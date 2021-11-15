Таинственные предметы: для чего все эти штуки?

Мир полон загадочных предметов, по которым так сразу и не скажешь, для чего они нужны. Но прежде чем избавляться от, казалось бы, бесполезной непонятной штуковины, всегда можно обратиться за помощью к знатокам из интернета. Поверьте, им частенько бывает достаточно пары фотографий, чтобы определить, что за вещь перед ними и для чего она нужна. Мы собрали для вас подборку объектов, чьё таинственное предназначение было рассекречено.

Терракотовая штука с подсолнухами на каждом конце