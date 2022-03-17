FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6755 постов • 757 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
17 фотографий вещей, которые выглядят незаконно аппетитно

17 фотографий вещей, которые выглядят незаконно аппетитно (18 фото)

Автор:
17 марта 2022 09:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   аппетитно   вещи   несъедобные   показалось   фото   
1954
18

Иногда реальность пытается нас обмануть, и одни вещи выглядят так, что их очень легко перепутать с другими.

Мы собрали для вас подборку фотографий предметов, которые легко могут ввести нас в заблуждение, и смотреть её на голодный желудок не рекомендуется. Почему? А потому что все эти штуки выглядят безумно аппетитно, но пробовать их не стоит, ведь они несъедобны.


Отвлёкся, пока мазал маслом хлеб, и вместо него намазал губку

×
×

Какие аппетитные макарошки с сыром

Ягодный сорбет

Ну что за булочка с корицей!

А вот лапша удон

Мармеладные червячки?

Нет, это растягивающиеся игрушки.


Орео для фотографов

Рулоны салями

Морские стёклышки выглядят как леденцы

Этот ластик так похож на жвачку, что кто-то, видимо, не устоял

Малиновое мороженое

На самом деле эта аппетитно выглядящая масса — не что иное, как шпатлёвка.


Карамельки

На самом деле это игровые фишки.


Рамэн будете?

Сколько лапши!

Жареная курочка

На самом деле это жеода. Да уж, такая «курочка» может зубы сломать.


Запретный пудинг (это глина)

Бекончик

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Юмор   аппетитно   вещи   несъедобные   показалось   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Рекламщик Час назад
Банановый рулон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг 17 случаев, когда предметы выдали себя за что-то другое 17 случаев, когда предметы выдали себя за что-то другое 17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе 17 фотографий, вещи на которых выглядят пугающе 22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают 22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают 20 фото, которые введут вас в ступор и заставят посмотреть еще раз, чтобы не сломался мозг 20 фото, которые введут вас в ступор и заставят посмотреть еще раз, чтобы не сломался мозг Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1119830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям
2
128
Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям
Набирающие популярность в сообществах
Американский доктор приостановил операцию, дабы сказать на камеру, что игровая консоль&nbsp;PlayStation лучше чем&nbsp;Xbox
0
3
Американский доктор приостановил операцию, дабы сказать на камеру, что игровая...
«Темная лошадка» Апокалипсиса — довольно крутой Ford Bronco 6x6
1
5
«Темная лошадка» Апокалипсиса — довольно крутой Ford Bronco 6x6
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кошачья рапсодия
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#факты#автомобили#позитив#дтп#Украина#комментарии#путешествия
#Юмор#интересное#история#Россия#автомир#Ynews#забавно#дети#космос#США
#прикол#ватермарк#люди#в мире#картинки#аварии#подборка#кино#Приколы#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться