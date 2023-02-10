17 снимков, доказывающих, что эмоции у некоторых предметов зашкаливают не хуже, чем у нас с вами

Помните, как в детстве мы рассматривали облака и улавливали их схожесть с животными, птицами или людьми? Это не просто особенность детского воображения, которая может пройти по мере взросления.
Улавливание образов в предметах, абстрактных объектах или узорах называется парейдолией. И, стоит отметить, она абсолютно нормальна.
Учёные говорят, что это эволюционный механизм, доставшийся нам от дальних предков, тех самых, которые высматривали в густой зелени змей или опасных хищников. Мы собрали фотографии, которые покажут, что некоторые предметы могут выглядеть не просто живыми и настоящими, а ещё и суперэмоциональными!
Так выглядит вселенская задумчивость
Маленькие улыбчивые монстрики
Горячий шоколад явно чем-то недоволен
Если ты выпьешь его, он выпьет тебя!
Злая сумка. А ну иди сюда!
Это же Хеллбой!
Я боюсь.
У этого обогревателя всё хорошо. Хоть у кого-то жизнь удалась
Мороженое с шоколадной крошкой улыбается. Двойное счастье в одной ложке
Соборный потолок, ты чего такой злой? Кажется, он что-то заподозрил
Он увидел грешника.
Хитренький прицеп
Сливочное масло узнало своё предназначение
Закрой крышку и полож на место!
Тост желает всем хорошего дня!
Сколько радости на этом лице!
Старается улыбаться изо всех сил
Грусть и печаль
Очень круто! У неё ещё и наращенные ресницы есть!
Счастливая луковая леди
Возмущается
— Дайте мне асфальта! Свежего, горячего!
Чтоооо?
Таким эмоциям позавидует любой актёр. Какая экспрессия!
Источник:
- 15 фотографий эмоциональных предметов
- 19 любопытных случаев, когда люди видели в обычных предметах то, чего на самом деле нет
- Предметы, которые удачно притворились чем-то иным
- Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик
- 17 фотографий вещей, которые выглядят незаконно аппетитно