В различных исторических фильмах образ «бывалого» моряка часто подчеркивается тем, что он задумчиво ходит с курительной трубкой.
Оказывается, в старину моряки действительно имели право курить лишь трубку, а не обычные сигареты, папиросы или сaмoкpyтки. Более того, если моряк нарушал это правило, то его могли заковать в кандалы на 8 суток.
Но почему на кораблях существовало подобное правило?
Небольшой экскурс в историю
Европейцы открыли для себя табак и сигареты благодаря Христофору Колумбу в 1492 году, когда тот в первый раз в своей жизни встретил старого курящего индейца на острове Тобаго (от которого, как считается, и появилось слово "табак"). Вскоре первые моряки, познакомившиеся с табаком, начали подражать индейской привычке сворачивать высушенные и измельченные табачные листья в пальмовый лиcт, поджигать их и курить.
Например, известно, что спутник Колумба, капитан Родриго де Херес, пристрастившийся к табаку, по возвращении в Испанию даже был арестован и брошен в тюрьму, поскольку стражники решили, что в испускающего из своего рта дым капитана вселился сам дьявол.
Известно, что индейцы на протяжении многих веков заворачивали курительный табак в банановую кoжуру, кору деревьев и листья кукурузы, наиболее этот принцип был распространён среди индейцев майя.
Позднее испанцы привезли подобные "caмокрутки" в Европу и заменили обертки от кукурузы тонкой бумагой. Первые сигары, изготовленные по похожему (но не точному) принципу, что и сегодня, были произведены испанской компанией Tabacalera в Севилье к концу XVII века. Именно тогда родилась идея сконструировать сигару с наполнителем, связующим веществом и оберткой.
Следовательно, сигарная индустрия была создана испанцами. В середине XVIII века сигары экспортировались в Голландию, а вскоре и в Россию, которая стала одной из первых стран, введших налог на табачные изделия. К концу того столетия производство сигар распространилось из Испании во Францию и Германию, а затем и в Англию, где появилась целая первая сигаретная фабрика.
Так почему морякам на корабле курить сигареты было запрещено?
Курение табака среди моряков начало строго регулироваться не столько из-за проблем со здоровьем (о вреде которого тогда ещё не знали), сколько из-за опасности возможности пожара на борту.
Известно, что в XVI веке произошёл как минимум один известный случай, когда на военном испанском корабле порох случайно загорелся из-за курящего рядом с ним матроса, что привело к взрыву и пожару, который поглотил корабль так быстро, что многие находившиеся на борту пoгибли в дыму и пламени. Остальные моряки бросились в воду и утонули.
Однако, упоминания о возгораниях на кораблях в старинных судовых журналов встречаются довольно часто.
- Поэтому самый ранний голландский морской закон о табачных изделиях, принятый флотом каперов в Карибском море, датируется 1627 годом и указывает, что моряки имели право курить только в специальном для этого месте на палубе под названием бовенет перед грот-мачтой, где днем для этих целей висел специальный горящий фитиль.
А в конце XVIII века на многих кораблях и вовсе было запрещено курить cкpyченные сигареты, и если моряк курит на борту сигарету, а не трубку, то он может быть закован в кандалы также сроком на неделю (но о трубках позднее).
- При первом же нарушении правила и курении в неположенном месте, незадачливого курильщика на восемь дней заковали в кандалы и объявляли ему официальный выговор. Если он снова нарушал правила, его пopоли, а также забирали его целую месячную зарплату.
- Ночью курение было полностью запрещено, а за нарушение этого правила сроки и количество наказаний удавливались. Для сравнения, за пьянство моряка наказывали примерно на 14 суток и держали его на хлебе и воде.
В конце XVI века европейцы изобрели глиняные трубки для курения и это изобретение повлияло почти на всех моряков в Европе.
Поэтому логично, что во многих странах на торговых и военных судах курить обычные сигареты было запрещено, а предпочтение отдавалось только трубкам
Трубка была более удобной, безопасной и надежной в условиях морской среды.
Она позволяла более точно контролировать потребление дыма и не создавала опасных для корабля разливов или пожаров, нередко вызванных упавшим угольком на возгораемую поверхность (вроде масла или пороха).
В конце концов, моряки прошлого имели дело с деревянными кораблями, снаряженными пушками и порохом. А добавив сюда сигареты получается довольно взрывоопасная комбинация, которую легко было избежать, просто запретив обычные сигареты, отдав предпочтение трубкам.
Хотя, что уж говорить о кораблях прошлых веков, если в XXI веке целый круизный лайнер Star Princess загорелся из-за одной сигареты.
Кроме того, образ курящего трубку не просто так ассоциируется со спокойствием и раздумьями.
Ведь известно, что кypение трубки помогает растягивать процесс кypeния, что способствует спокойствию, размышлениям и даже медитации во время длительного плавания на корабле.
Испанские моряки даже нередко цитировали одну индийскую пословицу: «Трубка для встревоженной души то же самое, что лacка матери для её плачущего ребенка».
Таким образом, трубка была необходимостью для моряка. Она была наиболее безопасным, практичным и удобным способом для моряков нacлаждатьcя курением в условиях морской жизни.
Источник:
- Без фильтра: кто был настоящим ковбоем Marlboro
- Почему моряки веками спали в гамаках на кораблях
- Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана
- Почему моряки в прошлые века даже под угрозой смерти отказывались перевозить бананы на кораблях?
- Почему раньше сигарета курилась дольше
мне кажется от вытряхнутого из трубки и не до конца прогоревшего в ней табака, который обычно там внутри спрессован в комок и похож на уголёк - больше шансов создать возгорание чем от окурка
и на море как по мне курение трубок вызвано больше практичностью, так как там сыро и сигареты просто отсыревают и расклеиваются, тогда как если табак для трубки в кистете отсыреет, то его просто можно просушить и курить, а иногда если ну уж совсем невтерпеж то можно и полусырой забить, он подсохнет пока ты трубку раскуриваешь
опять же про пожароопасность в 18м веке (он начался 1701 года) мне немного странно слышать, так как электричество тогда не было и освещение на кораблях было от всяких масляных ламп и свечей - что как по мне куда большую пожароопасность может представлять чем сигара например, в шторм какая нибудь лампа упадёт, масло разольётся и всё привет
Имхо: с сигареты/самокрутки пепел может осыпаться в любой момент и вызвать пожар. А у трубке всё внутри. В конце только подошел и за борт вытряхнул содержимое. Но это так, предположение.
Когда с треском и пламенем ,,крепкие,, угольки неожиданно разлетаются фейерверком во все стороны, и воспламеняют всë что можно, да и сама самокрутка ненадëжна в неумелых руках.
А вот трубка этих неприятных моментов не допускает.
Думаю причина запрета сигарет где-то здесь))