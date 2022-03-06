FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6717 постов • 757 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Необычная, но полезная кухонная утварь

Необычная, но полезная кухонная утварь (16 фото)

Автор:
06 марта 2022 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   загадка   интересно   кухня   познавательно   удивительно   фото   
3665
16

Для одних кухня – это просто помещение, где можно наскоро перекусить бутербродом и выпить кофе. А другие превращают ее в сакральное место – душу дома, где творится таинство объединения ингредиентов в блюда и родных людей за поеданием кулинарных шедевров.

Но в любом случае на кухне имеются интересные штуки, конструкции приспособления и устройства, которые делают процесс приготовления и подачи более простым, комфортным и даже стильным. Правда, понять, для чего предназначена та или иная вещь, с первого взгляда могут не все даже хорошо разбирающиеся в кулинарии.


Серебристый полый шар с пластиной, снабженной отверстиями

×
×

Это устройство для подачи кексов. Они остаются теплыми за счет воды в нижней части шарика, которая подогревается с помощью свечи.

Похоже на крючок для вязания

В действительности это открывалка для банок с кольцом. Неужели кто-то испытывает трудности с их вскрытием?

Симпатичная мисочка. Похоже, что она улыбается

С ее помощью яичные желтки легко отделяют от белков.

Необычная лопатка

Такая форма идеально подходит для мёда: сладкий продукт не стекает.


Что сыпать, и как нажимать?

Яйца-пашот – приготовляемые без скорлупы в горячей воде легко делать с помощью этого гаджета.

Определенно решётка для жарки. Но что на ней жарят?

Конструкция идеально подходит для размещения кукурузных  початков.

Красивый винтаж непонятного назначения

Такой ложечкой жители Викторианской эпохи засыпали заварку в чайник.

Пресс из натурального  дерева

Предназначен для масла, а узор был своего рода печатью. По ней можно было идентифицировать производителя, у которого на рынке приобретался продукт.

Напоминает гребень или гаджет для рукоделия

Этой штуковиной удобно перемешивать и накладывать салат: его компоненты не повредятся.

Многие видели, но практически никто не знает, зачем эта штука нужна

А нужна она для аккуратного снятия зёрен с кукурузного початка.

Даже предположить сложно, зачем нужна эта конструкция

Если нагреть на огне насадку, то можно быстро и в нужной степени подрумянить кусок мяса, ломтик хлеба и не только.

Милое оформление: утиная голова, выглядывающая из пирога

Это форма для запекания и хранения паштета.

Лопатка, насадка, ручка? Что это?

Удобный кухонный гаджет для удаления сердцевины у яблок и других фруктов.

Если ложка, то почему с отверстиями?

Это нож, используемый для сыра твердых сортов.

Целый комплект кухонных гаджетов. Но их назначение от этого не становится более понятным.

Слева направо: ложка для вырезания шариков из мякоти дыни, нож для нарезания твердого масла в виде завитков, скребок для снятия цедры.

А какие непонятные кухонные приспособления встречались вам?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вещи   загадка   интересно   кухня   познавательно   удивительно   фото   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Duckk 2 часа назад
"Это нож для сыра. Им разрезают твёрдые сорта, например, пармезан."
----------
Не разрезают, а колят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Андрей 2 часа назад
А это не для приготовления хвороста формочка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
Иван 2 часа назад
А как крючком консервные банки открывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий 3 часа назад
Ради этих вещей стоит жить. Мы проводим на кухне 1/3 всего, что не спим. И эти милые сердцу игрушки повышают настроение. У меня как-то собралось около 10 открывалок банок, искал идеальную. Штук 5 штопоров - каждый неудобен по своему. Купил кухонные булатные ножи, а они плохие для готовки, слишком толстые, неудобные. Это с компьютером все просто - выхлоп от бюджета, а тут надо творчески и еще научиться пользоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Доктор Джонс 3 часа назад
Познавательно конечно, но как я без этого раньше жил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Подрумянивание крем-брюле меня смутило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
3 действенных способа наконец-то выучить английский 3 действенных способа наконец-то выучить английский Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов 15 странных штук, смысл которых не знали даже их владельцы 15 странных штук, смысл которых не знали даже их владельцы 15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое 15 интересных случаев, когда люди открыли для себя что-то новое Редкие вещи, которые были придуманы для решения неочевидных проблем Редкие вещи, которые были придуманы для решения неочевидных проблем 15 таинственных приспособлений для кухни, назначение которых удалось узнать благодаря знатокам 15 таинственных приспособлений для кухни, назначение которых удалось узнать благодаря знатокам
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344016



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Успешному успеху блогеров приходит конец?
0
201
Успешному успеху блогеров приходит конец?
Набирающие популярность в сообществах
Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
0
2
Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
Лошадь, которая сбила поезд. Самая невероятная железнодорожная катастрофа в истории СССР
2
14
Лошадь, которая сбила поезд. Самая невероятная железнодорожная катастрофа в истории СССР
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#интересное#Россия#Украина#в мире#Приколы#забавно#США
#Юмор#ватермарк#факты#подборка#кино#автомобили#девушки#фотографии#комментарии#война
#прикол#животные#история#СССР#природа#автомир#картинки#Жизнь#смешно#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться