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17 снимков, доказывающих, что эмоции у некоторых предметов зашкаливают не хуже, чем у нас с вами

17 снимков, доказывающих, что эмоции у некоторых предметов зашкаливают не хуже, чем у нас с вами

Автор:
10 февраля 2023 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Предметы   Эмоции   Юмор   взгяд   парейдолия   показалось   фото   
249
18

Помните, как в детстве мы рассматривали облака и улавливали их схожесть с животными, птицами или людьми? Это не просто особенность детского воображения, которая может пройти по мере взросления.

Улавливание образов в предметах, абстрактных объектах или узорах называется парейдолией. И, стоит отметить, она абсолютно нормальна.

Учёные говорят, что это эволюционный механизм, доставшийся нам от дальних предков, тех самых, которые высматривали в густой зелени змей или опасных хищников. Мы собрали фотографии, которые покажут, что некоторые предметы могут выглядеть не просто живыми и настоящими, а ещё и суперэмоциональными!


Так выглядит вселенская задумчивость

×
×

Маленькие улыбчивые монстрики

Горячий шоколад явно чем-то недоволен

Если ты выпьешь его, он выпьет тебя!


Злая сумка. А ну иди сюда!

Это же Хеллбой!

Я боюсь.


У этого обогревателя всё хорошо. Хоть у кого-то жизнь удалась

Мороженое с шоколадной крошкой улыбается. Двойное счастье в одной ложке

Соборный потолок, ты чего такой злой? Кажется, он что-то заподозрил

Он увидел грешника.

Хитренький прицеп

Сливочное масло узнало своё предназначение

Закрой крышку и полож на место!

Тост желает всем хорошего дня!

Сколько радости на этом лице!

Старается улыбаться изо всех сил

Грусть и печаль

Очень круто! У неё ещё и наращенные ресницы есть!


Счастливая луковая леди

Возмущается

— Дайте мне асфальта! Свежего, горячего!


Чтоооо?

Таким эмоциям позавидует любой актёр. Какая экспрессия!

Источник:

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Метки: Вещи   Предметы   Эмоции   Юмор   взгяд   парейдолия   показалось   фото   
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1k
ChePaev Час назад
Парейдолия
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17k
RDen 4 минуты назад
тем, что в детском горшке
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298
ruslan d 40 минут назад
Всегда на сенах нахожу подобное )
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