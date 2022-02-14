Пес ухаживает за котятами, которых спасает хозяйка

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Говорят, кошке с собакой трудно ужиться. Но немецкий дог по кличке Корбин доказывает совсем обратное - этот гигантский 70-килограммовый пес ухаживает за маленькими котятами, которых приносит хозяйка на передержку. У Корбина даже есть свой милейший Инстаграм.
Немецкий дог по кличке Корбин (Corbin) живет в США с любящими хозяевами. Его хозяйка, Карен, часто берет котят из приютов на передержку, и песик всегда нянчится с ними, как со своими детками. Когда-то песика также спасли из приюта, и за это время он по-настоящему расцвел.
Хозяева приютили Корбина 5 лет назад - тогда ему было всего восемь месяцев. Он был очень скромным, пугливым щенком, но всегда прекрасно ладил с другими собаками и кошками. В итоге хозяевам удалось показать ему, что такое настоящая любовь - а затем он начал дарить эту любовь и котятам.
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Теперь Корбин ухаживает за всеми малышами, которых хозяйка берет на передержку. Сначала хозяйка думала, что из-за огромных размеров пес может случайно навредить котятам, но со временем она убедилась в обратном и доверила малышей Корбину. 70-килограммовый гигант обращается с ними бережно и нежно, уделяя внимание каждому.
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