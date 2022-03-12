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18 странных штук, которые вы гарантировано увидите впервые

18 странных штук, которые вы гарантировано увидите впервые (22 фото)

Автор:
12 марта 2022 07:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   природа   удивительно   фото   
2035
22

Наличие телевидения и интернета никогда не даст полного представления о многогранности мира. В нём столько тайн и загадок, нуждающихся в объяснении.

Мы даже не догадываемся, сколько существует удивительных вещей, которые ранее никогда не попадались нам на глаза. Вы готовы удивляться? Тогда действуйте!


Невероятно редкий каменный мёд, который не купишь в магазине

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Кристаллизовавшийся мёд диких пчёл похож по структуре на камень. В Китае особенно ценится среди гурманов.

Биткоины оказались реальными

Цифровые монеты можно обменять в специальных биткоиноматах.

Шлем немецкого огнемётчика времён Первой мировой войны

Бортовой самописец или чёрный ящик, который совсем не чёрный

Чёрный ящик — это устройство для записи, находящееся на борту самолёта. Чёрным он называется по причине того, что его содержание является тайной вплоть до завершения расшифровки данных.

Растение-призрак, живущее по своим законам

Подъельник — единственное растение, не нуждающееся в солнечных лучах. Найти его можно только в тёмных лесах.

Виноградный халцедон — самый аппетитный минерал

Удивительное ископаемое добывают на острове Сулавеси в Индонезии. Это единственное место, где оно существует.

Зубатка-волк выглядит как настоящий доисторический монстр

Зубы рыбы выглядят столь необычно не просто так. Зубатка питается красными морскими ежами. Со временем эмаль клыков окрашивается, придавая рыбе ещё более угрожающий вид.

Преформа перед подачей воздуха и превращением в настоящую бутылку

Ничего особенного, просто мумия собаки, которая была найдена в катакомбах Египта

Так выглядит хвост слона с близкого расстояния

Полностью прозрачная малышка-камбала

Огромный резервуар для перевозки сжиженного природного газа

Красное яблоко с полностью красной мякотью

Подлинная маска чумного доктора, сделанная в 14 веке

Специальный противоугонный чехол для мотоцикла, на который невозможно долго смотреть

Оригинальный арбуз в виде пирамиды

Странные желейные кристаллы, упавшие с неба

Супружеская пара нашла странные желейные капли, похожие на силиконовый полимер, которые появились вследствие странного двадцатисекундного ливня. Находка напоминала разбитое стекло, но была очень мягкой по консистенции.

Несколько капель были переложены в бокал и переданы в исследовательскую лабораторию.

Морские снежки поразили жителей Сибири

Крайне редкое явление возникает вследствие нестабильных погодных условий и сильного ветра.

Мир более многообразен, чем кажется. Он придумает, чем нас удивить, несмотря на нашу избалованность обилием информации.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   вещи   интересно   природа   удивительно   фото   
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3  комментария
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Свет в темноте 53 минуты назад
Подъельник это не растение , а гриб.
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