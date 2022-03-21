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Свято место пусто не бывает: пост об импортозамещении в общепите

Свято место пусто не бывает: пост об импортозамещении в общепите (14 фото)

Автор:
21 марта 2022 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   общепит   подборка   прикол   столовые   
1287
14
Если вы привыкли к смузи и гамбургерам с двойным сыром, то не пропустите сей пост. В подборке собраны "самый сок" из мира российского общепита.
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   общепит   подборка   прикол   столовые   
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