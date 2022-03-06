Необычная, но полезная кухонная утварь

Для одних кухня – это просто помещение, где можно наскоро перекусить бутербродом и выпить кофе. А другие превращают ее в сакральное место – душу дома, где творится таинство объединения ингредиентов в блюда и родных людей за поеданием кулинарных шедевров.
Но в любом случае на кухне имеются интересные штуки, конструкции приспособления и устройства, которые делают процесс приготовления и подачи более простым, комфортным и даже стильным. Правда, понять, для чего предназначена та или иная вещь, с первого взгляда могут не все даже хорошо разбирающиеся в кулинарии.
Серебристый полый шар с пластиной, снабженной отверстиями
Это устройство для подачи кексов. Они остаются теплыми за счет воды в нижней части шарика, которая подогревается с помощью свечи.
Похоже на крючок для вязания
В действительности это открывалка для банок с кольцом. Неужели кто-то испытывает трудности с их вскрытием?
Симпатичная мисочка. Похоже, что она улыбается
С ее помощью яичные желтки легко отделяют от белков.
Необычная лопатка
Такая форма идеально подходит для мёда: сладкий продукт не стекает.
Что сыпать, и как нажимать?
Яйца-пашот – приготовляемые без скорлупы в горячей воде легко делать с помощью этого гаджета.
Определенно решётка для жарки. Но что на ней жарят?
Конструкция идеально подходит для размещения кукурузных початков.
Красивый винтаж непонятного назначения
Такой ложечкой жители Викторианской эпохи засыпали заварку в чайник.
Пресс из натурального дерева
Предназначен для масла, а узор был своего рода печатью. По ней можно было идентифицировать производителя, у которого на рынке приобретался продукт.
Напоминает гребень или гаджет для рукоделия
Этой штуковиной удобно перемешивать и накладывать салат: его компоненты не повредятся.
Многие видели, но практически никто не знает, зачем эта штука нужна
А нужна она для аккуратного снятия зёрен с кукурузного початка.
Даже предположить сложно, зачем нужна эта конструкция
Если нагреть на огне насадку, то можно быстро и в нужной степени подрумянить кусок мяса, ломтик хлеба и не только.
Милое оформление: утиная голова, выглядывающая из пирога
Это форма для запекания и хранения паштета.
Лопатка, насадка, ручка? Что это?
Удобный кухонный гаджет для удаления сердцевины у яблок и других фруктов.
Если ложка, то почему с отверстиями?
Это нож, используемый для сыра твердых сортов.
Целый комплект кухонных гаджетов. Но их назначение от этого не становится более понятным.
Слева направо: ложка для вырезания шариков из мякоти дыни, нож для нарезания твердого масла в виде завитков, скребок для снятия цедры.
А какие непонятные кухонные приспособления встречались вам?
Источник:
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Не разрезают, а колят.
У нас даже где-то валялся такой.
Испытываю, как ни странно. Идея была избавить от инструментов, но производители "клепают" банки как могут. Нет стандарта на толщину металла и прочее, некоторые банки, даже маленькие, не огромные, пока не подоткнешь кольцо ножиком или ручкой чайной ложки, хрен отогнешь от плоскости, ногти не помогут (я думаю, хоть у меня их и нет). Потом то "оторвать" можно, когда уже за ручку можно будет ухватиться.
В современном мире для этого пользуются газовой горелкой.