Астрофотограф снял полет МКС на фоне Солнца

Кларо, который сделал снимки 6 июня в заповеднике Dark Sky Alqueva в Редондо, Португалия, сказал, что он "безмерно рад" удаче запечатлеть МКС, проходящую в нужном месте. "Я рассчитал путь МКС с помощью веб-сайта Transit Finder, а затем я начал пытаться найти удачное место, где я мог бы расположиться прямо на пути станции", - сказал он.

МКС шириной 109 метров и длиной 51 метр совершает полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут.

"Станция была видна только 0,55 секунды, поэтому я настроил камеру на съемку с частотой 47 кадров кадров в секунду, - сказал Кларо. - Это очень приятно - претворить свой амбициозный план в жизнь! Я рад, что в итоге все прошло хорошо - ведь очень многое, например, погода, могло помешать мне сделать идеальный снимок".

По словам Кларо, даже с помощью специального телескопа, оснащенного Н-альфа-фильтрами, только быстрый затвор видеокамеры с высокой частотой кадров помог запечатлеть этот редкий момент. Н-альфа-фильтры могут давать искаженные цвета, поэтому МКС отображается белой с желтоватым оттенком, а не черной. На изображении также видны разводы на фотосфере - одном из внешних слоев Солнца.