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12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад

12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад

Автор:
24 августа 2022 09:33
Сообщество : Кино
Метки: кино   мудьтик   мультипликация   новый лад   персонаж   рисунок   фото   
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Предлагаю вам взглянуть на некоторых обновлённых героев, которых уже успели коснуться глобальные перемены с руки их создателей.

Люди почти никогда не остаются в восторге, если киноделы решают переснять рейтинговый и всеми любимый фильм. Многие убеждены, что классику лучше не трогать, а оставить такой, какая она есть. Однако желание экспериментировать — вещь упрямая. Подобным грехом страдают и мультипликаторы, желающие сделать своих персонажей лучше и современнее.


Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020

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Рисовка в мультфильме практически не менялась, начиная с 1969 и до 2005 года. Видимо, именно по этой причине его создателям захотелось чего-нибудь новенького и необычного.


Черепашки-ниндзя — 1987 и 2020

Лошадки из мультфильма «Мой маленький пони» — 2010 и 2021

Чешский крот из мультсериала «Крот» — 1957 и 2016

Мультфильм «Кротик и Панда», где снова появляется всеми любимым чешский крот, является детищем Зденека Милера. Саму картину ему помог снять китайский режиссер Цэн Вейцзин.


Персонажи мультфильма «Ох, уж эти детки» — 1991 и 2021

Микки Маус — 1983 и 2019

Мультсериал про Микки Мауса и его друзей с обновлённой рисовкой выходил с 2013 года. Однако, к сожалению, он не нашёл такого отклика в сердцах поклонников, как старые версии мультфильма.


Смурфики — 1981 и 2021

Пчёлка Майя — 1975 и 2014

Чёрный плащ — 1991 и 2017

Новую версию Чёрного плаща можно было увидеть в одном из эпизодов «Утиных историй», которые вышли в 2017 году.


Мультсериал «Покемоны» — 1997 и 2021

Поросёнок Порки — 2011 и 2015

Йоземит Сэм — 2011 и 2015

Источник:

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Метки: кино   мудьтик   мультипликация   новый лад   персонаж   рисунок   фото   
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GROMOZEKA 53 минуты назад
Руки прочь от Кротика, твари!
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