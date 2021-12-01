12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться

Если вы смотрели эти фильмы, вы точно запомнили следующих героев!
Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры. Мы же вспомним тех, кто оставил свой след в популярной культуре, играя персонажей, которые присутствовали всего в одной сцене. Да, сцена может быть довольно длинной, но чисто теоретически съёмки какого-то из фрагментов, упомянутых в этом списке, могли занять лишь один день. Представляете, всего один рабочий день актёра, а какое наследие!
Не все эти персонажи успели многое сделать или сказать за отведённое им время, но при этом они презентовали себя настолько ярким образом, что другим актёрам для такого потребуется пара-тройка главных ролей.
Перье ЛаПадит из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)
Исполнитель роли: Дени Меноше.
Люцифер из фильма «Константин: Повелитель тьмы» (2005)
Исполнитель роли: Петер Стормаре.
Кейси Бейкер из фильма «Крик» (1996)
Исполнительница роли: Дрю Бэрримор.
Сильно запомнилась эта героиня и тем, что её роль сыграла уже тогда звёздная актриса, но вместо того, чтобы стать основным персонажем фильма, она (спойлер) погибает в первой же сцене.
Билл Мюррей из фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)
Исполнитель роли (вы не поверите): Билл Мюррей.
Капитан Кунс из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Исполнитель роли: Кристофер Уокен.
Саппер Мортон из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Исполнитель роли: Дэйв Батиста.
Безымянный член банды «Большого папы» из фильма «Джанго освобождённый» (2012)
Исполнитель роли: Джона Хилл.
Винченцо Кокотти из фильма «Настоящая любовь» (1993)
Исполнитель роли: Кристофер Уокен.
Рахад Джексон из фильма «Ночи в стиле буги» (1997)
Исполнитель роли: Альфред Молина.
Сотрудница ЦРУ Палома из фильма «Не время умирать» (2021)
Исполнительница роли: Ана де Армас.
Бизнес-тренер Блейк из фильма «Американцы» (1992)
Исполнитель роли: Алек Болдуин.
Сальвадор Дали из фильма «Полночь в Париже» (2011)
Исполнитель роли: Эдриан Броуди.
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Фиона Джонсон, сыграла красотку в красном, в фильме Матрица (1-я часть).
Этим эпизодом она навсегда вписала себя в летопись мирового кинематографа.
Уокен это пять)))
Суровый мужик