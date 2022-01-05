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16 фотографий домашних животных до и после стрижки

16 фотографий домашних животных до и после стрижки (17 фото)

Автор:
05 января 2022 09:20
Сообщество : Животные
Метки: грумер   животные   кошки   милота   подборка   собаки   стрижка   
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После стрижки некоторые питомцы становятся практически неузнаваемыми. Четвероногие герои данной подборки доказывают это на своем примере.

Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами, ведь она влияет не только на звериный внешний вид, но и на удобство! Кажется, коты и собаки так быстро обрастают шикарной шерстью, что хозяева буквально не успевают водить своих любимцев в парикмахерскую. А уж грумеры хорошо знают своё дело — после стрижки животные так меняются, что их с трудом признают даже собственные владельцы!

Кудрявое «до» и «после»

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Отвела своего гремлина на стрижку


Мой Тедди в новом летнем образе


Первая стрижка!


Не знал, что у него есть глаза


Кажется, мы привели домой чужую собаку


Хорошо ещё, что у неё есть пятнышко на языке, по которому можно точно её узнать!

Как резко стать в 3 раза миниатюрнее


Бетси одинаково радуется и старой стрижке, и новой


А вот мой кот совсем не счастлив тому, что его подстригли


Оказывается, вот кто всё это время был под этой шерстью


После стрижки все принимают мою собаку за щенка


А на самом деле ей уже 15 лет!

Это точно тот же кот?


Как мы ехали в салон и возвращались домой


Одинаково недовольное лицо и до, и после стрижки


Не уверен, что забрал от парикмахера свою собаку


Настоящее пушистое преображение


Теперь и вы убедились, что после стрижки некоторые питомцы становятся действительно неузнаваемыми!

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Метки: грумер   животные   кошки   милота   подборка   собаки   стрижка   
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Хью́берт 3 минуты назад
Вспомнился мне фильм Майор Пейн.
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