20+ животных, которые покажут вам, как познать дзен среди суеты

Всем нам необходимо расслабляться - это особенно важно в современной суете дней. У животных это получается лучше всего. Благодаря им мы учимся тому, что счастье - в мелочах, и как важно иногда отвлечься от дел и насладиться моментом, здесь и сейчас. Зарядимся дзен-энергией от этих пушистиков.

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Учимся у котеек, как надо расслабляться 0 Источник:

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Коллективный сон 0 Источник:

Поели - можно и поспать 0 Источник:

Жизнь удалась! 0 Источник:

Как хорошо, когда завтра не на работу 0 Источник:

Когда слегка утомился 0 Источник:

Эта собака завтракает шикарнее, чем я 0 Источник:

Полный релакс 0 Источник:

Иногда нужно просто остановиться, и насладиться природой 0 Источник:

Как хорошо рядом с любимым хозяином 0 Источник:

Счастье - в мелочах 0 Источник:

Этот ящер тоже нашел дзен 0 Источник:

"Ну до чего же круто лежать, и ничего не делать!" 0 Источник:

А эта лягушка решила поспать на листочке 0 Источник:

Когда хочешь поймать все солнечные лучики 0 Источник:

Собачья йога 0 Источник:

Коты всегда находят самые странные места отдыха 0 Источник:

Когда просыпаешься утром в выходной 0 Источник:

Антистрессовый кот 0 Источник:

Горные вискаши - символ спокойствия среди животных 0 Источник:

Самый сладкий сон 0 Источник:

Этот кот точно знает, как надо тренироваться 0 Источник:

Еще один кот, познавший дзен 0 Источник: