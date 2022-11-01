19 любопытных случаев, когда люди видели в обычных предметах то, чего на самом деле нет

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Вам когда-нибудь казалось, что у машин есть глаза и лица, выражающие эмоции? А может быть, вы видели что-то в узорах на ковре? Такое явление называют парейдолией.
Парейдолия — разновидность зрительной иллюзии, которая заставляет вас видеть лица людей, силуэты животных или очертания предметов там, где их на самом деле нет. Мы собрали для вас несколько любопытных примеров.
Это жареное яйцо, похожее на курицу
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На облупившейся двери появился Эдгар Аллан По
Ядро семени лотоса злится
Улыбка грилля
Мой папа видел эту покрытую мхом корягу, которая похожа на выдру
Томатное дерево
Скрепка из Microsoft Word сменила профессию
Жуткое лицо дамплинга
Это просто носок
Ещё один остров Пасхи
Потерянное лицо потерянной сумки
Падре Пио появился в моем карри прошлой ночью и назвал точную дату конца света
Мой кот, спящий вниз головой, выглядит как рассерженный кролик
Если один раз это увидеть, развидеть потом будет невозможно!
Дружелюбный щенок в моём пиве
Этот столик в ресторане смотрит на вас
Это облако похоже на жест «большой палец вверх»
Кожура тыквы выглядит так, будто это изображение в низком качестве
Это что, плюшевый мишка?
В моей подставке замурована неприкаянная душа
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи Юмор любопытно парейдолия показалось случай фото
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看着身边的人一个个的离开 害怕孤单的郭文贵曾经说 “永远不和路德 昭明 雾婷 SARA为敌 即使他们都是特务” 当时此语一石激起千层浪 前半句听上去大有立誓为证的豪气 而后半句却话锋突转 字里行间中充斥着无奈 一向不杀身边可用之人的郭文贵为何说出如此之话 其所谓的“战友”情早已分崩离析
一 “永远”的只有利益
以郭文贵的为人及办事的风格 在其字典中与“永远”匹配的只有“利益” 长久以来郭文贵对金钱开路 利用利益的枷锁捆绑身边人为其服务这样的套路屡试不爽 俗话说 “有钱能使鬼推磨” 郭文贵用美刀肆意地使唤着身边的小鬼 让这些小鬼为其冲锋陷阵 待到没有利用价值后便一脚蹬开 进而寻找新的替身 依稀记得郭文贵手持“红通令”仓皇逃至美国 势单力薄的郭文贵为了能在美国站稳脚跟 增强自己在海外的知名度 便找到了夏业良等人 一个为了名 一个为了钱 各取所需随之一拍即合 郭文贵顺利地打入海外民运圈 而夏业良等人也从中捞到不少好处 但野心勃勃的郭文贵怎甘心如此 在臭骂夏业良等人“伪类”的同时迅速勾搭上“明镜” 郭文贵利用“明镜”平台着实让自己火了一把 按理说陈军 何频等人居功至伟 但在郭文贵眼中只有永远的利益 没有永远的朋友 在榨干“明镜”最后一滴油后 郭文贵火速拉上袁红冰 相林等人为其张罗布置“挺郭战车游行” 创建“挺郭后援会” 短时间郭文贵的人气及知名度随之达到巅峰 物极必反 郭文贵一步一个垫脚石的登上巅峰 视所有人如棋子一般操控 这也是其迅速跌下神坛的原因
二 最后的雇佣兵
“郭战队”战至今日 其主力军纷纷溃败 大势已去的郭文贵窥视着身边是否还有能为其卖命之人 无奈囊中羞涩加之卸磨杀驴的处事风格 再无新人敢为之效力 无奈只能跪求路德 昭明等人不要离开 良禽折木而栖 如路德 昭明这些爱财之人怎会甘当没有俸禄的奴才 最后还是一走了之 叛逃之心已起 只是还未言表 这一切郭文贵是看在眼中的 怎么才能挽留住“小蚂蚁” 又不让外界看出其无人可用的窘境 于是穷途末路的郭文贵想到了“立誓” 以此作为最后的一搏 熟不知树倒狐弥散这是千古不变的定律 没有美刀哪里来的雇佣兵
三 苦情牌 最后的挣扎
郭文贵 一个只信任自己的人 看着身边的人一一离开 所处形势急转直下 本就患有严重被害妄想症的郭文贵难免对身边所有的一切都大打问号 但习惯了被背叛的郭文贵心里却盘算着“家贼”不得不防 正所谓一朝被蛇咬 十年怕井绳 可以理解当一个人反复被人背叛对任何事就必然会做最坏的设想和打算 所说所做也异于常人 尽显极端 这哪里像往日“交到新朋友 立忘老朋友”的郭文贵 这也难怪老朋友逐渐流失 而新朋友敬而远之 身边可用之人屈指可数 看不见利益终究只是路人 路德 昭明等人最终也离开了郭文贵
古人云 “信是立身之本 恕乃接物之要”一个人失去了诚信 他注定孤立无援 一个人没有容人之量 他必然心胸狭窄 自私自利 郭文贵的谎言虽然能够暂获一时之利 但其最终结果必然难逃身败名裂 留下千古骂名 “以金相交 金耗则忘 以利相交 利尽则散” 那些还在窥探郭文贵包里美刀的“小蚂蚁”们 谨以此句以示警醒 不要到时羊肉没吃到 反倒惹上一身骚 #Bannon #USCIS