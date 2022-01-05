16 фотографий домашних животных до и после стрижки

После стрижки некоторые питомцы становятся практически неузнаваемыми. Четвероногие герои данной подборки доказывают это на своем примере.
Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами, ведь она влияет не только на звериный внешний вид, но и на удобство! Кажется, коты и собаки так быстро обрастают шикарной шерстью, что хозяева буквально не успевают водить своих любимцев в парикмахерскую. А уж грумеры хорошо знают своё дело — после стрижки животные так меняются, что их с трудом признают даже собственные владельцы!
Кудрявое «до» и «после»
Отвела своего гремлина на стрижку
Мой Тедди в новом летнем образе
Первая стрижка!
Не знал, что у него есть глаза
Кажется, мы привели домой чужую собаку
Хорошо ещё, что у неё есть пятнышко на языке, по которому можно точно её узнать!
Как резко стать в 3 раза миниатюрнее
Бетси одинаково радуется и старой стрижке, и новой
А вот мой кот совсем не счастлив тому, что его подстригли
Оказывается, вот кто всё это время был под этой шерстью
После стрижки все принимают мою собаку за щенка
А на самом деле ей уже 15 лет!
Это точно тот же кот?
Как мы ехали в салон и возвращались домой
Одинаково недовольное лицо и до, и после стрижки
Не уверен, что забрал от парикмахера свою собаку
Настоящее пушистое преображение
Теперь и вы убедились, что после стрижки некоторые питомцы становятся действительно неузнаваемыми!
Источник:
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