17 фотографий вещей, которые выглядят незаконно аппетитно

Иногда реальность пытается нас обмануть, и одни вещи выглядят так, что их очень легко перепутать с другими.
Мы собрали для вас подборку фотографий предметов, которые легко могут ввести нас в заблуждение, и смотреть её на голодный желудок не рекомендуется. Почему? А потому что все эти штуки выглядят безумно аппетитно, но пробовать их не стоит, ведь они несъедобны.
Отвлёкся, пока мазал маслом хлеб, и вместо него намазал губку
Какие аппетитные макарошки с сыром
Ягодный сорбет
Ну что за булочка с корицей!
А вот лапша удон
Мармеладные червячки?
Нет, это растягивающиеся игрушки.
Орео для фотографов
Рулоны салями
Морские стёклышки выглядят как леденцы
Этот ластик так похож на жвачку, что кто-то, видимо, не устоял
Малиновое мороженое
На самом деле эта аппетитно выглядящая масса — не что иное, как шпатлёвка.
Карамельки
На самом деле это игровые фишки.
Рамэн будете?
Сколько лапши!
Жареная курочка
На самом деле это жеода. Да уж, такая «курочка» может зубы сломать.
Запретный пудинг (это глина)
Бекончик
Источник:
АНТИФИШКИ
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