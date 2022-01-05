16 фотографий домашних животных до и после стрижки

Стрижка — это один из самых важных видов ухода за домашними питомцами, ведь она влияет не только на звериный внешний вид, но и на удобство! Кажется, коты и собаки так быстро обрастают шикарной шерстью, что хозяева буквально не успевают водить своих любимцев в парикмахерскую. А уж грумеры хорошо знают своё дело — после стрижки животные так меняются, что их с трудом признают даже собственные владельцы!

Кудрявое «до» и «после»