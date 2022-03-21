Без фильтра: кто был настоящим ковбоем Marlboro

Кларенс Хейли Янг работал на ранчо в Техасе и являлся тем, кого называют foreman – это что-то вроде нашего мастера, бригадира или, может, управляющего, в общем, не рядовой работник. В какой-то момент на ранчо приехал фотокорреспондент журнала Life, который сделал снимки для статьи о жизни настоящих ковбоев.

Надо сказать, что к тому времени в самих Штатах этот образ уже был культовым и даже гламурным, а журналисты решили сделать материал об их реальной, далеко не такой красивой и уж тем более гламурной жизни и работе.