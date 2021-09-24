15 питомцев, которые приносят хозяевам всё что угодно, но только не тапочки

Мы все радуемся, когда наши домашние питомцы учатся приносить мячи или палочки, чтобы с ними поиграли. Но многие собаки и котики на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами! В знак своей любви они приносят губки для мытья посуды, чайные пакетики, цветы, камни и всё, что только найдётся на пути и сможет в должной мере передать, насколько же пушистые дарители хотят порадовать любимых хозяев.