Астрофотограф снял полет МКС на фоне Солнца

425
7
Португальский астрофотограф Мигуэль Кларосделал серию мгновенных снимков Международной космической станции, проходившей через солнечный диск. Фотограф собрал из них составную фотокартину,на которой Солнце словно бы окружено золотым поясом.
Астрофотограф выпустил потрясающую серию снимков Международной космической станции (МКС), проходящей над огненной поверхностью Солнца. На изображениях, сделанных 43-летним португальским фотографом Мигуэлем Кларо космическая станция пересекает диск Солнца, образуя нечто похожее на золотой пояс.
×
Космический корабль был запечатлен более 20 раз, хотя он пролетел над нашей звездой всего за 0,55 секунды на расстоянии 436,29 км от Земли, на невероятной скорости в 7,38 км в секунду.
Кларо запечатлел захватывающий полет с помощью специальной камеры, оснащенной H-альфа солнечным фильтром, который фиксирует хромосферу - внешнюю оболочку Солнца.
Кларо, который сделал снимки 6 июня в заповеднике Dark Sky Alqueva в Редондо, Португалия, сказал, что он "безмерно рад" удаче запечатлеть МКС, проходящую в нужном месте. "Я рассчитал путь МКС с помощью веб-сайта Transit Finder, а затем я начал пытаться найти удачное место, где я мог бы расположиться прямо на пути станции", - сказал он.
МКС шириной 109 метров и длиной 51 метр совершает полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут.
"Станция была видна только 0,55 секунды, поэтому я настроил камеру на съемку с частотой 47 кадров кадров в секунду, - сказал Кларо. - Это очень приятно - претворить свой амбициозный план в жизнь! Я рад, что в итоге все прошло хорошо - ведь очень многое, например, погода, могло помешать мне сделать идеальный снимок".
По словам Кларо, даже с помощью специального телескопа, оснащенного Н-альфа-фильтрами, только быстрый затвор видеокамеры с высокой частотой кадров помог запечатлеть этот редкий момент. Н-альфа-фильтры могут давать искаженные цвета, поэтому МКС отображается белой с желтоватым оттенком, а не черной. На изображении также видны разводы на фотосфере - одном из внешних слоев Солнца.
МКС шириной 109 метров и длиной 51 метр совершает полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут.
"Станция была видна только 0,55 секунды, поэтому я настроил камеру на съемку с частотой 47 кадров кадров в секунду, - сказал Кларо. - Это очень приятно - претворить свой амбициозный план в жизнь! Я рад, что в итоге все прошло хорошо - ведь очень многое, например, погода, могло помешать мне сделать идеальный снимок".
По словам Кларо, даже с помощью специального телескопа, оснащенного Н-альфа-фильтрами, только быстрый затвор видеокамеры с высокой частотой кадров помог запечатлеть этот редкий момент. Н-альфа-фильтры могут давать искаженные цвета, поэтому МКС отображается белой с желтоватым оттенком, а не черной. На изображении также видны разводы на фотосфере - одном из внешних слоев Солнца.
"Очень интересно узнавать на картинке структуру МКС с хорошо различимыми солнечными панелями и основными элементами корпуса", - написал Кларо на своем веб-сайте. - Только быстрый затвор видеокамеры, установленный на высокую частоту кадров, может запечатлеть этот редкий момент, который происходит в мгновение ока".
МКС, находящаяся на низкой околоземной орбите примерно в 408 километрах от Земли, постоянно используется с ноября 2000 года.
МКС, находящаяся на низкой околоземной орбите примерно в 408 километрах от Земли, постоянно используется с ноября 2000 года.
По словам специалистов НАСА, любой человек может иногда увидеть МКС и разглядеть ее отличительные солнечные панели, если смотрит в небо на рассвете или в сумерках, даже в большом городе. На сайте космического агентства есть список мест, где люди могут наблюдать за проходом МКС. "Это третий по яркости объект в небе, и его легко обнаружить, если вы знаете, когда смотреть вверх, - говорит НАСА. - Видимая невооруженным глазом, станция выглядит как быстро движущийся самолет, только идущий намного выше и летящий на тысячи километров в час быстрее".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Интересные фотографии Солнца, сделанные с разных планет
- Невероятные фотографии нашей планеты от НАСА
- Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
- В NASA показали масштабный ураган "Флоренс" из космоса
- Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны
Метки: Международная космическая станция Мигуэль Кларо космос мкс планеты солнечная система солнце фотографии
23
Понравилось23
Новости партнёров