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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5217 постов • 695 подписчиков подписаться
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«Союз МС-18» с актрисой и режиссёром на борту вернулся с МКС на Землю

«Союз МС-18» с актрисой и режиссёром на борту вернулся с МКС на Землю (5 фото + 3 видео)

Автор:
17 октября 2021 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: байконур   видео   киноэкипаж   космос   мкс   полт   
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Вот и завершился первый полёт российского «киноэкипажа» в космос. Причём завершился благополучно. Корабль «Союз МС-18» успешно приземлился в степи неподалёку от города Жезказган в Казахстане.

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Метки: байконур   видео   киноэкипаж   космос   мкс   полт   
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227  комментариев
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768
олег 9 часов назад
Думал, дно ,это внизу .
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1k
Hallo FreeSpace 12 минут назад
позорище...
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200
Александр 17 минут назад
любой повод отправить человека в космос-это подвиг, и чем он бессмысленней тем это "круче".
у янки нет на это денег, так кхто ЛОХИ
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10k
Alex 24 минуты назад
Ну вот, теперь и Юлька Герой России!
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2k
Вновь открывшийся файл Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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212k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
Вот расскажите кто-нибудь: КАКОГО ХРЕНА ОНИ ТУДА ВООБЩЕ ЛЕТАЛИ????????
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434
D Men 51 минуту назад
новости на порнохаб!
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30k
Растрелли В.В. 51 минуту назад
Небратья и либеродриллы жидко дрищут от таких новостей! Подрывом пуканов удовлетворён!
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127
Chuchelo Patamkovoe Растрелли В.В. 44 минуты назад
Маск посрамлен и пьет валерьянку.
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578
MerryGoRound 52 минуты назад
Ага, вот только из за личных там каких то глупых амбиций Рогозина сам настоящий экипаж застрял на еще пол года на МКС!!! И что это кинцо дало?! Какое позорище.
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2k
Alex Час назад
Хотели популяризировать космическую тему, а получили абсолютно противоположный результат.
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2k
Alex Час назад
Стоимость выведения на орбиту 1 кг груза в этом году по данным Роскосмоса составляет $30 тыс, возврат на землю еще столько же. То есть свозить на орбиту одну только видеокамеру весом 5 кг стоит 20 млн руб. И каждое утро по Первому каналу жалостливыми голосами рассказывают про больного мальчика или девочку, которым для жизни нужно всего лишь пару-тройку миллионов на операцию собрать. Тьфу, мрази...
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10k
Пастор Шланг Час назад
Здесь, как бы, даже самому безмозглому дегенерату понятно, что это чистой воды реклама услуг космического туризма, на который сейчас делают ставку как на мегадоходное предприятие, только бизнес, только бабки. Хватит брызгать слюнями и ссать в штаны.
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412
konstantinkaz2016 Час назад
Везет же кому то....
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28k
Ed 2 часа назад
12 апреля 1961 в космос полетел первый человек Юрий Алексеевич Гагарин. И была величайшая гордость за страну. Сегодня из космоса вернулся непонятно кто. Даже не знаю чего больше - гадливости или непонимания - кому это все надо?
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313
Mr White Man 2 часа назад
это рывок и скачок
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Так что там с вагинальными мышцами?
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6k
mH 2 часа назад
Вот, блин, счастья-то привалило
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3k
mtonaka 2 часа назад
Я прям слезу пустил...
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1k
TruckerOrphan 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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227
gollandets 2 часа назад
Это консервы на столе?
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10k
Star Link 3 часа назад
Весь Аполло-13 снимался на земле, сцены невесомости снимались в специальном самолете.
Думаете российский фильм побьет сборы американского?
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Nаnе First NameLаst Star Link 2 часа назад
Заметьте, даже гадский RT опубликовал видос 360 degrees(нажимаем левый клик и крутим картинку), которые сняли космонавты безо всяких там октрис и режиссунов. Заметьте дату публикации видео.

Вопрос, что эти два балласта(режиссёр и актриса) делали на орбите? Неужели они что-то круче наснимали?
Ссылка youtu.be
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124
bukyak Nаnе First NameLаst Час назад
хах.лятина угомонись))
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