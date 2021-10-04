Юлию Пересильд предупредили, что пребывание в невесомости может изменить ее внешность

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Российская актриса уже 5 октября отправляется в космос для съемок в фильме "Вызов".
Как сказали члены экипажа, на МКС Юлию будет ждать несколько дней адаптации, которая может сопровождаться мигренями, отеками лица и тошнотой. Актриса отважно заявила, что морально к этому готова.
"Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость и что-то мы не сможем изменить".
Режиссер Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд отправляются на МКС для съемок первой картины в космосе. Творческий экипаж успешно сдал итоговые экзамены, успешно справившись со всеми заданиями на тренажерах корабля и МКС.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" запланирован с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени 5 октября.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" запланирован с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени 5 октября.
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сегодня 1й-канал раскрыл сюжет г@вна, которое они будут снимать в космосе :
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"она врач, летит в космос, чтобы спасти космонавта Иванова - она будет делать ему операцию.... (*фанфары-тудум*) ...НА СЕРДЦЕ...."
это как надо неуважать своего зрителя...
Особенно ему рады космонавты, которые уже по 10 лет ждут своей очереди и теперь опять лапу сосут.
Да ладно!
Пофиг, что со всех собрали.
А не шариковскую мысль.
ДниЩЩе.