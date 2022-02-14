Пес ухаживает за котятами, которых спасает хозяйка

Хозяева приютили Корбина 5 лет назад - тогда ему было всего восемь месяцев. Он был очень скромным, пугливым щенком, но всегда прекрасно ладил с другими собаками и кошками. В итоге хозяевам удалось показать ему, что такое настоящая любовь - а затем он начал дарить эту любовь и котятам.