17 снимков, доказывающих, что эмоции у некоторых предметов зашкаливают не хуже, чем у нас с вами

Улавливание образов в предметах, абстрактных объектах или узорах называется парейдолией. И, стоит отметить, она абсолютно нормальна.

Учёные говорят, что это эволюционный механизм, доставшийся нам от дальних предков, тех самых, которые высматривали в густой зелени змей или опасных хищников. Мы собрали фотографии, которые покажут, что некоторые предметы могут выглядеть не просто живыми и настоящими, а ещё и суперэмоциональными!

Так выглядит вселенская задумчивость