Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью

Даже если у вас есть подробный рецепт блюда или чёткая картинка в меню, это вовсе не значит, что еда будет выглядеть так, как вы ожидаете. Опытным кулинарам удаётся не всё, а уж с готовой едой и фастфудом вообще нужно быть начеку! Так уж получается, что фотографии из рецепта и красивые картинки из рекламы часто имеют с реальностью мало общего. Но не стоит расстраиваться — ведь иногда это очень забавно!

Не так я представлял себе сэндвич…