц.
Вот как работают подобные крючки:
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Это похоже на пишущую машинку, но буквы расположены в алфавитном порядке.
Это клавиатура настольного музыкального автомата.
Инструмент из пластика и металла без маркировки и цифр. Металлическая деталь ввинчивается в ручку
Это приспособление для снятия штифтов с металлический ремешков для часов.
Кухонная утварь с деревянной ручкой, прикреплённой к круглой металлической чашке с тремя шипами, в которых есть отверстия
Это воронка для приготовления португальского десерта «Fios de ovos».
Название можно перевести как «яичные нити», а где-то его называют «волосы ангела». Это еда из яиц, по большей части из желтков, которые вытянуты в нити и сварены в сладком сиропе.
Карманная металлическая коробочка 1924 года с выталкивающим механизмом
Устройство для набивания трубки табаком.
Это колба из разбрызгивателя системы пожаротушения. Когда температура в помещении достигает определённой отметки, колба разбивается, и из разбрызгивателя начинает идти вода.
Что это за странная система из кабелей и грузов на фасаде здания?
Эти провода будут служить основой для растений, которые будут расти на фасаде. Утяжеления нужны, чтобы провода постоянно были в натянутом состоянии.
Примитивное строение на берегу в Северной Каролине, США
Это специальное укрытие для охотников на уток.
Увидел это в театре, что это за кусок металла? Задаюсь этим вопросом уже 8 лет, пожалуйста, помогите
Это специальный светильник, который нужен для подсветки откидывающегося столика под ним.
Для чего нужно такое кольцо? Оно из серебра с драгоценным камнем наверху
Это кольцо для твёрдых духов. Раньше на улицах было больше всего тухлого, поэтому дамы подносили такое кольцо к носу, когда проходили мимо плохо пахнущих мест.
Что это за керамическая фигурка лягушки? У неё на дне есть дырочки и на верхней части тоже есть отверстие
Это специальное устройство для полива растений. Его опускают в воду, а потом зажимают отверстие сверху пальцем и вытаскивают устройство из воды. Если отпустить палец, то вода польётся из дырочек на дне.
Пустая внутри «палочка». Что это?
Внутрь этой палки добавляют гербициды. Остриё втыкают в землю рядом с сорняком и надавливают на палку, чтобы выделить дозу гербицида.
Увидела это на детской площадке. Спираль с двумя шарами на концах, сделана из металла, стоит на двух столбах. Что это за штука?
Это лазалка для детей без особого назначения. Она нужна для развития креативности.
Что это за кнопка в лесу? Мы не стали её выковыривать. Судя по мху, она здесь уже давно
Это специальная метка, которой геодезисты отмечают нужные им места.
Нашёл это в кухонных товарах на барахолке. Есть идеи, для чего нужна эта странно красивая штука?
Это приспособления для жарки продуктов на огне или гриле.
Что это за штука? Она сделана из жёлтого пластика, на разных концах у неё пластиковые насадки
Это подставка для материалов, которые нужно распилить или обрезать. Нужна ещё одна такая, чтобы закреплять на них доски и другие материалы.
Тяжёлый металлический предмет. На ручке написано, что он сделан в 1880 году
Это утюжок для создания складок на воротничках, рукавах и других элементах одежды.
Брелок, левая часть выдвигается и задвигается обратно. В правой части есть что-то похожее на пенку. Что это?
Это подарок клиентам. Левая часть используется как подставка для телефона, а правая — как губка для очистки экрана.
Что это за дыры в земле? Они расположены на входе в римский амфитеатр в Помпеях
Это отверстия, в которые вставлялись деревянные столбы, используемые для постройки заграждения. Видимо, здесь была необходимость разделять толпу людей.
Источник:
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А овощи можно в задницу баянисту засунуть.