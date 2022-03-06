12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания

Учёным и обычным гениям из народа понадобились десятки лет, чтобы довести до совершенства изобретения, которые в наше время почти ни у кого не вызывают удивления.
Человек всегда стремился к инновациям, ведь они увеличивают комфорт и улучшают качество жизни. Представить сегодняшний день без технологий и электронных устройств невозможно, ведь они давно стали частью повседневности. Однако так было далеко не всегда. Ещё какие-то 50 лет назад мир был лишён гаджетов, качественной косметики и медицины.
Сушилка для волос
Первое примитивное изобретение для сушки волос появилось в 1900 году. Оно было громоздким и невероятно неудобным.
Дезодорант
в США ещё в 1888 году появилась коммерческая формула дезодоранта, позволявшая бороться с запахом пота и размножением бактерий. Гигиеническое средство было изготовлено в виде крема.
Ролики
Первые управляемые роликовые коньки увидели свет в 1819 году. Они были сделаны из деревянной рамы, кожаных ремешков и трех колёс. Сегодня это футуристичное изделие, от которого невозможно оторвать взгляд.
Тушь для ресниц
Если не брать во внимание Египет, который использовал краски для ресниц ещё тысячелетия назад, то первая тушь появилась в Англии в 1913 году. Она состояла из вазелина и угольной пыли.
Зубная щётка
Приспособление, похожее на современную щётку для чистки полости рта, появилось в 1844 году. Оно изготавливалось из натуральной свиной щетины. Сегодня многие используют электрические устройства, чьи щётки сделаны из искусственных волокон.
Многие говорят о зубной щётке, которая относительно недавно появилась на рынке. Unobrush — изобретение, позволяющее полностью очистить ротовую полость всего за 10 секунд. Щётку осторожно помещают в рот, располагая специальную капу так, чтобы она плотно прижалась к зубам. Аппарат включают и ждут, когда завершится чистка. Всё гениально и просто.
Вентилятор
Первый успешно работающий вентилятор был изобретён в 1882 году. С тех пор устройство претерпело множество изменений и доработок. Сегодня уже можно приобрести полностью безлопастное изделие, которое выглядит невероятно эффектно в любом интерьере.
Карта
Картами люди пользовались с незапамятных времён. Их чтение требовало определённых навыков и внимательности. Сегодня на себя задачу по поиску маршрутов взяли спутниковые навигаторы.
Очки
Одно из самых важных изобретений человечества было изготовлено в 13 веке на острове Мурано, который находится в Венеции. Первые очки не крепились к голове человека, но значительно улучшали зрительный комфорт.
Настоящий прорыв был совершён в 1999 году, когда на офтальмологическом рынке появились удобные гидрогелевые линзы. Сегодня их часто предпочитают носить вместо очков.
Поезд
Первый поезд отправился в путь в 1825 году. Скорость его передвижения составляла не более 24 километров в час. Это катастрофично мало в сравнении с современными японскими поездами-маглевами, которые могут развить скорость до 603 километров в час.
Протезы
Протезирование — тема, которая была актуальная для человечества на протяжении веков. Начиная с 1912, когда появился первый стальной протез, медицина шагнула далёко вперед. Это позволило людям с ограниченными возможностями получить шанс на полноценную жизнь.
Пылесос
Мало кому нравится заниматься уборкой. Озаботившись этим вопросом, изобретатели придумали устройства, способные всасывать пыль и чистить напольную поверхность. Со временем пылесосы стали настолько совершенными, что теперь следить за чистотой дома не нужно вовсе. Роботизированный аппарат всё сделает самостоятельно.
Замок
С точностью сказать, когда был изобретён первый замок невозможно. Сегодня на смену привычным защитным механизмам пришли биометрические. В их основе лежит биометрическая аутентификация, позволяющая разблокировать механизм по отпечатку пальца или рисунку сетчатки глаза.
Прогресс не стоит на месте. Возможно, совсем скоро мы увидим новые изобретения, которые сделают нашу повседневность еще лучше.
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