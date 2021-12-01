12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться

Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры. Мы же вспомним тех, кто оставил свой след в популярной культуре, играя персонажей, которые присутствовали всего в одной сцене. Да, сцена может быть довольно длинной, но чисто теоретически съёмки какого-то из фрагментов, упомянутых в этом списке, могли занять лишь один день. Представляете, всего один рабочий день актёра, а какое наследие!

Не все эти персонажи успели многое сделать или сказать за отведённое им время, но при этом они презентовали себя настолько ярким образом, что другим актёрам для такого потребуется пара-тройка главных ролей.

Перье ЛаПадит из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)