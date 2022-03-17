Что мешает кошкам и собакам жить дружно? Могут ли они относиться хорошо к друг другу?

Зато если котик хочет провести с кем-то время, его ничто не остановит это сделать!

Причина третья. Вербальные сигналы у разных зверей значительно отличаются. Выросшие в одном доме кошки и собаки могут научиться понимать намерения друг друга, а вот рандомно встретившиеся на улице — нет.

Представьте, что к вам на улице подошёл иностранец, и начал что-то громко говорить и активно жестикулировать. Не зная его языка, вы вряд ли сможете поддержать разговор и поспешите уйти. Так и с животными.