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В советских общежитиях условия были «не сахар», но студенты не жаловались, а веселились

В советских общежитиях условия были «не сахар», но студенты не жаловались, а веселились (7 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   люди   общежитие   студент   факты   фото   
755
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Студенческие годы многие вспоминают с ностальгической слезой. Годы юности и свободы - прекрасное время. Давайте окунемся в атмосферу общежитий СССР.


Далее текст от автора: Позвала меня дочь навестить внука, он учится на втором курсе университета, в соседнем городе, а живет в общежитии. Я приготовился увидеть обшарпанную общагу, но ошибся.

Современное здание, холл, комфортные комнаты на двоих, оборудованная кухня, общежитие больше напоминает отель. В комнате санузел, две кровати и шкаф. Все здорово, смутило только одно: Максим не знает, как зовут соседей, а единственный его друг - это интернет.

Возвращаясь домой, я вспомнил о своей студенческой юности.

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Комнаты у нас были рассчитаны на четырех человек. Я жил в новом, девятиэтажном общежитие. Кровати у нас были современные, с деревянными спинками. У каждой кровати тумбочка.

Посредине комнаты стол, за которым вечерами мы занимались. Конечно, мы были разгильдяями и чаще использовали стол для обедов и ужинов.

Студсовет периодически проверял санитарное состояние комнат, так что перед их приходом приходилось делать уборку.

Вечера в общаге проходили очень весело. Мы собирались в одной комнате и болтали, пели под гитару, пили и не только чай. На первом и втором курсах многие ребята обзавелись подругами и даже женились.

Часто мы заваливались в гости к девчатам – у них уютнее чем у парней и всегда было что пожевать. Посиделки затягивались допоздна. Иногда девушки приглашали нас помочь передвинуть мебель и поили чаем с конфетами.

Наша беззаботная жизнь брала таймаут на время сессии. Вот тогда, стол и собирал вокруг себя студентов – кто переписывал лекции, кто готовился к зачетам или экзаменам.

Коллективно готовиться к экзаменам было здорово: находился кто-то, кто мог объяснить непонятную тему.

Ночь перед экзаменами обычно посвящалась шпаргалкам. По созданию шпор нам не было равных: микроскопические, которые помещались под ремешок часов, нательные, километровые гармошки.

Девчонкам повезло больше – они писали формулы на ногах, а длинные юбки все скрывали.

Мой приятель подготовил километровые шпоры, сумел их виртуозно достать, незаметно положил на пол, и тут случилось непредвиденное – он непринужденно крутил очки за душку, они выскользнули из рук упали и разбились.

Как он не щурился, но так и не прочитал шпаргалку. К пересдаче он подготовился уже лучше.

Мне повезло, я жил в комфортабельном общежитии с индивидуальным санузлом. Но были и другие общаги, одна из которых считалась исправительной.

Во-первых, она находилась далеко от учебных корпусов, во-вторых, в ней отсутствовали элементарные удобства, и самое важное, в-третьих, комендантом там была гром-баба «Пиночет».

Проштрафившимся студентам предоставлялся выбор – отчисление или общежитие №5.

Дисциплина была железная: подъем и отбой строго по времени, в 10 часов вечера двери закрывались и никакие мольбы не помогали. Утренние процедуры холодной водой и марш на занятия.

Кухня в общежитии – это особая история. В начале недели, когда иногородние возвращались из дома с целыми сумками продуктов и деньгами, общага гудела: ели от пуза и пили тоже. К середине недели деньги заканчивались и продукты тоже.

Парни, прихорошившись, начинали ходить к девушкам в гости. Но когда девчата разгадывали их коварный замысел, уходили ни с чем. И начиналась охота. Голодные студенты караулили кастрюли и сковородки на кухне.

Стоило хозяйке оставить на минутку скворчащее или кипящее блюдо на плите, ему тут же приделывали ноги.

Перед праздниками между парнями и девушками намечалось перемирие. Праздничный стол готовили вместе. Парни охотно ходили в магазин, чистили картошку, резали лук. Праздник устраивали на кухне или в фойе. Нарядные девчата накрывали столы, а парни отвечали за музыку, потому, что главное в празднике - это танцы.


Вот такая студенческая жизнь в общежитии у меня была. С тех пор прошло более 30 лет, но со своими однокурсниками мы продолжаем общаться, вспоминаем курьезные случаи.

Что будут вспоминать современные студенты через 20-30 лет?

Источник:

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Метки: интересно   люди   общежитие   студент   факты   фото   
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8  комментариев
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13k
Seoray 2 часа назад
Комментарий к фото
Вино греют. Обычно это делается в духовке и потом прям с кастрюли набирается кружками или наливается половником, в те же кружки. Добавляли специи. Под вино курили
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389
Вася 8 минут назад
А преферанс? Частенько всю ночь пулю писали. Выигрыш/проигрыш потом на пиво шел.
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16k
alexis Полчаса назад
Вот тогда, стол и собирал вокруг себя студентов – кто переписывал лекции, кто готовился к зачетам или экзаменам. (С)
Какая сессия, они пулю расписывают.


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20k
Luc72 Час назад
Не знаю с кем вы жили, но у нас НИКОГДА НИКТО еду с плиты не крал (конец 80-х - начало 90-х), была такая же кухня, на целый этаж (28 комнат), две плиты 4-х комфорочные.
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71k
7guest Час назад
У нас, в общаге, 5-й этаж был мужской, а 4-й -женский. Кухни были общие - одна на этаж, где стояло 4 газовых плиты. По субботам мы играли в "тысячу", но не на деньги. Проигравший должен был спуститься на на женский этаж и спереть сковородку с жареной картохой (ну или пельмени).
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356
Виктор Глущенко 7guest Полчаса назад
Я бы на четвертый этаж каждую ночь бегал .
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4k
A Час назад
У нас была старая общага. Туалет и душ на весь этаж. Комнатка 20кв.м. на четверых. Но было весело. Лучшие годы жизни)))
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