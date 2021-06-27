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Астрофотограф снял полет МКС на фоне Солнца

Астрофотограф снял полет МКС на фоне Солнца (7 фото)

Автор:
27 июня 2021 12:54
Сообщество : Космос
Метки: Международная космическая станция   Мигуэль Кларо   космос   мкс   планеты   солнечная система   солнце   фотографии   
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Португальский астрофотограф Мигуэль Кларосделал серию мгновенных снимков Международной космической станции, проходившей через солнечный диск. Фотограф собрал из них составную фотокартину,на которой Солнце словно бы окружено золотым поясом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Международная космическая станция   Мигуэль Кларо   космос   мкс   планеты   солнечная система   солнце   фотографии   
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2  комментария
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14k
Дмитрий 55 минут назад
Оно, конечно, здорово, но почему на первом фото станция "Мир"?
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7k
Колорад Час назад
:D
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