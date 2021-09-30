Уморительные фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021

Наши любимые животные всегда поднимают настроение и прогоняют любую хандру, ведь с ними понимаешь, что счастье - это так просто! Фотоконкурс Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 собирает самые смешные, нелепые и душевные фото домашних животных со всего мира. Цель конкурса - показать важную роль, которую играют для нас наши пушистики, а также повысить осведомленность о благополучии животных в целом. Взгляните на лучшие работы!

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"Алби на расслабоне", фотограф Ann-Marie Connolly 0 Источник:

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"Пес юрского периода", Carmen Cromer 0 Источник:

"Друзья загорают", Catherine Falls 0 Источник:

"У каждого есть друг, который убойно портит фото", Chloe Beck 0 Источник:

"Кто сказал "еда"?", Charlotte Fenwick 0 Источник:

"Нарисуй меня как одну из своих француженок", Anna Chambers 0 Источник:

"Пойман с поличным", Danielle Wood 0 Источник:

"Теплое сиденье", Corey Seeman 0 Источник:

"Грация во всей красе!", Christine Johnson 0 Источник:

"Массаж головы", Christine Kaltenecker 0 Источник:

"Улыбочку!", David Poznanter 0 Источник:

"Вот как мы любим осень", Diana Jill Mehner 0 Источник:

"Любопытный сосед", Colin Doyle 0 Источник:

"Старший братик", Elizabeth Finney 0 Источник:

"Удаленное обучение", Jacki Gordon 0 Источник:

"Пушистый водитель", Donna Deshon 0 Источник:

"Когда попросили улыбнуться на фото", Jakub Gojda 0 Источник:

"Надо проверить, все ли на месте", Katherine Pierce 0 Источник:

"Людвиг отдыхает", Julien Gloria 0 Источник:

"Вечер пятницы", Kathryn Clark 0 Источник:

"Фотобомба", Kathryn Trott 0 Источник:

"Фредди и Элисон", Ken Whalley 0 Источник:

"И что дальше?", Lucy Slater 0 Источник:

"Когда в душе живет страус", Manel Subirats Ferrer 0 Источник:

"Доброе утро!", Mary Ellis 0 Источник:

"Длинная корова", Pier Luigi Dodi 0 Источник:

"Объятия", Светлана Писарева 0 Источник:

"Ты не против, я тут посижу?", Suzi Lonergan 0 Источник: