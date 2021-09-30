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Уморительные фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021

Уморительные фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards 2021 (30 фото)

Автор:
30 сентября 2021 15:40
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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Наши любимые животные всегда поднимают настроение и прогоняют любую хандру, ведь с ними понимаешь, что счастье - это так просто! Фотоконкурс Animal Friends Comedy Pet Photo Awards 2021 собирает самые смешные, нелепые и душевные фото домашних животных со всего мира. Цель конкурса - показать важную роль, которую играют для нас наши пушистики, а также повысить осведомленность о благополучии животных в целом. Взгляните на лучшие работы!
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Метки: домашние животные   животные   кошки   питомцы   подборка   смешные животные   собаки   фото   
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1  комментарий
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Mowgley Полчаса назад
"У каждого есть друг, который убойно портит фото"
Да он тут лучше всех вышел

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