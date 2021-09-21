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Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью

Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью (18 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:43
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   еда   кулинария   подборка   прикол   провал   фейл   
669
18

Многие из нас, увидев рецепт какого-то интересного блюда в интернете или по телевизору, пытались приготовить его дома. Однако ожидания не всегда совпадают с реальностью. Перед вами подборка самодельных и покупных кулинарных шедевров, в которых что-то пошло не так.

Даже если у вас есть подробный рецепт блюда или чёткая картинка в меню, это вовсе не значит, что еда будет выглядеть так, как вы ожидаете. Опытным кулинарам удаётся не всё, а уж с готовой едой и фастфудом вообще нужно быть начеку! Так уж получается, что фотографии из рецепта и красивые картинки из рекламы часто имеют с реальностью мало общего. Но не стоит расстраиваться — ведь иногда это очень забавно!

Не так я представлял себе сэндвич…

×

Что мы просили и что получилось. За дюжину таких печений мы заплатили 30$!

Тот случай, когда ожидание и реальность оказались буквально на разных полюсах

Заказали булочку со свининой в китайском ресторане. Ну почти!

Я знал, что картинки в меню всегда привирают, но это уж чересчур

Попробовала испечь пиццы-вертушки…

Зато на вкус получилось хорошо!

Игра «Найди 10 отличий»

Попыталась испечь Пикачу-кексы на день рождения дочки

Так и знал, что надо было заказывать просто салат, а не ролл


Даже в 6 лет можно понять, что торт не совсем такой, как хотелось

Что ж, по крайней мере, мы честно пытались!

Это должно было быть брауни с печеньками

Я чётко следовала рецепту и не представляю, что пошло не так!

Отпусти и забудь…

Нет слов, чтобы описать моё разочарование

Свадебный торт сестры. Никогда не доверяйте знакомым!

Ещё одна безуспешная попытка испечь макаруны

И ещё раз — никогда не доверяйте картинкам!

В таких случаях не давайте разочарованию вас одолеть: лучше съешьте что-нибудь действительно привлекательное!

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Метки: Юмор   еда   кулинария   подборка   прикол   провал   фейл   
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3k
Тупняк 2 часа назад
Был в аквапарке Мореон в мск, там шаурма примерно, как на последней картинке. Обидно было. 400 за три маленьких кусочка на тарелке.
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4k
au3 Час назад
Кролик с ушами из картона особенно впечатлил. Ожидали, что он станет съедобным? Реально "честно старались"?

Несбывшиеся мечты жопоруких
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