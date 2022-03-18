В советских общежитиях условия были «не сахар», но студенты не жаловались, а веселились

Студенческие годы многие вспоминают с ностальгической слезой. Годы юности и свободы - прекрасное время. Давайте окунемся в атмосферу общежитий СССР.
Далее текст от автора: Позвала меня дочь навестить внука, он учится на втором курсе университета, в соседнем городе, а живет в общежитии. Я приготовился увидеть обшарпанную общагу, но ошибся.
Современное здание, холл, комфортные комнаты на двоих, оборудованная кухня, общежитие больше напоминает отель. В комнате санузел, две кровати и шкаф. Все здорово, смутило только одно: Максим не знает, как зовут соседей, а единственный его друг - это интернет.
Возвращаясь домой, я вспомнил о своей студенческой юности.
Комнаты у нас были рассчитаны на четырех человек. Я жил в новом, девятиэтажном общежитие. Кровати у нас были современные, с деревянными спинками. У каждой кровати тумбочка.
Посредине комнаты стол, за которым вечерами мы занимались. Конечно, мы были разгильдяями и чаще использовали стол для обедов и ужинов.
Студсовет периодически проверял санитарное состояние комнат, так что перед их приходом приходилось делать уборку.
Вечера в общаге проходили очень весело. Мы собирались в одной комнате и болтали, пели под гитару, пили и не только чай. На первом и втором курсах многие ребята обзавелись подругами и даже женились.
Часто мы заваливались в гости к девчатам – у них уютнее чем у парней и всегда было что пожевать. Посиделки затягивались допоздна. Иногда девушки приглашали нас помочь передвинуть мебель и поили чаем с конфетами.
Наша беззаботная жизнь брала таймаут на время сессии. Вот тогда, стол и собирал вокруг себя студентов – кто переписывал лекции, кто готовился к зачетам или экзаменам.
Коллективно готовиться к экзаменам было здорово: находился кто-то, кто мог объяснить непонятную тему.
Ночь перед экзаменами обычно посвящалась шпаргалкам. По созданию шпор нам не было равных: микроскопические, которые помещались под ремешок часов, нательные, километровые гармошки.
Девчонкам повезло больше – они писали формулы на ногах, а длинные юбки все скрывали.
Мой приятель подготовил километровые шпоры, сумел их виртуозно достать, незаметно положил на пол, и тут случилось непредвиденное – он непринужденно крутил очки за душку, они выскользнули из рук упали и разбились.
Как он не щурился, но так и не прочитал шпаргалку. К пересдаче он подготовился уже лучше.
Мне повезло, я жил в комфортабельном общежитии с индивидуальным санузлом. Но были и другие общаги, одна из которых считалась исправительной.
Во-первых, она находилась далеко от учебных корпусов, во-вторых, в ней отсутствовали элементарные удобства, и самое важное, в-третьих, комендантом там была гром-баба «Пиночет».
Проштрафившимся студентам предоставлялся выбор – отчисление или общежитие №5.
Дисциплина была железная: подъем и отбой строго по времени, в 10 часов вечера двери закрывались и никакие мольбы не помогали. Утренние процедуры холодной водой и марш на занятия.
Кухня в общежитии – это особая история. В начале недели, когда иногородние возвращались из дома с целыми сумками продуктов и деньгами, общага гудела: ели от пуза и пили тоже. К середине недели деньги заканчивались и продукты тоже.
Парни, прихорошившись, начинали ходить к девушкам в гости. Но когда девчата разгадывали их коварный замысел, уходили ни с чем. И начиналась охота. Голодные студенты караулили кастрюли и сковородки на кухне.
Стоило хозяйке оставить на минутку скворчащее или кипящее блюдо на плите, ему тут же приделывали ноги.
Перед праздниками между парнями и девушками намечалось перемирие. Праздничный стол готовили вместе. Парни охотно ходили в магазин, чистили картошку, резали лук. Праздник устраивали на кухне или в фойе. Нарядные девчата накрывали столы, а парни отвечали за музыку, потому, что главное в празднике - это танцы.
Вот такая студенческая жизнь в общежитии у меня была. С тех пор прошло более 30 лет, но со своими однокурсниками мы продолжаем общаться, вспоминаем курьезные случаи.
Что будут вспоминать современные студенты через 20-30 лет?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Заблуждения ученых: 6 самых нелепых прогнозов о будущем науки и техники
- Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул
- Тяжело ли живется российским оленеводам сегодня?
- Госпожа Чжэн – королева китайских пиратов, о которой не помнят в Китае
- 6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху
Понравилось31
Какая сессия, они пулю расписывают.