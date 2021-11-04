20+ животных, которые покажут вам, как познать дзен среди суеты

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Всем нам необходимо расслабляться - это особенно важно в современной суете дней. У животных это получается лучше всего. Благодаря им мы учимся тому, что счастье - в мелочах, и как важно иногда отвлечься от дел и насладиться моментом, здесь и сейчас. Зарядимся дзен-энергией от этих пушистиков.
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