Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров

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Если вы хотя бы раз в жизни поджаривали суши или варили в чайнике пельмени, то... вас этот пост не шокирует. Все прочие могут получить сильную попоболь при его просмотре.
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