Почему раньше морякам разрешалось курить только трубку, а не сигареты?

Европейцы открыли для себя табак и сигареты благодаря Христофору Колумбу в 1492 году, когда тот в первый раз в своей жизни встретил старого курящего индейца на острове Тобаго (от которого, как считается, и появилось слово "табак"). Вскоре первые моряки, познакомившиеся с табаком, начали подражать индейской привычке сворачивать высушенные и измельченные табачные листья в пальмовый лиcт, поджигать их и курить.

Например, известно, что спутник Колумба, капитан Родриго де Херес, пристрастившийся к табаку, по возвращении в Испанию даже был арестован и брошен в тюрьму, поскольку стражники решили, что в испускающего из своего рта дым капитана вселился сам дьявол.

Известно, что индейцы на протяжении многих веков заворачивали курительный табак в банановую кoжуру, кору деревьев и листья кукурузы, наиболее этот принцип был распространён среди индейцев майя.

Позднее испанцы привезли подобные "caмокрутки" в Европу и заменили обертки от кукурузы тонкой бумагой. Первые сигары, изготовленные по похожему (но не точному) принципу, что и сегодня, были произведены испанской компанией Tabacalera в Севилье к концу XVII века. Именно тогда родилась идея сконструировать сигару с наполнителем, связующим веществом и оберткой.

Следовательно, сигарная индустрия была создана испанцами. В середине XVIII века сигары экспортировались в Голландию, а вскоре и в Россию, которая стала одной из первых стран, введших налог на табачные изделия. К концу того столетия производство сигар распространилось из Испании во Францию ​​и Германию, а затем и в Англию, где появилась целая первая сигаретная фабрика.

Так почему морякам на корабле курить сигареты было запрещено?