16 странных находок, разобраться с назначением которых помогли только в социальных сетях

В этой подборке представлены любопытные находки, о предназначении которых догадался далёко не каждый пользователь интернета. Проверьте себя, сможете ли вы опознать предмет, не пользуясь готовыми ответами?
К сожалению, человек не может знать ответы на все вопросы. Если вы нашли странную вещь неизвестного происхождения и вам очень хочется узнать для чего она нужна, имеет смысл обратиться за помощью к интернет-знатокам. Среди них обязательно найдётся тот, кто не только распознает загадочный объект, но и расскажет о нём интересные факты.
«Каково назначение этих зеркал? Я наткнулся на них, когда прогуливался в городке Троса, Швеция. Они есть почти на каждом доме»
Ответ: Это так называемое «зеркало сплетен», которое особенно популярно в странах Северной Европы. Оно позволяет наблюдать за тем, что происходит на улице, не вставая с кресла или дивана. Необычная шпионская штука для ленивых.
«Что это за странная ракушка? Моя девушка гуляла по пляжу с собакой и не смогла пройти мимо»
Ответ: Это обыкновенный панцирь морского ежа. Просто он потерял все свои иголки.
«Что это за странный металлический предмет с коронообразными концами и резьбой в центре?»
Ответ: На фотографии ваджра — ритуальное приспособление, которое имело особое значение в индуизме, буддизме, джайнизме. Считается, что это мощное оружие богов, способное поражать противника молниями и огнём без промаха.
«20 лет исследований, и интернет — моя последняя надежда»
Ответ: Нет, это не кость доисторического животного. Это череп морской рыбы, имеющей название чёрный горбыль.
«Что это за колючая штуковина, которую доставили мне по ошибке почтой?»
Ответ: Этим приспособлением очень удобно убирать сорняки с грядки.
Фиолетовые пакеты, найденные в сельской местности, Австралия
Ответ: Пакеты с ярким порошковым красителем привязывают к баранам снизу, чтобы хозяева стада могли понять, какие овцы были осеменены. Вещество абсолютно безвредно для животных.
«Стеклянный полый овал с прозрачной стеклянной пробкой и тремя ножками. На дне есть углубление с отверстием посередине. Что это?»
Ответ: Эта яркая штука, похожая на яйцо, на самом деле является ловушкой для насекомых. Чтобы избавиться от надоедливых мух или ос, достаточно налить немного сладкой воды внутрь овала и закрыть его крышкой. Насекомые заберутся через отверстие снизу и больше не смогут выбраться.
«Эта вещица лежала в дедушкином подвале»
Ответ: На фото изображена окарина — духовой музыкальный инструмент, который работает по принципу флейты. Часто выглядит в виде птичек, животных, рыбок, различных геометрических фигур.
«Старинное столовое серебро. Для чего это?»
Ответ: Такими штуками, похожими на орудия пыток, подавали мороженое.
«Странные сферические контейнеры с клапаном и трубками внутри. На территории их более 50 штук»
Ответ: Необычные инопланетные сферы — это биогазовые установки на заброшенной свалке, которые ранее использовались для переработки отходов пищевой промышленности.
«Нет, это не то что вы подумали!»
Ответ: Сибирские очки использовались чукчами и эскимосами, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света. Особенно приспособление помогало во время охоты, так как оно решало проблему бликов, отражающихся от снега.
«Нашёл во время ремонта погреба». Что это может быть?»
Ответ: Крайне старый вариант огнетушителя. Жидкость внутри нужно утилизировать безопасным способом, использовать её нельзя.
«Нашла это среди старых вещей на чердаке. Напоминает какую-то брошь»
Ответ: Это держатель-крючок с украшением.
«Нашёл этот предмет, когда убирался в старом семейном доме. Похоже на старинные часы, но на них нет циферблата, вместо него — три кнопки»
Ответ: Это винтажный кошелёк. Три кнопки по центру предназначены для монет.
«Улов моего папы, что это?»
Ответ: это часть колонии сальп или бочёночников — плавающих морских животных, которые обитают в поверхностных водах океана.
«Эта штука напоминает яйцо дракона»
Ответ: Это не яйцо дракона, а конкреция — шаровидный минеральный агрегат, образующийся преимущественно в осадочных горных породах.
Чем дольше предмет пролежал без дела, тем больше он похож на старинный хлам. Не спешите выбрасывать странную находку, даже если не можете разобраться с её предназначением. Обратитесь за подсказкой к другим людям. Вполне возможно вы стали владельцем редкого и ценного артефакта, наличию которого позавидовал бы любой коллекционер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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