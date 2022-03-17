Что мешает кошкам и собакам жить дружно? Могут ли они относиться хорошо к друг другу?

Кошки против собак — это не просто название низкосортного детского кинца. Это история борьбы, что длится тысячелетиями.
Семейства кошачьих и псовых воюют друг с другом с того самого момента, как появились на эволюционной арене. И те, и другие — хищники, а значит, претендуют на один и тот же ресурс. Веками они вели гонку вооружений. Котики изобрели ночное зрение? Собачки прокачали обоняние. Котики стали киллерами-одиночками? Собачки придумали собираться в стаи и сложную коммуникацию друг с другом.
Наконец-то достойный соперник. Наша битва станет легендарной!
Но почему домашние кошки и собаки не хотят зарыть топор войны на заднем дворе своего хозяина? Сейчас им не нужно бороться за место под солнцем, — человек дал зверям кров, пищу и заботу — живи и радуйся. Что же по сей день является камнем преткновения неисчерпаемых конфликтов?
Годы идут, но ничего не меняется…
Причина первая. Каким бы домашним пёс ни был, внутри он остаётся хищником. А всё, что поменьше в размерах, для него — потенциальная добыча или игрушка. И котики тоже. Как бы далеко не зашла эволюция барбосов, они ещё не научились умиляться картинкам с котятками, и задача хозяина — объяснить питомцам правила поведения и научить взаимодействовать с другими домашними животными.
Играй вместе с котом, а не самим котом!
Причина номер два. Большинство котов не любит общаться даже с себе подобными, и уж тем более — с животными другого вида. Если, конечно, этот зверь не представляет гастрономического интереса. Основа мыслительных ресурсов усатых — сенсомоторный интеллект, способствующий одиночной охоте. Даже в дикой природе почти все киски пересекаются только чтобы заделать деток. Поэтому не стоит навязывать собачье общество вашему Барсику, если он сам этого не хочет.
Зато если котик хочет провести с кем-то время, его ничто не остановит это сделать!
Причина третья. Вербальные сигналы у разных зверей значительно отличаются. Выросшие в одном доме кошки и собаки могут научиться понимать намерения друг друга, а вот рандомно встретившиеся на улице — нет.
Представьте, что к вам на улице подошёл иностранец, и начал что-то громко говорить и активно жестикулировать. Не зная его языка, вы вряд ли сможете поддержать разговор и поспешите уйти. Так и с животными.
Моя твоя не понимать! Уходи!
Причина четвёртая. Нелюбовь может быть следствием прошлого негативного опыта. Звери не склонны наступать на одни и те же грабли. Если кошка уже побывала в роли добычи, она всё запомнит и сделает выводы. А поцарапанный щенячий нос в будущем может стать причиной ненависти взрослой собаки ко всему мелкому и пушистому.
Когда пятиклашка позвал на разборку своих старших братьев.
Как видите, есть много нюансов общения разных видов. Но как заводчик собак и владелец двух кошек, могу сказать одно: взаимоотношения между питомцами — работа для хозяина. Животные ведут себя так, как велят инстинкты, и задача человека — научить правильно взаимодействовать, несмотря ни на что.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень давно мыши, коты и собаки мирно жили
Был подписан Договор о Мире
Но собакам его хранить негде было и они отдали его на хранение котам
Котам то же не куда было его пристроить и они отдали мышам Договор
Ну а мыши по-глупости его сожрали!
С тех пор и идёт вражда между мышами и котами и собаками