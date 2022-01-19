Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров

Если вы хотя бы раз в жизни поджаривали суши или варили в чайнике пельмени, то... вас этот пост не шокирует. Все прочие могут получить сильную попоболь при его просмотре.

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