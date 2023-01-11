Какая гадость! Есть ещё?

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О вкусах не спорят... их высмеивают. Что может подтолкнуть людей к кулинарным извращениям? Возможно, это какие-то психологические травмы, а может они просто привлекают внимание?!
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Голубь ежели в подливке,
Он не хуже глухаря!..." (с)
Если что, то пакете всего одна картофелина чуть ниже среднего размера... И 300р??
Наркодилеры, вы не тем банчите!!!