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Какая гадость! Есть ещё?

Какая гадость! Есть ещё?

Автор:
11 января 2023 20:23
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   вкус   изысканный вкус   подборка   странный вкус   
1078
18
О вкусах не спорят... их высмеивают. Что может подтолкнуть людей к кулинарным извращениям? Возможно, это какие-то психологические травмы, а может они просто привлекают внимание?!
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Метки: Еда   Прикол   вкус   изысканный вкус   подборка   странный вкус   
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6  комментариев
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59k
Опиум для народа 36 минут назад
"А вообче-то говоря,
Голубей ругают зря.
Голубь ежели в подливке,
Он не хуже глухаря!..." (с)
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4k
Трям 18 минут назад
Я вот не понял... это в каких рублях?
Если что, то пакете всего одна картофелина чуть ниже среднего размера... И 300р??
Наркодилеры, вы не тем банчите!!!
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9k
ron 37 минут назад
Б.Дилан и Д.Билан - сильно! Не знал )))
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2k
Выхухоль (Нагайна) 39 минут назад
Любителя втулок от туалетной бумаги придётся разочаровать. Втулки уже давно не смываются.
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88
ruslan d 41 минуту назад
Липучка среднеформатной пленки Ilford cо вкусом мяты
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