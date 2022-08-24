12 мультфильмов, которые были перерисованы на новый лад

Люди почти никогда не остаются в восторге, если киноделы решают переснять рейтинговый и всеми любимый фильм. Многие убеждены, что классику лучше не трогать, а оставить такой, какая она есть. Однако желание экспериментировать — вещь упрямая. Подобным грехом страдают и мультипликаторы, желающие сделать своих персонажей лучше и современнее.

Пёс Скуби-Ду и его друзья — 1969, 2018 и 2020