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20+ животных, которые покажут вам, как познать дзен среди суеты

20+ животных, которые покажут вам, как познать дзен среди суеты (25 фото)

Автор:
04 ноября 2021 15:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   собаки   фото   
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Всем нам необходимо расслабляться - это особенно важно в современной суете дней. У животных это получается лучше всего. Благодаря им мы учимся тому, что счастье - в мелочах, и как важно иногда отвлечься от дел и насладиться моментом, здесь и сейчас. Зарядимся дзен-энергией от этих пушистиков.
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Метки: животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   собаки   фото   
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1  комментарий
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Nikita 2 часа назад

Этот похож на мастера боевых искусств:
- Вот, мой ученик, я обучил тебя всему, что знаю сам. Больше тренируйся, и ты превзойдешь меня....
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mercure

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