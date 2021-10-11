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Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое

Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое (16 фото)

Автор:
11 октября 2021 19:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блюда   еда   подборка   прикол   рецепты   
2705
16

Вы замечали, что куда-то делись простые рецепты. Каждый новый рецепт на Ютубе становится похож на смесь произведения искусства, приправленную увесистой пачкой денег?!

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Метки: Юмор   блюда   еда   подборка   прикол   рецепты   
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MMH Полчаса назад
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Ego sum qui sum 2 минуты назад
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Ego sum qui sum 5 минут назад
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1k
Denis 11 минут назад
Женился мужик, все отлично только есть одна странность - жена перед варкой обрезает кончики сосисок. Не давало это покоя ну и решил спросить - зачем
- Ну так моя мама всегда делала.
Позвонили маме
- Ну так моя мама всегда делала.
Всей тольпой поехали до бабки
- Вы че до сих пор в моей маленькой кастрюле все варите?
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Mowgley Час назад
Чё то все дорого и долго.
Берите за основу цыганские рецепты - они все начинаются одинаково:
1. Украдите кастрюлю..

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13k
aalexey3 Час назад
Ну почему, есть и простые рецепты, вот например:

https://old.fishki.net/3156971-apelysinovyj-pirog.htmlhttps://old.fishki.net/3156971-apelysinovyj-pirog.html
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