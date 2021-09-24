15 питомцев, которые приносят хозяевам всё что угодно, но только не тапочки

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Довольно часто в знак своей любви кошки и собаки приносят владельцам различные предметы. Иногда их подарки оказываются крайне неожиданными.
Мы все радуемся, когда наши домашние питомцы учатся приносить мячи или палочки, чтобы с ними поиграли. Но многие собаки и котики на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами! В знак своей любви они приносят губки для мытья посуды, чайные пакетики, цветы, камни и всё, что только найдётся на пути и сможет в должной мере передать, насколько же пушистые дарители хотят порадовать любимых хозяев.
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Это Зоуи. Если вы ей понравитесь, она принесёт вам свою подушку
Правда, трогать эту подушку всё равно нельзя. Но можно посмотреть!
Сегодня мой день рождения, и кот принёс мне картофелину!
Нет ничего приятнее, чем проснуться и сразу же получить такой прекрасный подарок.
Не знаю, почему, но мой кот любит приносить мне чайные пакетики
Но я не в обиде, это гораздо лучше, чем лягушки и мыши!
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