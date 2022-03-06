Необычная, но полезная кухонная утварь

Но в любом случае на кухне имеются интересные штуки, конструкции приспособления и устройства, которые делают процесс приготовления и подачи более простым, комфортным и даже стильным. Правда, понять, для чего предназначена та или иная вещь, с первого взгляда могут не все даже хорошо разбирающиеся в кулинарии.

Серебристый полый шар с пластиной, снабженной отверстиями