12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания

Одно из самых важных изобретений человечества было изготовлено в 13 веке на острове Мурано, который находится в Венеции. Первые очки не крепились к голове человека, но значительно улучшали зрительный комфорт.

Настоящий прорыв был совершён в 1999 году, когда на офтальмологическом рынке появились удобные гидрогелевые линзы. Сегодня их часто предпочитают носить вместо очков.

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