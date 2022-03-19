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Ракета «Союз-2.1а» доставит на МКС трех российских космонавтов

Ракета «Союз-2.1а» доставит на МКС трех российских космонавтов (1 фото)

Автор:
19 марта 2022 19:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия24   космос   мкс   
82
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Санкции санкциями, но в России не перестали строить ракеты и летать на Международную космическую станцию (МКС). На этот раз туда отправилась очередная группа покорителей космических просторов из РФ. В неё входят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Пожелаем отважным летчикам удачного путешествия.

Сегодня, 19 марта 2022 года, отечественная ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-21» на борту совершила старт с российско-казахстанского космодрома Байконур. Об этом сообщили специалисты подмосковного Центра управления полётами. Старт прошел в штатном режиме. В феврале СМИ писали, что ракета «Союз-2.1а» совершила успешный старт. Тогда она транспортировала в космос грузовой корабль «Прогресс», который благополучно вышел на околоземную орбиту.


На этот раз российские космонавты отправились в очередной полет на МКС. Но по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в России скоро начнется подготовка космической миссии на Марс.

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Метки: Россия24   космос   мкс   
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5  комментариев
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Седой Бегемот 52 минуты назад
"Доставит космонавтов". Вы из Эстонии? Они вчера взлетели и в 11 вечера уже на станции чай пили.
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1k
Пошляк Стебаныч 48 минут назад
Ещё один.
Не ракета "Союз-2.1а", а космический корабль "Союз МС-21". Не доставит, а уже пристыковался.
Это уже боян.
https://old.fishki.net/4102258-sojuz-21a-s-korablem-sergej-korolev-pristykovalsja-k-mks.htmlhttps://old.fishki.net/4102258-sojuz-21a-s-korablem-sergej-korolev-pristykovalsja-k-mks.html
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32k
Мойша 58 минут назад
А амеры на МКС и обратно пешочком?
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