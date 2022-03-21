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Без фильтра: кто был настоящим ковбоем Marlboro

Без фильтра: кто был настоящим ковбоем Marlboro (8 фото)

Автор:
21 марта 2022 12:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: Marlboro   интересно   ковбой   сигареты   факты   фото   
984
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Образ ковбоя с рекламы сигарет Marlboro помнят многие, но не все знают, что самый первый, настоящий ковбой, ставший прототипом всех будущих рекламных образов, в этой рекламе не снимался. Но именно его изначальный образ превратил знаменитый бренд из чисто женского в настоящий мужской.

Кларенс Хейли Янг работал на ранчо в Техасе и являлся тем, кого называют foreman – это что-то вроде нашего мастера, бригадира или, может, управляющего, в общем, не рядовой работник. В какой-то момент на ранчо приехал фотокорреспондент журнала Life, который сделал снимки для статьи о жизни настоящих ковбоев.

Надо сказать, что к тому времени в самих Штатах этот образ уже был культовым и даже гламурным, а журналисты решили сделать материал об их реальной, далеко не такой красивой и уж тем более гламурной жизни и работе.

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А вот с сигаретами Marlboro была обратная ситуация – они, не поверите, тогда позиционировались как сигареты исключительно для женщин. Это отдельная история, которую стоит упомянуть. Ведь только после войны, в 1954-м году, бренд Marlboro было решено вывести на рынок мужских сигарет. Наверное, отчасти потому, что на женском рынке они уже были малоактуальны.

А до этого их продвигали на женскую аудиторию (сначала они назывались Marlborough, по названию города в графстве Уилтшир в Англии) – компания Philip Morris старалась заработать на суфражистках.

Вместе с борьбой за избирательное право, которое было тогда только у мужчин, они хотели и других мужских прав. Например, права курить сигареты. Реклама Marlboro позволила сделать это приемлемым для общества – благодаря повсеместной рекламе образы курящих женщин как минимум стали привычными.

Но главное, что мужчины в рекламе Marlboro появлялись только как антураж, а чаще всего их там не было вовсе. Потому что сначала реклама была вполне прагматичной – скажем, слоган Mild as May (Мягкий как май) – это не столько про абстрактно женственное, сколько прагматичное.

Считается, что главным тут был посыл про наличие фильтра, дающего смягчающий эффект, саму мягкость фильтра, наличие которого позволяло избегать попадания табака в рот, ну и про фильтрацию всяких вредных смол и пр. – чтобы женские зубки не желтели от табака.

Для Marlboro также придумали делать красный фильтр, что позволяло скрывать следы от помады – чтобы всё выглядело аккуратненько. В общем, фильтр тут играл особую роль и когда позже в Philip Morris решили превратить этот бренд в мужской, сигареты с фильтром вообще считались чисто женскими.

Так что перед рекламными работниками стояла задача не просто поменять позиционирование бренда, но и как-то донести мысль, что настоящим мужикам сигареты с фильтром курить, скажем так, совсем не зазорно.

Было предложено четыре "настоящих мужских образа" – моряк, строитель, бурильщик и ковбой. Осталось выбрать один. И вот мы возвращаемся к корреспондентам журнала Life, на обложке которого появился тот самый Кларенс Хейли Янг – так уж получилось, с сигаретой во рту (вестимо, без фильтра).

Считается, что именно эта обложка заставила и рекламщиков, и руководство Philip Morris сделать выбор в пользу ковбоев. Более того – именно вот таких ковбоев, в шляпе, с загаром, небольшой щетиной и типичными морщинами у глаз.

Пожалуй, от изначальной фотографии в обязательные атрибуты не попал только шейный платок, ну и сам Кларенс Хейли Янг. Кстати, после публикации в Life он стал настоящей звездой, получал тысячи писем от влюблённых женщин и предложения стать рекламным лицом разных товаров.

Но он на всё это не повёлся, а в 1951-м году (публикация в журнале относится к августу 49-го года) женился на хорошей скромной женщине, которая затем родила ему пятерых сыновей. Кстати, первого сына Кларенс, чьего отца звали точно также, назвал, как вы догадались, именно Кларенсом – такие были у людей семейные традиции.

В 1956-м году семья покинула то самое ранчо, на котором он работал. Но тут стоит отметить, что и ранчо в этой истории тоже непростое. Оно называется JA Ranch – для Техаса, да и всей Америки, это легендарное место.

Это ранчо, история которого прослеживается с 1876 года, на момент описываемой истории имело площадь 1300 кв. километров и являлось одним из самых больших и старейших частных хозяйств, в которых разводят крупный рогатый скот. В общем, JA Ranch – это яркий и знаменитый пример американской истории, поэтому именно туда и поехал фотокорреспондент журнала Life. Ну а дальше вы уже всё знаете.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Marlboro   интересно   ковбой   сигареты   факты   фото   
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Сибиряк 2 часа назад
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11k
Kostick 2 часа назад
я ещё застал лаки страйк без фильтра.
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2k
Закрытый файл 2 часа назад
Кларенс колоритный чувак, харизматичный. Последующие рекламные "ковбои" пусто смотрятся на фотографиях.
Есть любимая песня про ковбоев:
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