Долгий и не всегда честный путь, преодолеваемый отдельными товарами перед попаданием на полки магазинов

Производственные процессы в случае с отдельными группами продукции сродни волшебству. Ведь из непрезентабельного изначально товара нужно сделать конфетку. Поскольку правило «Не обманешь – не продашь» (хотя бы чуть-чуть) продолжает работать.
И процесс себя оправдывает, так как и продукт, и бренд закрепляются в своей нише и привлекают внимание потенциальных покупателей, многие из которых становятся постоянными.
Живая лава
Лавовая лампа стала модным предметом интерьера довольно давно. Медленно перетекающие друг в друга капли, меняющие форму, привлекают внимание, завораживают, расслабляют. Между тем как принцип действия такой бытовой магии предельно прост: лампа, спрятанная в основании, подогревает масло. А оно, в свою очередь, топит парафин, заставляя его двигаться и менять форму.
Всегда «Кока-Кола»
Точный рецепт этой газировки держится в строгом секрете. Но один из главных компонентов – орех кола, содержащий кофеин и отвечающий за прилив бодрости, известен. И выглядит он не так чтобы привлекательно.
Жевать всегда, жевать везде
Жевать смолу, пчелиный воск и части ароматных растений для сохранения свежего дыхания и здоровья полости рта люди начали очень давно. Современная жевательная резинка имеет в основе латекс, который получают из дерева саподилла. Внешне он напоминает молоко и обладает горьковатым привкусом. Натуральный латекс также добывают из смолы гуттаперчевого дерева.
Терпко, остро, пикантно
Мускатный орех – это настолько распространенная приправа, что её можно увидеть практически на любой кухне. Она помогает сделать более многогранным вкус самых разных блюд. Настоящий мускатный орех на самом деле не орех, а плод вечнозелёного тропического дерева.
Ногти всех цветов радуги
Лак для ногтей – продукт, имеющий сложный состав. Но одним из главных компонентов является нитроцеллюлоза, которая внешне выглядит как вата.
Похрустим?
Хотя пользы от этой закуски нет, чипсы очень популярны в разных странах мира. И для обеспечения идеальной формы ломтиков, напоминающих средних размеров порезанный клубень, производители идут на всякие хитрости. В том числе и использование картофельного порошка, из которого формируются кусочки нужной формы и толщины. Дальше дело техники: обжарить, посыпать, запаковать, продать.
Остро? Но не так, как могло бы быть
Популярная острая приправа васаби и настоящая Wasabi Japonica – это практически небо и земля. То, что подают под видом васаби в суши-ресторанах – это смесь горчицы и хрена, сдобренная для эстетики зелёным красителем.
Почему производители осознанно идут на обман? Дело в стоимости компонента: эвтрема японская – она же японский хрен и васаби, обладает невероятно жгучими на вкус корнями. Но и требует специальных условий выращивания, из-за чего стоимость продукта составляет порядка 200 долларов за килограмм.
Аромат, который завораживает
Чай с бергамотом приобрёл популярность благодаря интересному и яркому сочетанию вкуса и аромата. О том, как в действительности выглядит бергамот, знают не многие. Это цитрус, немного напоминающий лимон. А масло, используемое для ароматизации чайного листа, получают не из самого плода, а из кожуры.
Не совсем орех
Кешью – это популярная и полезная вкусность. Перед тем, как попасть на полки магазинов, этот продукт – ореховидный плод дерева анакардиум, проходит многоступенчатую обработку. Дело в том, что токсична и скорлупа, и сам плод. Орех содержит урушиол – маслянистую смесь токсинов, которая способна спровоцировать аллергию и нейтрализуется только после обработки паром.
Мы строили, строили
Шеллак представляет собой лак, получаемый из слюны лаковых червецов – полужесткокрылых насекомых, напоминающих чешуйки или кусочки ваты. То есть насекомые между делом производят основу для производства грунтовок, лаков и других строительных и отделочных материалов.
Производственные технологии и так удивляют. И, надо полагать, благодаря креативу производителей товарный ассортимент не только не оскудеет, но и ещё удивит даже самых взыскательных и требовательных покупателей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На самом же деле скорлупа там обыкновенная, дело в маркетинге.
Орех этот вообще безвкусный и чтоб его продавать делают обработку специальным составом, который придает ему шоколадный вкус. Соответственно чтоб обработать орех и делают надпилы на скорлупе, а чтоб их объяснить придумывают легенду о небывалой прочности скорлупы. Вот такие хитрости маркетинга. Из безвкусного несъедобного ореха сделали эксклюзив.