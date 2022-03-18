В советских общежитиях условия были «не сахар», но студенты не жаловались, а веселились

Далее текст от автора: Позвала меня дочь навестить внука, он учится на втором курсе университета, в соседнем городе, а живет в общежитии. Я приготовился увидеть обшарпанную общагу, но ошибся.

Современное здание, холл, комфортные комнаты на двоих, оборудованная кухня, общежитие больше напоминает отель. В комнате санузел, две кровати и шкаф. Все здорово, смутило только одно: Максим не знает, как зовут соседей, а единственный его друг - это интернет.

Возвращаясь домой, я вспомнил о своей студенческой юности.