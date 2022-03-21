Свято место пусто не бывает: пост об импортозамещении в общепите

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Если вы привыкли к смузи и гамбургерам с двойным сыром, то не пропустите сей пост. В подборке собраны "самый сок" из мира российского общепита.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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