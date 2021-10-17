«Союз МС-18» с актрисой и режиссёром на борту вернулся с МКС на Землю

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Вот и завершился первый полёт российского «киноэкипажа» в космос. Причём завершился благополучно. Корабль «Союз МС-18» успешно приземлился в степи неподалёку от города Жезказган в Казахстане.
5 октября на МКС с космодрома Байконур отправились в свой первый полет «киноэкипаж» - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Перед ними была поставлена сложная, но интересная задача, отснять материал для фильма «Вызов», первого художественного фильма, снятого за пределами Земли.
Будущий фильм - это история о том, как девушка-врач, отправляется на орбиту, для спасения космонавта.
На орбите им помогали члены российского экипажа - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Всего же «киноэкипаж» провел 12 суток на борту МКС. На Землю также вернулся и космонавт - исследователь Олег Новицкий.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не мог пропустить приземление корабля и, вместе с Константином Эрнстом, лично отправился встречать участников полета.
Об этом он сообщил в Telegram.
Ранним утром, 17 октября, корабль отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС и перешел в автономный полет. Запустив программу торможения, он сошел с орбиты. И приземлился в запланированной точке, в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане.
На Земле космонавта, актрису и режиссера встретили не только Рогозин и Эрнст, но и 200 военнослужащих, команда врачей и спасателей. В операции было задействовано 12 вертолетов, три самолета, около 20 единиц специальной техники.
Самочувствие экипажа хорошее. Прежде чем вернуться к обычной жизни, им еще предстоит пройти недельную реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Для справки: первым хотел снять фильм в космосе Том Круз, и даже вел переговоры с Илоном Маском. Проект широко освещался в прессе, но в последний момент что-то пошло не так и полет Тома Круза отменили.
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у янки нет на это денег, так кхто ЛОХИ
Думаете российский фильм побьет сборы американского?
Вопрос, что эти два балласта(режиссёр и актриса) делали на орбите? Неужели они что-то круче наснимали?