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Что мешает кошкам и собакам жить дружно? Могут ли они относиться хорошо к друг другу?

Что мешает кошкам и собакам жить дружно? Могут ли они относиться хорошо к друг другу? (7 фото)

Автор:
17 марта 2022 19:06
Метки: животные   кошки   собаки   
224
7

Кошки против собак — это не просто название низкосортного детского кинца. Это история борьбы, что длится тысячелетиями.


Семейства кошачьих и псовых воюют друг с другом с того самого момента, как появились на эволюционной арене. И те, и другие — хищники, а значит, претендуют на один и тот же ресурс. Веками они вели гонку вооружений. Котики изобрели ночное зрение? Собачки прокачали обоняние. Котики стали киллерами-одиночками? Собачки придумали собираться в стаи и сложную коммуникацию друг с другом.

×
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Наконец-то достойный соперник. Наша битва станет легендарной!

Но почему домашние кошки и собаки не хотят зарыть топор войны на заднем дворе своего хозяина? Сейчас им не нужно бороться за место под солнцем, — человек дал зверям кров, пищу и заботу — живи и радуйся. Что же по сей день является камнем преткновения неисчерпаемых конфликтов?

Годы идут, но ничего не меняется…


Причина первая. Каким бы домашним пёс ни был, внутри он остаётся хищником. А всё, что поменьше в размерах, для него — потенциальная добыча или игрушка. И котики тоже. Как бы далеко не зашла эволюция барбосов, они ещё не научились умиляться картинкам с котятками, и задача хозяина — объяснить питомцам правила поведения и научить взаимодействовать с другими домашними животными.

Играй вместе с котом, а не самим котом!


Причина номер два. Большинство котов не любит общаться даже с себе подобными, и уж тем более — с животными другого вида. Если, конечно, этот зверь не представляет гастрономического интереса. Основа мыслительных ресурсов усатых — сенсомоторный интеллект, способствующий одиночной охоте. Даже в дикой природе почти все киски пересекаются только чтобы заделать деток. Поэтому не стоит навязывать собачье общество вашему Барсику, если он сам этого не хочет.

Зато если котик хочет провести с кем-то время, его ничто не остановит это сделать!

Причина третья. Вербальные сигналы у разных зверей значительно отличаются. Выросшие в одном доме кошки и собаки могут научиться понимать намерения друг друга, а вот рандомно встретившиеся на улице — нет.


Представьте, что к вам на улице подошёл иностранец, и начал что-то громко говорить и активно жестикулировать. Не зная его языка, вы вряд ли сможете поддержать разговор и поспешите уйти. Так и с животными.

Моя твоя не понимать! Уходи!


Причина четвёртая. Нелюбовь может быть следствием прошлого негативного опыта. Звери не склонны наступать на одни и те же грабли. Если кошка уже побывала в роли добычи, она всё запомнит и сделает выводы. А поцарапанный щенячий нос в будущем может стать причиной ненависти взрослой собаки ко всему мелкому и пушистому.

Когда пятиклашка позвал на разборку своих старших братьев.


Как видите, есть много нюансов общения разных видов. Но как заводчик собак и владелец двух кошек, могу сказать одно: взаимоотношения между питомцами — работа для хозяина. Животные ведут себя так, как велят инстинкты, и задача человека — научить правильно взаимодействовать, несмотря ни на что.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   кошки   собаки   
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9  комментариев
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12k
Александр 2 часа назад
Мои
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17k
Александр Сучков Час назад
Туфта на половину. Бездомные- воюют. Домашние в большинстве своём- прекрасно уживаются и даже отлично сожительствуют, деля игрушки и еду. Так что не надо тут пургу гнать)))
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6k
a_komolow Час назад
Есть старая легенда
Очень давно мыши, коты и собаки мирно жили
Был подписан Договор о Мире
Но собакам его хранить негде было и они отдали его на хранение котам
Котам то же не куда было его пристроить и они отдали мышам Договор
Ну а мыши по-глупости его сожрали!
С тех пор и идёт вражда между мышами и котами и собаками
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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5k
Divergent?!? 2 часа назад
Куча примеров уживаемости. Мои коты и собака живут вместе почти восемь лет. Практически, ничего особенного. Сыновья между собой намного больше цапались, чем эти трое.
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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Александр Ломовицкий 2 часа назад
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