18 странных штук, которые вы гарантировано увидите впервые

Супружеская пара нашла странные желейные капли, похожие на силиконовый полимер, которые появились вследствие странного двадцатисекундного ливня. Находка напоминала разбитое стекло, но была очень мягкой по консистенции.

Несколько капель были переложены в бокал и переданы в исследовательскую лабораторию.

Морские снежки поразили жителей Сибири