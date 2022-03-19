Ракета «Союз-2.1а» доставит на МКС трех российских космонавтов

Сегодня, 19 марта 2022 года, отечественная ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-21» на борту совершила старт с российско-казахстанского космодрома Байконур. Об этом сообщили специалисты подмосковного Центра управления полётами. Старт прошел в штатном режиме. В феврале СМИ писали, что ракета «Союз-2.1а» совершила успешный старт. Тогда она транспортировала в космос грузовой корабль «Прогресс», который благополучно вышел на околоземную орбиту.

На этот раз российские космонавты отправились в очередной полет на МКС. Но по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в России скоро начнется подготовка космической миссии на Марс.