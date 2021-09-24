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15 питомцев, которые приносят хозяевам всё что угодно, но только не тапочки

15 питомцев, которые приносят хозяевам всё что угодно, но только не тапочки (16 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:48
Сообщество : Животные
Метки: вещи   животные   кошки   милота   прикол   собаки   
391
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Довольно часто в знак своей любви кошки и собаки приносят владельцам различные предметы. Иногда их подарки оказываются крайне неожиданными.
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Метки: вещи   животные   кошки   милота   прикол   собаки   
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Mr.Adamson

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