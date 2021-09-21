Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью

Многие из нас, увидев рецепт какого-то интересного блюда в интернете или по телевизору, пытались приготовить его дома. Однако ожидания не всегда совпадают с реальностью. Перед вами подборка самодельных и покупных кулинарных шедевров, в которых что-то пошло не так.
Даже если у вас есть подробный рецепт блюда или чёткая картинка в меню, это вовсе не значит, что еда будет выглядеть так, как вы ожидаете. Опытным кулинарам удаётся не всё, а уж с готовой едой и фастфудом вообще нужно быть начеку! Так уж получается, что фотографии из рецепта и красивые картинки из рекламы часто имеют с реальностью мало общего. Но не стоит расстраиваться — ведь иногда это очень забавно!
Не так я представлял себе сэндвич…
Что мы просили и что получилось. За дюжину таких печений мы заплатили 30$!
Тот случай, когда ожидание и реальность оказались буквально на разных полюсах
Заказали булочку со свининой в китайском ресторане. Ну почти!
Я знал, что картинки в меню всегда привирают, но это уж чересчур
Попробовала испечь пиццы-вертушки…
Зато на вкус получилось хорошо!
Игра «Найди 10 отличий»
Попыталась испечь Пикачу-кексы на день рождения дочки
Так и знал, что надо было заказывать просто салат, а не ролл
Даже в 6 лет можно понять, что торт не совсем такой, как хотелось
Что ж, по крайней мере, мы честно пытались!
Это должно было быть брауни с печеньками
Я чётко следовала рецепту и не представляю, что пошло не так!
Отпусти и забудь…
Нет слов, чтобы описать моё разочарование
Свадебный торт сестры. Никогда не доверяйте знакомым!
Ещё одна безуспешная попытка испечь макаруны
И ещё раз — никогда не доверяйте картинкам!
В таких случаях не давайте разочарованию вас одолеть: лучше съешьте что-нибудь действительно привлекательное!
Источник:
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