Юлию Пересильд предупредили, что пребывание в невесомости может изменить ее внешность

"Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость и что-то мы не сможем изменить".