16 странных находок, разобраться с назначением которых помогли только в социальных сетях

К сожалению, человек не может знать ответы на все вопросы. Если вы нашли странную вещь неизвестного происхождения и вам очень хочется узнать для чего она нужна, имеет смысл обратиться за помощью к интернет-знатокам. Среди них обязательно найдётся тот, кто не только распознает загадочный объект, но и расскажет о нём интересные факты.

«Каково назначение этих зеркал? Я наткнулся на них, когда прогуливался в городке Троса, Швеция. Они есть почти на каждом доме»