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Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки магазинов

Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки магазинов (11 фото)

Автор:
15 марта 2022 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   вещи   изменение   интересно   тогда и сейчас   фото   
7142
11

Производственные процессы в случае с отдельными группами продукции сродни волшебству. Ведь из непрезентабельного изначально товара нужно сделать конфетку. Поскольку правило «Не обманешь – не продашь» (хотя бы чуть-чуть) продолжает работать.

И процесс себя оправдывает, так как и продукт, и бренд закрепляются в своей нише и привлекают внимание потенциальных покупателей, многие из которых становятся постоянными.


Живая лава

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Лавовая лампа стала модным предметом интерьера довольно давно. Медленно перетекающие друг в друга капли, меняющие форму, привлекают внимание, завораживают, расслабляют. Между тем как принцип действия такой бытовой магии предельно прост: лампа, спрятанная в основании, подогревает масло. А оно, в свою очередь, топит парафин, заставляя его двигаться и менять форму.


Всегда «Кока-Кола»

Точный рецепт этой газировки держится в строгом секрете. Но один из главных компонентов – орех кола, содержащий кофеин и отвечающий за прилив бодрости, известен. И выглядит он не так чтобы привлекательно.


Жевать всегда, жевать везде

Жевать смолу, пчелиный воск и части ароматных растений для сохранения свежего дыхания и здоровья полости рта люди начали очень давно. Современная жевательная резинка имеет в основе латекс, который получают из дерева саподилла. Внешне он напоминает молоко и обладает горьковатым привкусом. Натуральный латекс также добывают из смолы гуттаперчевого дерева.

Терпко, остро, пикантно

Мускатный орех – это настолько распространенная приправа, что её можно увидеть практически на любой кухне. Она помогает сделать более многогранным вкус самых разных блюд. Настоящий мускатный орех на самом деле не орех, а плод вечнозелёного тропического дерева.


Ногти всех цветов радуги

Лак для ногтей – продукт, имеющий сложный состав. Но одним из главных компонентов является нитроцеллюлоза, которая внешне выглядит как вата.


Похрустим?

Хотя пользы от этой закуски нет, чипсы очень популярны в разных странах мира. И для обеспечения идеальной формы ломтиков, напоминающих средних размеров порезанный клубень, производители идут на всякие хитрости. В том числе и использование картофельного порошка, из которого формируются кусочки нужной формы и толщины. Дальше дело техники: обжарить, посыпать, запаковать, продать.


Остро? Но не так, как могло бы быть

Популярная острая приправа васаби и настоящая Wasabi Japonica – это практически небо и земля. То, что подают под видом васаби в суши-ресторанах – это смесь горчицы и хрена, сдобренная для эстетики зелёным красителем.

Почему производители осознанно идут на обман? Дело в стоимости компонента: эвтрема японская – она же японский хрен и васаби, обладает невероятно жгучими на вкус корнями. Но и требует специальных условий выращивания, из-за чего стоимость продукта составляет порядка 200 долларов за килограмм.


Аромат, который завораживает

Чай с бергамотом приобрёл популярность благодаря интересному и яркому сочетанию вкуса и аромата. О том, как в действительности выглядит бергамот, знают не многие. Это цитрус, немного напоминающий лимон. А масло, используемое для ароматизации чайного листа, получают не из самого плода, а из кожуры.


Не совсем орех

Кешью – это популярная и полезная вкусность. Перед тем, как попасть на полки магазинов, этот продукт – ореховидный плод дерева анакардиум, проходит многоступенчатую обработку. Дело в том, что токсична и скорлупа, и сам плод. Орех содержит урушиол – маслянистую смесь токсинов, которая способна спровоцировать аллергию и нейтрализуется только после обработки паром.


Мы строили, строили

Шеллак представляет собой лак, получаемый из слюны лаковых червецов – полужесткокрылых насекомых, напоминающих чешуйки или кусочки ваты. То есть насекомые между делом производят основу для производства грунтовок, лаков и других строительных и отделочных материалов.

Производственные технологии и так удивляют. И, надо полагать, благодаря креативу производителей товарный ассортимент не только не оскудеет, но и ещё удивит даже самых взыскательных и требовательных покупателей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   вещи   изменение   интересно   тогда и сейчас   фото   
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21  комментарий
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36k
Aleksandr 3 часа назад
При производстве кока-колы ни один орех не пострадал-чистая химия...
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1k
Трям 5 минут назад
А в чем обман?
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10k
harlamov 47 минут назад
Кстати, кто покупал орехи макадамия знают, что орех чуть надпилен, а покупателю дают металлический ключ, чтоб его открыть. Объясняют это тем, что скорлупа такая твердая, что самостоятельно разбить орех не получится.
На самом же деле скорлупа там обыкновенная, дело в маркетинге.
Орех этот вообще безвкусный и чтоб его продавать делают обработку специальным составом, который придает ему шоколадный вкус. Соответственно чтоб обработать орех и делают надпилы на скорлупе, а чтоб их объяснить придумывают легенду о небывалой прочности скорлупы. Вот такие хитрости маркетинга. Из безвкусного несъедобного ореха сделали эксклюзив.
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1k
Eugene 47 минут назад
Васаби за $200? За 1 кг? Дешевле грязи! Дайте две!
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307
Евгений Машеров 3 часа назад
Орехи кола исключили из состава кока-колы вскоре после того, как из кока-колы убрали коку. Там нынче синтетический кофеин.
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258
capbutt Евгений Машеров 2 часа назад
Назовите продукт в котором нет ни одного из заявленных в названии компонентов - - кока-кола
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8k
Игорь 3 часа назад
насчет картофельных чипсов - в свое время прошел полностью линию Lays - от разгрузки фуры с картошкой до упаковки. Так вот - чипсы Lays делают из цельной картошки, а не из порошка.
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465
Евгений evenSeven 2 часа назад
В lays чипсины разного размера, неужели не замечал?
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8k
Ф Ив 4 часа назад
Меня одолевают большие сомнения в том, что в современной жевательной резинке есть что-то натуральное.
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