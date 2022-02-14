FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11569 постов • 1295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Пес ухаживает за котятами, которых спасает хозяйка

Пес ухаживает за котятами, которых спасает хозяйка (21 фото)

Автор:
14 февраля 2022 16:10
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   кошки   мило   немецкий дог   собака   собаки   фото   
107
21
Говорят, кошке с собакой трудно ужиться. Но немецкий дог по кличке Корбин доказывает совсем обратное - этот гигантский 70-килограммовый пес ухаживает за маленькими котятами, которых приносит хозяйка на передержку. У Корбина даже есть свой милейший Инстаграм.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   истории   кошки   мило   немецкий дог   собака   собаки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
68k
Viktor 40 минут назад
Хороший пёсик и хозяйке респект!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото) В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму В Индонезии 50 собак спасли по пути на мясную ферму Собака разбудила хозяев, почувствовав явную опасность Собака разбудила хозяев, почувствовав явную опасность Бигль и кошка стали лучшими друзьями, и умиляют всех вокруг Бигль и кошка стали лучшими друзьями, и умиляют всех вокруг Кошечка с четырьмя ушками покоряет Инстаграм Кошечка с четырьмя ушками покоряет Инстаграм От имени пса-миллионера продают роскошный особняк в Майями От имени пса-миллионера продают роскошный особняк в Майями
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28714



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам
4
60
С черным юмором тоже можно перегнуть: шутки, за которые стыдно их авторам
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
2
56
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
Набирающие популярность в сообществах
Маск засоряет наше небо своими спутниками
0
31
Маск засоряет наше небо своими спутниками
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Изменил и ушёл к Асмус. Судьба первой жены Гарика Харламова (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#животные#подборка#в мире#кино#США#девушки#новости
#Юмор#история#прикол#люди#страна#ватермарк#комментарии#Спорт#дтп#позитив
#факты#картинки#Россия#фотографии#Ynews#gif#Приколы#аварии#космос#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться