Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки магазинов

Популярная острая приправа васаби и настоящая Wasabi Japonica – это практически небо и земля. То, что подают под видом васаби в суши-ресторанах – это смесь горчицы и хрена, сдобренная для эстетики зелёным красителем.

Почему производители осознанно идут на обман? Дело в стоимости компонента: эвтрема японская – она же японский хрен и васаби, обладает невероятно жгучими на вкус корнями. Но и требует специальных условий выращивания, из-за чего стоимость продукта составляет порядка 200 долларов за килограмм.

Аромат, который завораживает