17 фотографий вещей, которые выглядят незаконно аппетитно

Мы собрали для вас подборку фотографий предметов, которые легко могут ввести нас в заблуждение, и смотреть её на голодный желудок не рекомендуется. Почему? А потому что все эти штуки выглядят безумно аппетитно, но пробовать их не стоит, ведь они несъедобны.

Отвлёкся, пока мазал маслом хлеб, и вместо него намазал губку