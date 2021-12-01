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12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться

12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться (13 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   персонаж   роль   фильм   фото   
1530
13

Если вы смотрели эти фильмы, вы точно запомнили следующих героев!

Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры. Мы же вспомним тех, кто оставил свой след в популярной культуре, играя персонажей, которые присутствовали всего в одной сцене. Да, сцена может быть довольно длинной, но чисто теоретически съёмки какого-то из фрагментов, упомянутых в этом списке, могли занять лишь один день. Представляете, всего один рабочий день актёра, а какое наследие!

Не все эти персонажи успели многое сделать или сказать за отведённое им время, но при этом они презентовали себя настолько ярким образом, что другим актёрам для такого потребуется пара-тройка главных ролей.

Перье ЛаПадит из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)

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Исполнитель роли: Дени Меноше.


Люцифер из фильма «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

Исполнитель роли: Петер Стормаре.


Кейси Бейкер из фильма «Крик» (1996)

Исполнительница роли: Дрю Бэрримор.

Сильно запомнилась эта героиня и тем, что её роль сыграла уже тогда звёздная актриса, но вместо того, чтобы стать основным персонажем фильма, она (спойлер) погибает в первой же сцене.


Билл Мюррей из фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009)

Исполнитель роли (вы не поверите): Билл Мюррей.


Капитан Кунс из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Исполнитель роли: Кристофер Уокен.


Саппер Мортон из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Исполнитель роли: Дэйв Батиста.


Безымянный член банды «Большого папы» из фильма «Джанго освобождённый» (2012)

Исполнитель роли: Джона Хилл.


Винченцо Кокотти из фильма «Настоящая любовь» (1993)

Исполнитель роли: Кристофер Уокен.


Рахад Джексон из фильма «Ночи в стиле буги» (1997)

Исполнитель роли: Альфред Молина.


Сотрудница ЦРУ Палома из фильма «Не время умирать» (2021)

Исполнительница роли: Ана де Армас.


Бизнес-тренер Блейк из фильма «Американцы» (1992)

Исполнитель роли: Алек Болдуин.


Сальвадор Дали из фильма «Полночь в Париже» (2011)

Исполнитель роли: Эдриан Броуди.

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Метки: актеры   интересно   кино   персонаж   роль   фильм   фото   
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12  комментариев
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3k
Евгений 2 часа назад
Не крутой персонаж, но...
Фиона Джонсон, сыграла красотку в красном, в фильме Матрица (1-я часть).
Этим эпизодом она навсегда вписала себя в летопись мирового кинематографа.
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17k
Александр 6 минут назад
Зачем оставлять какое то описание? Просто скринов в пост накидать и норм.
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9k
Клёст 44 минуты назад
Кристофер Уокен это да.
Уокен это пять)))
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5k
Станислав 55 минут назад
Абсолютно в любом фильме есть сцена, где какой-нибудь появляется один раз. Сказать, что те кадры, выложенные автором, прям запоминающиеся на всю жизнь? Та не, бред какой-то.
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5k
Чётенький 57 минут назад
Капитан Кунс из фильма «Криминальное чтиво» (1994)
Суровый мужик
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563
strader Час назад
Персонажи в коментариях больше в тему чем в посте
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12k
Енот Полиграфович Час назад
Вот крутой персонаж который запомнился и фильм ассоциируется со сценой с этим персонажем, хотя фильм о другом. "Запах женщины"
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6k
Лаврентий 2 часа назад
Дональд Трамп в "Один дома-2"
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
чет дичь какая-то, если не увидел этот пост, то и не вспомнил бы про них
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