Уморительные фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021

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Наши любимые животные всегда поднимают настроение и прогоняют любую хандру, ведь с ними понимаешь, что счастье - это так просто! Фотоконкурс Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 собирает самые смешные, нелепые и душевные фото домашних животных со всего мира. Цель конкурса - показать важную роль, которую играют для нас наши пушистики, а также повысить осведомленность о благополучии животных в целом. Взгляните на лучшие работы!
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Да он тут лучше всех вышел