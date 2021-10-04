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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5194 поста • 689 подписчиков подписаться
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Юлию Пересильд предупредили, что пребывание в невесомости может изменить ее внешность

Юлию Пересильд предупредили, что пребывание в невесомости может изменить ее внешность (4 фото)

Автор:
04 октября 2021 18:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Российское кино   актеры   знаменитости   кино   космос   мкс   шоу бизнес   
2883
4
Российская актриса уже 5 октября отправляется в космос для съемок в фильме "Вызов".

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Метки: Российское кино   актеры   знаменитости   кино   космос   мкс   шоу бизнес   
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34  комментария
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14k
Александр Н. 2 часа назад
Т.е. в эпоху сверхреалистичной компьютерной графики, чтобы снять фильм про космос, нужно лететь в космос?
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17k
Dr.CrAzY 6 минут назад
я товарищи в акуе...
сегодня 1й-канал раскрыл сюжет г@вна, которое они будут снимать в космосе :
-
"она врач, летит в космос, чтобы спасти космонавта Иванова - она будет делать ему операцию.... (*фанфары-тудум*) ...НА СЕРДЦЕ...."

это как надо неуважать своего зрителя...
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5k
newegg 22 минуты назад
Офигительно нужный полет, как зайцу стоп-сигнал.
Особенно ему рады космонавты, которые уже по 10 лет ждут своей очереди и теперь опять лапу сосут.
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Ну и рот у нее...
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10k
Andrey 42 минуты назад
Ну там по разному бывает)))

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3k
Кистень Час назад
Представляю, как эстохи начнут пыжиться! Ведь у неё эстонская фамилия Пересильд. Хоть она из "пскоПских", эстохи начнут выть , что Псков и область "временно оккупированная" Россией эстонская территория! В 90-х особо рьяные эстохи попытались установить эстонские пограничные знаки на территории Псковской области. Тогда им знатно 3,14зды вломили местные жители!
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14k
vikklu Час назад
За чей счёт банкет?
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1k
smokes Час назад
да больше на пиар походит.. полетят.. как американцы на луну.. кто не понял снимут все в студии, а преподнесут как полет на орбиту..
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3k
Севастьян 2 часа назад
А кто это у нас такой богатый и за чей счет банкет?Может перечислить все эти бабки на лечение детей и не собирать по рублю на TV.
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1k
閃光 2 часа назад
Прилетит немного "уставшей", потом поправится. В т/с "Палач" они нормально так изменилась.

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10k
Александр 2 часа назад
Космос меняет людей
Ссылка coub.com
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41k
Соломей 2 часа назад
Чтоб не было как с Терешковой.готовили-готовили,а она все время в космосе проблевалаи проспала.
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3k
kappaneed 2 часа назад
Думаю, все это пиар, никто никуда не полетит, но легенду будут поддерживать и шуметь вокруг этого инфоповода... неверю я, что люди готовы пойти на миллиардные затраты, только чтобы стать первыми, и все прекрасно понимают, что даже при позитивном стечении обстоятельств кино получится хорошим, по кассовым сборам оно будет провальным...
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241
Andrey 2 часа назад
тоесть полетит Юля,а вернется Юлий ?
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241
Andrey Ыукп 2 часа назад
или этот
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Бубсы могут пострадать. Силикон можен не выдержать таких перегрузок.
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3k
Leo 2 часа назад
Безумие какое-то...
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764
Oort 2 часа назад
Бабок у страны много на всякую ху.йню. Только не на развитие.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Днище пробито. Вместо компьютерной графики - дешевле отправить двух долбодятлов актриску и тиктокера в космос и пробить днище отечественного кинематографа (современного) еще глубже.
ДниЩЩе.
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13
Stepanoff Yuriy 2 часа назад
хм заинтригован, ждем кино
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23
Мы Ул 2 часа назад
Юля по возвращению...
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