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Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров

Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров (18 фото)

Автор:
19 января 2022 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   еда   кулинария   подборка   приготовление   прикол   
1496
18
Если вы хотя бы раз в жизни поджаривали суши или варили в чайнике пельмени, то... вас этот пост не шокирует. Все прочие могут получить сильную попоболь при его просмотре.
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Метки: Юмор   еда   кулинария   подборка   приготовление   прикол   
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Егор Терентьев Полчаса назад
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Ivan Полчаса назад
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Алекс Чебурашкин 49 минут назад
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