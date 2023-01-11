Какая гадость! Есть ещё?

О вкусах не спорят... их высмеивают. Что может подтолкнуть людей к кулинарным извращениям? Возможно, это какие-то психологические травмы, а может они просто привлекают внимание?!

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2. Чипсы к пиву со вкусом пива 0 Источник:

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3. Клубники много не бывает 0 Источник:

4. Со вкусом пончиков 0 Источник:

5. Когда чего-нибудь хочется, но сам не знаешь чего. Монгольский чай с пельменями 0 Источник:

6. Теперь с мерзким вкусом (кстати, чтобы дети не брали в рот маленькие батарейки) 0 Источник:

7. Что происходит? 0 Источник:

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9. Дыхание с нотками перегара 0 Источник:

10. Рис со вкусом плова 0 Источник:

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16. М-м-м... 0 Источник:

17. Настоящая радуга вкуса 0 Источник: