Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое

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Вы замечали, что куда-то делись простые рецепты. Каждый новый рецепт на Ютубе становится похож на смесь произведения искусства, приправленную увесистой пачкой денег?!
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